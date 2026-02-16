Ρήγμα Παναγόπουλου στο ΠΑΣΟΚ και πίεση για «όχι» σε μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία

Παρά την αποδοκιμασία από το ΠΑΣΟΚ, η ΠΑΣΚΕ υπό τον Γιάννη Παναγόπουλο διατήρησε τις δυνάμεις της στις εκλογές του ΕΚΑ - Τι είπαν Δούκας, Γερουλάνος και Ανδρουλάκης στην Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου





Παράλληλα μέσα στην εβδομάδα θα συνεδριάσει εκ νέου η Πολιτική Γραμματεία του κόμματος, όπου θα γίνει μια πρώτη μόχλευση των ζητημάτων που συνδέονται με την στρατηγική του κόμματος. Ενδεχομένως να συζητηθεί και το ζήτημα της κινητικότητας στον συνδικαλιστικό χώρο μετά και



Εργατικό Κέντρο Αθηνών με απώλεια μόλις μιας έδρας ενώ και ο ίδιος εξελέγη σύνεδρος για το συνέδριο της ΓΣΕΕ. Η



«Η προσπάθεια να εκφράσουμε τον απλό, καθημερινό εργαζόμενο μόλις ξεκίνησε. Με συνέπεια, υπευθυνότητα και σεβασμό, συνεχίζω με στόχο να δικαιώσω την εμπιστοσύνη που μου δείξατε και να συμβάλω ουσιαστικά στην ενίσχυση της φωνής των εργαζομένων», δήλωσε ο κ. Μπουλέρος, ο επικεφαλής του συνδυασμού, με στελέχη και από την ΠΑΣΚΕ, που θα αναμετρηθούν ξανά στο Συνέδριο της



Ραντεβού στο συνέδριο





Η ανταλλαγή προειδοποιητικών βολών και μηνυμάτων για κάθε βήμα που θα ακολουθήσει φαίνεται ότι άνοιξε όλα τα ζητήματα που τους απασχολούν στο φόντο των χαμηλών δημοσκοπικών πτήσεων και της μεγάλης διαφοράς από το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας. Για τις μετεκλογικές συνεργασίες, ένα θέμα που κυριαρχεί στον προσυνεδριακό διάλογο, τα περισσότερα στελέχη θέλουν καθαρές κουβέντες, αλλά δεν εννοούν πάντα το ίδιο. Οι κ.κ. Δούκας και Γερουλάνος για παράδειγμα λένε ότι πρέπει να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, η Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία όμως δεν πήρε χθες το λόγο, έχει επισημάνει ότι πριν από κάθε απόφαση προηγείται η καταγραφή των πολιτικών συσχετισμών που θα προκύψουν στις εκλογές. Ο Γιώργος Παπανδρέου ήταν από τους απόντες της συνεδρίασης, αν και συμμετέχει στη «λίστα» της ΚΟΕΣ ως πρώην πρωθυπουργός και νυν βουλευτής- παπανδρεϊκοί πάντως αναφέρουν ότι θα τοποθετηθεί επί όλων των θεμάτων στο Συνέδριο- όπου θα κληθεί και ο επίσης πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος ο οποίος σε όλες τις τελευταίες δημόσιες παρεμβάσεις του δείχνει επί της ουσίας στη Χαριλάου Τρικούπη τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει το κόμμα σε σχέση με την αναθεώρηση του Συντάγματος.



Με την Παύλος Γερουλάνος, θέλοντας να υπογραμμίσει την ανάγκη ενός ειλικρινούς διαλόγου για τη σύνθεση των απόψεων. Σύνθεση για το μοντέλο εκλογής Συνέδρων πάντως δεν υπήρξε αφού η ηγεσία επιμένει στο σύστημα εκλογής Συνέδρου με βάση το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. «Το ΠΑΣΟΚ υπάρχει εκεί, που το ψηφίζει ο ελληνικός λαός», υποστήριξε ο κ.



Κλείσιμο



Μιλώντας στη συνεδρίαση της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου ο Χάρης Δούκας τόνισε ότι ο ίδιος θα δώσει τη μάχη στην πρώτη γραμμή, υπογράμμισε ότι στόχος είναι η πρώτη θέση στις εκλογές και πρόσθεσε ότι «χρειάζεται πολιτική αλλαγή- το πιστεύω βαθιά, το υπηρετώ». Έκανε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση, επέμεινε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πρέπει να μασάει τα λόγια του και ότι πρέπει να συγκροτηθεί επιτέλους η Επιτροπή Ψηφοδελτίων για να υπάρχουν πολλαπλασιαστές του μηνύματος. «Δεν μπορεί να ισχύει το «ενός ανδρός αρχή», δήλωσε και τάχθηκε υπέρ ενός διαρκούς αγώνα με καθαρές θέσεις. Εστίασε δε, σε τρεις προτάσεις προς το Συνέδριο:



1. Δεν θα συγκυβερνήσουμε με τη ΝΔ μετά από τις εκλογές, με όποιο αποτέλεσμα. Μερικοί λένε ότι «αφού όλοι συμφωνούμε γιατί επιμένεις;» Αφού όλοι συμφωνούμε γιατί δεν το ψηφίζουμε; Ακούμε: τώρα έχουμε εκλογές, αφήστε τα αυτά.



2. Να συγκρουστούμε με σύγχρονο λόγο με τη ΝΔ, όχι με μια γενικόλογη πολιτική ρητορική. Καθαρές θέσεις. Πχ για το νερό που είναι προοδευτική πολιτική. Να ζητήσουμε μείωση του χρόνου εργασίας.



3. Πρωτοβουλίες για προγραμματικό διάλογο με τα άλλα προοδευτικά κόμματα. Ο Διάλογος χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς παρακάλια. Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει τίποτα να φοβηθεί από τον διάλογο. Προγραμματικές συγκλίσεις δεν σημαίνουν ισοπέδωσης της πολιτικο-ιδεολογικής ταυτότητας.



«Η αυτόνομη κάθοδος στις εκλογές είναι δεδομένη. Να πάμε όλοι μαζί, με ενότητα και ομοψυχία. Πως διασφαλίζεται αυτό; Να πάμε με εκλεγμένα όργανα, νομαρχιακές επιτροπές στο Συνέδριο, συμπλήρωσε ο κ. Δούκας και κάλεσε τα μέλη «ν’ αντιμετωπίσουμε τη στασιμότητα- να αναζητήσουμε όλοι μαζί με τον άλλο δρόμο. Σε αυτήν την προσπάθεια εγώ θα είμαι στην πρώτη γραμμή».



Καθαρές θέσεις, διακριτή ηγετική ομάδα και επικοινωνία πόρτα-πόρτα προτείνει για τη δυναμική επανεκκίνηση του ΠΑΣΟΚ προς τις εκλογές ο Παύλος Γερουλάνος.



Με το ανήσυχο και προβληματισμένο βλέμμα των στελεχών στις εκλογές και στα περιθώρια απεγκλωβισμού του ΠΑΣΟΚ από την «ακούνητη βελόνα» μέχρι τις εθνικές κάλπες σφραγίστηκε η χθεσινή συνεδρίαση της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου , όπου ήταν «ορατή» η προσπάθεια κορυφαίων να μην απαντήσουν τώρα στην έμμεση κατηγορία Ανδρουλάκη ότι «κάποιοι δεν καταλαβαίνουν ότι οι εσωκομματικές εκλογές έχουν τελειώσει».Παράλληλα μέσα στην εβδομάδα θα συνεδριάσει εκ νέου ητου κόμματος, όπου θα γίνει μια πρώτη μόχλευση των ζητημάτων που συνδέονται με την στρατηγική του κόμματος. Ενδεχομένως να συζητηθεί και το ζήτημα της κινητικότητας στον συνδικαλιστικό χώρο μετά και από τις χθεσινές εκλογές στο Εργατικό Κέντρο της Αθήνας όπου η ΠΑΣΚΕ υπό τον Γιάννη Παναγόπουλο έλαβε 5 έδρες και το Ενωτικό ψηφοδέλτιο υπό τον Γιάννη Μπουλέρο τρεις έδρες Παρά την αποδοκιμασία από το ΠΑΣΟΚ και το αίτημα να παραιτηθεί μ ετά το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα για υπεξαίρεση κονδυλίων , ο Γιάννης Παναγόπουλος διατήρησε τις δυνάμεις του στομε απώλεια μόλις μιας έδρας ενώ και ο ίδιος εξελέγη σύνεδρος για το συνέδριο της ΓΣΕΕ. Η ΠΑΣΚΕ υπό τον Παναγόπουλο είναι δεύτερη δύναμη με 15,79% πίσω από την παράταξη του ΚΚΕ που εκμεταλλεύτηκε τον «πράσινο εμφύλιο» και αναδείχθηκε πρώτη δύναμη με 459 ψήφους και 11 έδρες.«Η προσπάθεια να εκφράσουμε τον απλό, καθημερινό εργαζόμενο μόλις ξεκίνησε. Με συνέπεια, υπευθυνότητα και σεβασμό, συνεχίζω με στόχο να δικαιώσω την εμπιστοσύνη που μου δείξατε και να συμβάλω ουσιαστικά στην ενίσχυση της φωνής των εργαζομένων», δήλωσε ο κ. Μπουλέρος, ο επικεφαλής του συνδυασμού, με στελέχη και από την ΠΑΣΚΕ, που θα αναμετρηθούν ξανά στο Συνέδριο της ΓΣΕΕ τον Απρίλιου καθώς είναι προφανές ότι εξελίσσεται μια σκληρή σύγκρουση στο συνδικαλιστικό πράσινο χάρτη μετά και την υπόθεση Παναγόπουλου, όπου όμως η νυν διοίκηση φαίνεται ότι διατηρεί την απήχησή της, παρά τις απώλειες.Χάρης Δούκας, Παύλος Γερουλάνος και άλλα στελέχη που πήραν το λόγο έδωσαν ραντεβού στο Συνέδριο, περιγράφοντας ωστόσο το δρόμο που προτείνουν στην ηγεσία έως και το κρίσιμο μετεκλογικό διάστημα και ζητώντας, χωρίς άλλες καθυστερήσεις, μια σειρά αλλαγών στη λειτουργία του κόμματος. Οι περισσότεροι ξεκαθάρισαν ότι το Συνέδριο θα πετύχει μόνο αν η συζήτηση αφορά στην «ταμπακιέρα» κι αν ληφθούν αποφάσεις, μακριά και έξω από τη διαιώνιση των μηχανισμών. Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ ζήτησε ενότητα, αλλά όταν μίλησαν στη συνέχεια στενοί συνεργάτες του στη Χαριλάου Τρικούπη και ήρθε η ώρα να ανέβουν στο βήμα κορυφαία στελέχη, άρχισε να αδειάζει σιγά-σιγά η αίθουσα λόγω της σταδιακής αποχώρησης αρκετών «προεδρικών». «Το «στοίχημα» στο Συνέδριο είναι να πειστούν όλοι ότι η ενότητα σημαίνει και ο σεβασμός στη διαφορετική άποψη και στις διαφωνίες», έλεγε χαρακτηριστικά έμπειρο στέλεχος έχοντας πλήρη εικόνα της συνεδρίασης μέχρι το τέλος. Και συμπλήρωσε ότι ήταν θετικό βήμα το γεγονός ότι μετά την προτροπή Δούκα να στελεχωθεί επιτέλους η Επιτροπή Ψηφοδελτίων για να υπάρξουν πολλαπλασιαστές του μηνύματος σε όλη τη χώρα από τώρα, έγιναν οι σχετικές ανακοινώσεις.Η ανταλλαγή προειδοποιητικών βολών και μηνυμάτων για κάθε βήμα που θα ακολουθήσει φαίνεται ότι άνοιξε όλα τα ζητήματα που τους απασχολούν στο φόντο των χαμηλών δημοσκοπικών πτήσεων και της μεγάλης διαφοράς από το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας. Για τις μετεκλογικές συνεργασίες, ένα θέμα που κυριαρχεί στον προσυνεδριακό διάλογο, τα περισσότερα στελέχη θέλουν καθαρές κουβέντες, αλλά δεν εννοούν πάντα το ίδιο. Οι κ.κ. Δούκας και Γερουλάνος για παράδειγμα λένε ότι πρέπει να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, η Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία όμως δεν πήρε χθες το λόγο, έχει επισημάνει ότι πριν από κάθε απόφαση προηγείται η καταγραφή των πολιτικών συσχετισμών που θα προκύψουν στις εκλογές. Ο Γιώργος Παπανδρέου ήταν από τους απόντες της συνεδρίασης, αν και συμμετέχει στη «λίστα» της ΚΟΕΣ ως πρώην πρωθυπουργός και νυν βουλευτής- παπανδρεϊκοί πάντως αναφέρουν ότι θα τοποθετηθεί επί όλων των θεμάτων στο Συνέδριο- όπου θα κληθεί και ο επίσης πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος ο οποίος σε όλες τις τελευταίες δημόσιες παρεμβάσεις του δείχνει επί της ουσίας στη Χαριλάου Τρικούπη τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει το κόμμα σε σχέση με την αναθεώρηση του Συντάγματος.Με την ομιλία του ο κ. Ανδρουλάκης ζήτησε ενότητα και αγώνα και σημείωσε ότι αυτή η συνθήκη πρέπει να ισχύσει και μετά από το Συνέδριο. «Υπάρχουν ανοιχτά ζητήματα τα οποία πρέπει να κλείσουμε στο Συνέδριο, γιατί αν δεν τα κλείσουμε θα τα βρούμε μπροστά μας», δήλωσε ο, θέλοντας να υπογραμμίσει την ανάγκη ενός ειλικρινούς διαλόγου για τη σύνθεση των απόψεων. Σύνθεση για το μοντέλο εκλογής Συνέδρων πάντως δεν υπήρξε αφού η ηγεσία επιμένει στο σύστημα εκλογής Συνέδρου με βάση το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. «Το ΠΑΣΟΚ υπάρχει εκεί, που το ψηφίζει ο ελληνικός λαός», υποστήριξε ο κ. Ανδρουλάκης ανακοινώνοντας ότι ανοίγει «κανάλι» ψηφιακής διαβούλευσης με τα μέλη και τους φίλους μέχρι το Συνέδριο, κάνοντας σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση, επισημαίνοντας ότι υπάρχει εναλλακτική λύση και ότι είναι το ΠΑΣΟΚ με την αυτόνομή του πορεία. «Η δική μας θέση είναι απολύτως σαφής: συναίνεση, ναι – αλλά στη δεύτερη Βουλή, ώστε να υπάρχει ουσιαστικός έλεγχος και αυξημένη συμμετοχή στη διαμόρφωση των προς αναθεώρηση διατάξεων», είπε για την αναθεώρηση του Συντάγματος και περιέγραψε τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ, όπως αλλαγή του άρθρου 86 και του 16 (για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια). «Είναι προσωπική μου δέσμευση ότι θα πάψουν τα φαινόμενα ατιμωρησίας, όσο ισχυρός είναι αυτός που θα παρανομήσει»,, συνέχισε και έκανε λόγο για «προοδευτική διακυβέρνηση με πρωταγωνιστή το ΠΑΣΟΚ», για την ανάγκη ανασυγκρότησης της Δημοκρατικής Παράταξης ανοίγοντας τον δρόμο της συμπαράταξης δυνάμεων και μια νέα αρχή. Εξέφρασε την αισιοδοξία του για τη δυναμική του ΠΑΣΟΚ και άφησε έμμεσες αιχμές εναντίον των εκκολαπτόμενων κομμάτων και του Αλέξη Τσίπρα: «Πήραμε μια πρωτοβουλία που απλώνεται σε κάθε περιφέρεια της χώρας, σε κάθε κοινωνικό χώρο, σε κάθε δημοκρατικό πολίτη που αγωνιά για το παρόν και το μέλλον της Ελλάδας. Το ΠΑΣΟΚ ανοίγει έναν πλατύ δρόμο Συμπαράταξης. Χωρίς αποκλεισμούς. Χωρίς ηγεμονισμούς. Με σεβασμό στη διαφορετικότητα, αλλά με κοινό στόχο την πολιτική αλλαγή. Η ανασυγκρότηση της μεγάλης Δημοκρατικής Παράταξης δεν μπορεί να γίνει χωρίς επεξεργασμένο σχέδιο, σε κλειστά δωμάτια της εξουσίας με τις ευλογίες της ολιγαρχίας. Αυτό εμάς δεν μας αφορά».Ενότητα στην πράξη, διάλογο και σύνθεση απόψεων αλλά και ψηφοφορίες στο Συνέδριο ζήτησε ο Χάρης Δούκας τονίζοντας ότι αν η διαδικασία αποδειχθεί μια στείρα καταμέτρηση κουκιών, τότε «το Συνέδριο θα το πάρει ο αέρας, πριν καν φυσήξει».Μιλώντας στη συνεδρίαση της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου ο Χάρης Δούκας τόνισε ότι ο ίδιος θα δώσει τη μάχη στην πρώτη γραμμή, υπογράμμισε ότι στόχος είναι η πρώτη θέση στις εκλογές και πρόσθεσε ότι «χρειάζεται πολιτική αλλαγή- το πιστεύω βαθιά, το υπηρετώ». Έκανε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση, επέμεινε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πρέπει να μασάει τα λόγια του και ότι πρέπει να συγκροτηθεί επιτέλους η Επιτροπή Ψηφοδελτίων για να υπάρχουν πολλαπλασιαστές του μηνύματος. «Δεν μπορεί να ισχύει το «ενός ανδρός αρχή», δήλωσε και τάχθηκε υπέρ ενός διαρκούς αγώνα με καθαρές θέσεις. Εστίασε δε, σε τρεις προτάσεις προς το Συνέδριο:Δεν θα συγκυβερνήσουμε με τη ΝΔ μετά από τις εκλογές, με όποιο αποτέλεσμα. Μερικοί λένε ότι «αφού όλοι συμφωνούμε γιατί επιμένεις;» Αφού όλοι συμφωνούμε γιατί δεν το ψηφίζουμε; Ακούμε: τώρα έχουμε εκλογές, αφήστε τα αυτά.Να συγκρουστούμε με σύγχρονο λόγο με τη ΝΔ, όχι με μια γενικόλογη πολιτική ρητορική. Καθαρές θέσεις. Πχ για το νερό που είναι προοδευτική πολιτική. Να ζητήσουμε μείωση του χρόνου εργασίας.Πρωτοβουλίες για προγραμματικό διάλογο με τα άλλα προοδευτικά κόμματα. Ο Διάλογος χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς παρακάλια. Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει τίποτα να φοβηθεί από τον διάλογο. Προγραμματικές συγκλίσεις δεν σημαίνουν ισοπέδωσης της πολιτικο-ιδεολογικής ταυτότητας.«Η αυτόνομη κάθοδος στις εκλογές είναι δεδομένη. Να πάμε όλοι μαζί, με ενότητα και ομοψυχία. Πως διασφαλίζεται αυτό; Να πάμε με εκλεγμένα όργανα, νομαρχιακές επιτροπές στο Συνέδριο, συμπλήρωσε ο κ. Δούκας και κάλεσε τα μέλη «ν’ αντιμετωπίσουμε τη στασιμότητα- να αναζητήσουμε όλοι μαζί με τον άλλο δρόμο. Σε αυτήν την προσπάθεια εγώ θα είμαι στην πρώτη γραμμή».Καθαρές θέσεις, διακριτή ηγετική ομάδα και επικοινωνία πόρτα-πόρτα προτείνει για τη δυναμική επανεκκίνηση του ΠΑΣΟΚ προς τις εκλογές ο Παύλος Γερουλάνος.

Ασκώντας κριτική αλλά και περιγράφοντας τα «προβληματικά σημεία» της διαδρομής ο κ. Γερουλάνος υπογράμμισε ότι πρέπει να υπάρξει μια δέσμευση απ όλους στο Συνέδριο ότι το ΠΑΣΟΚ θα πει «όχι» στη μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. «Με έχετε ακούσει ίσως να το λέω. Όχι μόνο τώρα, αλλά το επαναλαμβάνω: Υπάρχουν ακόμα εκεί έξω τρία ΠΑΣΟΚ που σήμερα δεν πάνε στην κάλπη. Από τα 3,5 εκατομμύρια Ελληνίδων και Ελλήνων που σήμερα δεν πάνε στην κάλπη η μεγάλη πλειοψηφία είναι παραδοσιακοί προοδευτικοί ψηφοφόροι εν αναμονή. Κάποιοι πήγαν στον Τσίπρα, διότι πίστεψαν ότι είναι ο Ανδρέας του μέλλοντος. Ποτέ δεν ήταν. Άλλοι πήγαν στον Μητσοτάκη διότι πίστεψαν ότι είναι προοδευτικός. Ποτέ δεν ήταν. Και τώρα κοιτούν εμάς. Αυτός είναι ένας γίγαντας εν υπνώσει», δήλωσε μεταξύ άλλων και συνέχισε λέγοντας ότι:



«Για να τους πείσουμε, θα χρειαστούν τρεις συν μία συνθήκες. Καθαρές θέσεις. Διακριτή ηγετική ομάδα. Προεκλογική εκστρατεία πόρτα πόρτα. Εδώ θα χρειαστεί νέα στρατηγική. Δεν πρόκειται η νίκη να έρθει μέσα από τα media. Πρέπει να είμαστε εκεί, αλλά θα είναι πάντα απέναντί μας, μέχρι να πειστούν και αυτά ότι η πολιτική αλλαγή έρχεται. Και δεν αρκούν οι συνδιασκέψεις. Όπου, κακά τα ψέματα, βρισκόμαστε οι ίδιοι και οι ίδιοι. Καλές είναι, αλλά δεν αρκούν. Μόνο πόρτα πόρτα θα βρούμε τον κόσμο που πρέπει να πείσουμε. Με απλά λόγια, αν καθένας από εμάς φέρει έναν συμπολίτη μας που απέχει - ΕΝΑΝ - να ψηφίσει ΠΑΣΟΚ στην κάλπη τότε θα διπλασιάσουμε τα ποσοστά μας και θα δημιουργήσουμε τη δυναμική που έχουμε ανάγκη». Και πρόσθεσε: «Και θα τους φέρουμε στην κάλπη αν δώσουμε μια υπόσχεση και την τηρήσουμε: ότι δεν θα συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία. Ότι δεν θα υπηρετήσουμε τη συντήρηση σε έναν κόσμο που αλλάζει ριζικά. Ο κόσμος θέλει πολιτική αλλαγή από ριζοσπαστικά κόμματα. Κόμματα με όραμα και ρεαλισμό. Όχι από πολιτικούς που πουλούν την εντολή του Λαού για ένα υπουργείο.»



Ο Μιχάλης Κατρίνης εισηγήθηκε «ένα Συνέδριο που θα πάρει αποφάσεις για ζητήματα στρατηγικής, επιλογών και συνεργασιών και όχι ένα συνέδριο οργανωτικών συσχετισμών, με σεβασμό στις διαφορετικές απόψεις». Αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πρώτο κόμμα στις εκλογές- υπογράμμισε- τότε θα παραμείνει στην αντιπολίτευση και αυτό να το αποφασίσουμε στο συνέδριο. Η έμμεση κριτική του κ. Κατρίνη στην ηγεσία αποτυπώθηκε και στην εξής αναφορά: «Καθαρή θέση και στάση με την οποία πρέπει να ευθυγραμμιστούν όλες οι εκφράσεις της παράταξης. Όχι συνδιοίκηση με την ΝΔ σε συνδικάτα, επιμελητήρια, συλλόγους, αυτοδιοίκηση γιατί ακυρώνει στην πράξη τη διαχωριστική γραμμή ΠΑΣΟΚ-ΝΔ.». Ο στενός συνεργάτης του Νίκου Ανδρουλάκη, Παναγιώτης Δουδωνής προσπάθησε να εξηγηήσει τι κατά τον ίδιο σημαίνει αυτονομία: «Αυτονομία σημαίνει, προφανώς, ότι δεν θα συνεργαστούμε ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά αυτονομία σημαίνει ότι δεν θα είμαστε εμείς ο βατήρας για την επαναφορά στην πολιτική προσώπων τα οποία έχουν απαξιωθεί από την ίδια την κυβερνητική τους δράση. Αυτονομία σημαίνει ένα άλλο ήθος στην πολιτική. Αυτονομία σημαίνει ότι το ΠΑΣΟΚ θα πάψει — και έχει πάψει — να είναι ένα κόμμα νοσταλγίας, αλλά ένα κόμμα που σχεδιάζει το μέλλον της χώρας. Γιατί τα κόμματα δεν υπάρχουν αυτοαναφορικά και χάριν του εαυτού τους, αλλά τα κόμματα υπάρχουν για να αλλάζουν τη χώρα».



Σχετικά με την Επιτροπή Ψηφοδελτίων υπό το ιδρυτικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Πέτρο Λάμπρου, τα προγνωστικά λένε ότι θα ξεκινήσει δουλειά μέσα στην προσυνεδριακή περίοδο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η ηγεσία θα ανάψει το πράσινο φως να ανακοινωθούν οι λίστες με τους υποψήφιους βουλευτές πριν από το Συνέδριο.