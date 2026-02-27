Στην Ουάσινγκτον η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, ενημέρωσε τον Τραμπ για τα βήματα στις σχέσεις ΗΠΑ - Ελλάδας
Στην Ουάσινγκτον η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, ενημέρωσε τον Τραμπ για τα βήματα στις σχέσεις ΗΠΑ - Ελλάδας
Η Αμερικανίδα πρέσβης συναντήθηκε τόσο με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, όσο και με τον υπουργό Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ
Στην Ουάσινγκτον βρέθηκε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ όπου είχε συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο και ενημέρωσε για τα βήματα που έχουν γίνει στις σχέσεις ΗΠΑ - Ελλάδας τους τελευταίους μήνες, από την ημέρα που ανέλαβε τα προεδρικά του καθήκοντα.
Παράλληλα, σε ανάρτησή της η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα ανέφερε ότι συναντήθηκε - εκτός από τον Αμερικανό πρόεδρο - τόσο με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, όσο και με τον υπουργό Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ.
Σημειώνεται ότι η Κίμπερλι Γκιλφόιλ ήταν παρούσα και στην υπογραφή συμφωνίας μεταξύ της ONEX Shipyards & Technologies και του ομίλου Hanwha Power Systems, παρουσία του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη και του υφυπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικλ Ρήγα.
Αναλυτικά η ανάρτησή της
«Αυτή την εβδομάδα είχα μια γεμάτη δράση επίσκεψη στην Ουάσινγκτον, όπου συναντήθηκα με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ και συζήτησα τα βήματα που έχουμε κάνει στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών-Ελλάδας τους τελευταίους μήνες υπό την ηγεσία του. Ήταν επίσης προνόμιο να επανασυνδεθώ με τους αγαπητούς μου φίλους Αντιπρόεδρο JD Vance και SecWar Pete Hegseth».
Παράλληλα, σε ανάρτησή της η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα ανέφερε ότι συναντήθηκε - εκτός από τον Αμερικανό πρόεδρο - τόσο με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, όσο και με τον υπουργό Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ.
Σημειώνεται ότι η Κίμπερλι Γκιλφόιλ ήταν παρούσα και στην υπογραφή συμφωνίας μεταξύ της ONEX Shipyards & Technologies και του ομίλου Hanwha Power Systems, παρουσία του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη και του υφυπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικλ Ρήγα.
Αναλυτικά η ανάρτησή της
«Αυτή την εβδομάδα είχα μια γεμάτη δράση επίσκεψη στην Ουάσινγκτον, όπου συναντήθηκα με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ και συζήτησα τα βήματα που έχουμε κάνει στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών-Ελλάδας τους τελευταίους μήνες υπό την ηγεσία του. Ήταν επίσης προνόμιο να επανασυνδεθώ με τους αγαπητούς μου φίλους Αντιπρόεδρο JD Vance και SecWar Pete Hegseth».
Η κα Γκιλφόιλ συναντήθηκε επίσης με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.
I had an action-packed visit to Washington, DC this week where I met with @POTUS and discussed the strides we have made in the United States-Greece relationship these past few months under his leadership. It was also a privilege to reconnect with my dear friends @VP JD Vance and… pic.twitter.com/pMkgrmRwS3— Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) February 27, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα