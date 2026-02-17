Ζωή Κωνσταντοπούλου: Σε κλοιό καταγγελιών για bullying, εξευτελιστική συμπεριφορά και μη καταβολή δεδουλευμένων
Η πρώτη καταγγελία έγινε από την υπάλληλο της Πλεύσης Ελευθερίας, Άννα Καρακίτσου - Ακολούθησε δεύτερη από τον εθελοντή Αλέξανδρο Καζάκο που δημοσιοποίησε ο Άδωνις Γεωργιάδης - Καμία απάντηση ακόμα από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας
Σε κλοιό σοβαρών καταγγελιών για ηθική παρενόχληση, εξευτελιστική συμπεριφορά στον χώρο εργασίας και μη καταβολή δεδουλευμένων βρίσκεται η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου μετά την νέα εις βάρος της αναφορά που κατέθεσε στην επιθεώρηση εργασίας, υπάλληλος της Πλεύσης Ελευθερίας.
Σύμφωνα με το περιεχόμενο της καταγγελίας που έχει κατατεθεί στην Επιθεώρηση Εργασίας, η κυρία Άννα Καρακίτσου υποστηρίζει ότι κατά τη διάρκεια της απασχόλησής της υπέστη επανειλημμένα περιστατικά απαξιωτικής και ελεγκτικής συμπεριφοράς από την πρόεδρο του κόμματος, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Όπως αναφέρει, παρέμεινε επί ένα έτος απλήρωτη, δεχόταν παρατηρήσεις ακόμη και για τον χρόνο παραμονής της στην τουαλέτα, ενώ της απαγορευόταν να συνομιλεί ή να χαιρετά στελέχη άλλων κομμάτων.
Η νέα καταγγελία έρχεται να προστεθεί σε παλαιότερη επίσημη προσφυγή εργαζόμενης η οποία ισχυρίζεται στα σχετικά δικόγραφα πως διορίστηκε από την κυρία Κωνσταντοπούλου στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΜΚΕ) «Δικαιοσύνη Για Όλους» (συνδέεται με το κόμμα της Πλεύσης Ελευθερίας) και πως εκκρεμεί η πληρωμή τιμολογίων περίπου 16.000 ευρώ.
Την ίδια ώρα και ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δημοσίευσε σε ανάρτηση του στο X επιστολή που του απέστειλε ο κ. Αλέξανδρος Καζάκος, εθελοντής της Πλεύσης Ελευθερίας την περίοδο 2017-18, με την οποία καταγγέλει συνθήκες ακραίου εργασιακού μπούλινγκ.
Πάντως, αν και έχει συμπληρωθεί τουλάχιστον ένα 48ωρο από τις σχετικές αποκαλύψεις (εφημερίδα “Μπαμ” της Κυριακής, εκπομπή Αποκαλύψεις” στον Αντ1, protothema.gr) δεν έχει υπάρξει ακόμα επίσημη απάντηση απο την Ζωή Κωνσταντοπούλου ή από το κόμμα της Πλεύσης Ελευθερίας. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, η πρώην πρόεδρος της Βουλής παραχωρεί τηλεοπτικές συνεντεύξεις καταγγέλλοντας την κυβέρνηση για τις εργασιακές συνθήκες και για τις αιτίες που οδήγησαν στο δυστύχημα της Βιολάντα.
Η κυρία Καρακίτσου στην καταγγελία που κατέθεσε στην Επιθεώρηση Εργασίας στις 12/2/2026 περιγράφει περιστατικά που, όπως χαρακτηριστικά σημειώνει, υπερέβαιναν τα όρια του «bullying», κάνοντας λόγο για έντονη ψυχολογική πίεση που την οδήγησε ακόμη και σε αναζήτηση βοήθειας από ψυχολόγο, καθώς - όπως αναφέρει - για να τη μειώσει, η πρόεδρος της Πλεύσης της υπενθύμιζε συνεχώς ότι την προσέλαβε κατόπιν επιθυμίας συγγενικού της προσώπου (η εργαζόμενη είναι σύζυγος του αδελφού της βουλευτού της Πλεύσης Ελευθερίας Τζώρτζιας Κεφαλά). Καταγγέλλει, επίσης, ότι της αφαιρέθηκαν τα κλειδιά του γραφείου όπου εργαζόταν, ενώ σε άλλη περίπτωση φέρεται να της δόθηκε προθεσμία πέντε λεπτών για να αποχωρήσει και να συγκεντρώσει τα προσωπικά της αντικείμενα.
Σε άλλο σημείο της καταγγελίας γίνεται αναφορά σε εξαντλητικά ωράρια, με την εργαζόμενη να ισχυρίζεται ότι παρέμεινε έως και 30 ώρες μέσα σε διάστημα 48 ωρών στα γραφεία του κόμματος, χωρίς σαφείς οδηγίες για τα καθήκοντά της. Παράλληλα, καταγγέλλει περιστατικά αυστηρού ελέγχου, όπως απαίτηση να ανοίξει προσωπική της σακούλα για έλεγχο πριν αποχωρήσει από τον χώρο εργασίας...
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και σε συμβάντα που, κατά τα λεγόμενά της, προσέλαβαν χαρακτήρα «ανάκρισης», με επαναλαμβανόμενες ερωτήσεις για περιστατικό υγείας συνεργάτιδας, καθώς και σε φράσεις που η ίδια χαρακτηρίζει προσβλητικές, όπως η εντολή «Φύγε» και η αναφορά «Τώρα, διάλεξε στρατόπεδο».
Πέραν των ζητημάτων συμπεριφοράς, η καταγγέλλουσα υποστηρίζει ότι παραμένει απλήρωτη από τον Μάρτιο του 2025, αναφέροντας ότι της καταβλήθηκαν μόνο τα δώρα Πάσχα και Χριστουγέννων. Δηλώνει ότι διεκδικεί τους μισθούς από τον Μάρτιο έως και τον Δεκέμβριο του 2025, το επίδομα αδείας, καθώς και τον μισθό Ιανουαρίου και το πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου 2026.
Έλαβα και άλλη καταγγελία από πρώην εργαζόμενο της @ZoeKonstant που την κατηγορεί και αυτός. Είναι η 3η καταγγελία (Βασιλική Πολύζου και η κουνιάδα της κας Κεφαλά). Η «υπερασπιστής» των εργαζομένων, τους αφήνει απλήρωτους και τους ασκεί ψυχολογική βία.— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) February 16, 2026
Με την άδεια του αποστολέα…
Την έστειλε σε ψυχολόγο
Η κυρία Καρακίτσου στην καταγγελία που κατέθεσε στην Επιθεώρηση Εργασίας στις 12/2/2026 περιγράφει περιστατικά που, όπως χαρακτηριστικά σημειώνει, υπερέβαιναν τα όρια του «bullying», κάνοντας λόγο για έντονη ψυχολογική πίεση που την οδήγησε ακόμη και σε αναζήτηση βοήθειας από ψυχολόγο, καθώς - όπως αναφέρει - για να τη μειώσει, η πρόεδρος της Πλεύσης της υπενθύμιζε συνεχώς ότι την προσέλαβε κατόπιν επιθυμίας συγγενικού της προσώπου (η εργαζόμενη είναι σύζυγος του αδελφού της βουλευτού της Πλεύσης Ελευθερίας Τζώρτζιας Κεφαλά). Καταγγέλλει, επίσης, ότι της αφαιρέθηκαν τα κλειδιά του γραφείου όπου εργαζόταν, ενώ σε άλλη περίπτωση φέρεται να της δόθηκε προθεσμία πέντε λεπτών για να αποχωρήσει και να συγκεντρώσει τα προσωπικά της αντικείμενα.
Σε άλλο σημείο της καταγγελίας γίνεται αναφορά σε εξαντλητικά ωράρια, με την εργαζόμενη να ισχυρίζεται ότι παρέμεινε έως και 30 ώρες μέσα σε διάστημα 48 ωρών στα γραφεία του κόμματος, χωρίς σαφείς οδηγίες για τα καθήκοντά της. Παράλληλα, καταγγέλλει περιστατικά αυστηρού ελέγχου, όπως απαίτηση να ανοίξει προσωπική της σακούλα για έλεγχο πριν αποχωρήσει από τον χώρο εργασίας...
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και σε συμβάντα που, κατά τα λεγόμενά της, προσέλαβαν χαρακτήρα «ανάκρισης», με επαναλαμβανόμενες ερωτήσεις για περιστατικό υγείας συνεργάτιδας, καθώς και σε φράσεις που η ίδια χαρακτηρίζει προσβλητικές, όπως η εντολή «Φύγε» και η αναφορά «Τώρα, διάλεξε στρατόπεδο».
Πέραν των ζητημάτων συμπεριφοράς, η καταγγέλλουσα υποστηρίζει ότι παραμένει απλήρωτη από τον Μάρτιο του 2025, αναφέροντας ότι της καταβλήθηκαν μόνο τα δώρα Πάσχα και Χριστουγέννων. Δηλώνει ότι διεκδικεί τους μισθούς από τον Μάρτιο έως και τον Δεκέμβριο του 2025, το επίδομα αδείας, καθώς και τον μισθό Ιανουαρίου και το πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου 2026.
Με την καταγγελία της ζητεί τη λύση της σύμβασης με υπαιτιότητα της εργοδότριας, την καταβολή της προβλεπόμενης αποζημίωσης και την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπει η εργατική νομοθεσία. Όπως σημειώνει, δεν προχώρησε νωρίτερα σε επίσημη καταγγελία για οικογενειακούς λόγους, ωστόσο, όπως προσθέτει, «η κατάσταση έφτασε στο απροχώρητο» και πλέον αντιμετωπίζει και πρόβλημα επιβίωσης.
Δείτε την καταγγελία της υπαλλήλου της Πλεύσης Ελευθερίας στην Επιθεώρηση Εργασίας
