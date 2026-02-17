Ζωή Κωνσταντοπούλου: Σε κλοιό καταγγελιών για bullying, εξευτελιστική συμπεριφορά και μη καταβολή δεδουλευμένων



Δείτε την καταγγελία της υπαλλήλου της Πλεύσης Ελευθερίας στην Επιθεώρηση Εργασίας

Με την καταγγελία της ζητεί τη λύση της σύμβασης με υπαιτιότητα της εργοδότριας, την καταβολή της προβλεπόμενης αποζημίωσης και την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπει η εργατική νομοθεσία. Όπως σημειώνει, δεν προχώρησε νωρίτερα σε επίσημη καταγγελία για οικογενειακούς λόγους, ωστόσο, όπως προσθέτει, «η κατάσταση έφτασε στο απροχώρητο» και πλέον αντιμετωπίζει και πρόβλημα επιβίωσης.