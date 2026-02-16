Kαταγγελίες από υπάλληλο της Πλεύσης Ελευθερίας για «απλήρωτους μισθούς» και «εργασιακό μπούλινγκ» από την Κωνσταντοπούλου

Κλείσιμο



Δείτε την καταγγελία της υπαλλήλου της Πλεύσης Ελευθερίας στην Επιθεώρηση Εργασίας

Ηθική παρενόχληση, εξευτελιστική συμπεριφορά στον χώρο εργασίας και μη καταβολή μισθών καταλογίζει στηυ, εργαζόμενη της, η οποία προχώρησε σε καταγγελία της σύμβασης αορίστου χρόνου που είχε υπογράψει με το κόμμα από τις 27 Οκτωβρίου 2023, ζητώντας τα δεδουλευμένα της.Σύμφωνα με το περιεχόμενο της καταγγελίας που έχει κατατεθεί στην Επιθεώρηση Εργασίας, η εργαζόμενη υποστηρίζει ότι κατά τη διάρκεια της απασχόλησής της υπέστη επανειλημμένα περιστατικά απαξιωτικής και ελεγκτικής συμπεριφοράς από την πρόεδρο του κόμματος, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Όπως αναφέρει, δεχόταν παρατηρήσεις ακόμη και για τον χρόνο παραμονής της στην τουαλέτα, ενώ της απαγορευόταν να συνομιλεί ή να χαιρετά στελέχη άλλων κομμάτων, όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» του ΑΝΤ1.Η ίδια περιγράφει περιστατικά που, όπως χαρακτηριστικά σημειώνει, υπερέβαιναν τα όρια του «bullying», κάνοντας λόγο για έντονη ψυχολογική πίεση που την οδήγησε ακόμη και σε αναζήτηση βοήθειας από ψυχολόγο, καθώς - όπως αναφέρει - για να τη μειώσει, η πρόεδρος της Πλεύσης της υπενθύμιζε συνεχώς ότι την προσέλαβε κατόπιν επιθυμίας συγγενικού της προσώπου (η εργαζόμενη είναι σύζυγος του αδελφού της βουλευτού της Πλεύσης Ελευθερίας Τζώρτζιας Κεφαλά). Καταγγέλλει, επίσης, ότι της αφαιρέθηκαν τα κλειδιά του γραφείου όπου εργαζόταν, ενώ σε άλλη περίπτωση φέρεται να της δόθηκε προθεσμία πέντε λεπτών για να αποχωρήσει και να συγκεντρώσει τα προσωπικά της αντικείμενα.Σε άλλο σημείο της καταγγελίας γίνεται αναφορά σε εξαντλητικά ωράρια, με την εργαζόμενη να ισχυρίζεται ότι παρέμεινε έως και 30 ώρες μέσα σε διάστημα 48 ωρών στα γραφεία του κόμματος, χωρίς σαφείς οδηγίες για τα καθήκοντά της. Παράλληλα, καταγγέλλει περιστατικά αυστηρού ελέγχου, όπως απαίτηση να ανοίξει προσωπική της σακούλα για έλεγχο πριν αποχωρήσει από τον χώρο εργασίας...Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και σε συμβάντα που, κατά τα λεγόμενά της, προσέλαβαν χαρακτήρα «ανάκρισης», με επαναλαμβανόμενες ερωτήσεις για περιστατικό υγείας συνεργάτιδας, καθώς και σε φράσεις που η ίδια χαρακτηρίζει προσβλητικές, όπως η εντολή «Φύγε» και η αναφορά «Τώρα, διάλεξε στρατόπεδο».Πέραν των ζητημάτων συμπεριφοράς, η καταγγέλλουσα υποστηρίζει ότι παραμένει απλήρωτη από τον Μάρτιο του 2025, αναφέροντας ότι της καταβλήθηκαν μόνο τα δώρα Πάσχα και Χριστουγέννων. Δηλώνει ότι διεκδικεί τους μισθούς από τον Μάρτιο έως και τον Δεκέμβριο του 2025, το επίδομα αδείας, καθώς και τον μισθό Ιανουαρίου και το πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου 2026.Με την καταγγελία της ζητεί τη λύση της σύμβασης με υπαιτιότητα της εργοδότριας, την καταβολή της προβλεπόμενης αποζημίωσης και την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπει η εργατική νομοθεσία. Όπως σημειώνει, δεν προχώρησε νωρίτερα σε επίσημη καταγγελία για οικογενειακούς λόγους, ωστόσο, όπως προσθέτει, «η κατάσταση έφτασε στο απροχώρητο» και πλέον αντιμετωπίζει και πρόβλημα επιβίωσης.Το protothema.gr επικοινώνησε με την Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία είπε ότι δεν γνωρίζει την υπόθεση, προσθέτοντας ότι θα τοποθετηθεί σχετικά μετά την ενημέρωσή της.