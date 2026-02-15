Ο εμφύλιος λόγω Παναγόπουλου έφερε απώλειες στο ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του Εργατικού Κέντρου Αθήνας, πρώτη δύναμη το ΚΚΕ

Κλείσιμο

Κόστισε η υπόθεση Παναγόπουλου στο ΠΑΣΟΚ καθώς στις εκλογές που έγιναν την Κυριακή στο Εργατικό Κέντρο της Αθήνας η παράταξή του έχασε δυνάμεις, ενώ το ΚΚΕ ενισχύθηκε.Η «επίσημη» ΠΑΣΚΕ που ελέγχεται από τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλο, ο οποίος ελέγχεται για υπεξαίρεση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, εξέλεξε 5 συνέδρους για το συνέδριο της ΓΣΕΕ.Στις εκλογές για τη Διοίκηση του Εργατικού Κέντρου, η επίσημη ΠΑΣΚΕ (Παναγόπουλος) έλαβε 5 έδρες, ενώ είχε 6 στις προηγούμενες εκλογές. Το «κομματικό» ψηφοδέλτιο της Χαριλάου Τρικούπη με επικεφαλής τον Γιάννη Μπουλέρο (μέλος της Κ.Ε του ΠΑΣΟΚ) στο οποίο συμμετείχαν δυσαρεστημένοι «πράσινοι» συνδικαλιστές και στελέχη από άλλες παρατάξεις κατέλαβε μόλις 3 έδρες.Πρώτη δύναμη αναδείχθηκε η ΔΑΣ ( ΚΚΕ) με με 11 έδρες από 9 που είχε στην προηγούμενη αναμέτρηση. Ο επικεφαλής της παράταξης Νίκος Μαυροκέφαλος αναμένεται να είναι ο νέος πρόεδρος του ΕΚΑ, πράγμα που σημαίνει ότι το ΠΑΣΟΚ χάνει το πιο σημαντικό Εργατικό Κέντρο της χώρας μετά την διάσπασή του στον συνδικαλιστικό χώρο, ενώ επικρέμαται η απειλή της αποχώρησης των στελεχών που πρόσκεινται στον Γιάννη Παναγόπουλο από το κόμμα.Το « Μέτωπο» που προήλθε από τη συνένωση στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ ( Φωτόπουλος, Βασιλόπουλος ) έλαβε 5 έδρες, ενώ η Νέα Πορεία (Τάσος Γκιάτης) 4 προσπέρασε τη ΔΑΚΕ που έχασε μια έδρα καταλαμβάνοντας 3 από 4 στις προηγούμενες εκλογες.Ολοκληρώθηκαν το βράδυ της Κυριακής οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Εργατικού Κέντρου Αθήνας (ΕΚΑ) και των αντιπροσώπων για το συνέδριο της ΓΣΕΕ.Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΔΑΣ, με την ολοκλήρωση του 33ου Συνεδρίου του Εργατικού Κέντρου Αθήνας, η ΔΑΣ αναδείχθηκε πρώτη δύναμη με 459 ψήφους και 11 έδρες.Δεύτερη δύναμη είναι η ΠΑΣΚΕ, που έλαβε 218 ψήφους (15,79%).Ακολούθησαν:ΜΕΤΩΠΟ: 13,90%ΕΝΟΤΗΤΑ: 12,31%ΕΝΩΤΙΚΟ: 10,28%