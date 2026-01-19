Μητσοτάκης: Δεν έχω την απαίτηση να συμφωνήσουμε σε όλα, αλλά να μπει τέλος σε μία περίοδο έντασης
Η συζήτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με εκπροσώπους των αγροτών ξεκίνησε περίπου στις 13:00 και ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 17.00 - Έξω από το Μέγαρο Μαξίμου βρέθηκε και ο Κώστας Ανεστίδης, ο οποίος δεν ήταν στο ραντεβού με τον πρωθυπουργό
Τέσσερις ώρες διήρκησε η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τους αγρότες στο Μέγαρο Μαξίμου . Η συνάντηση που ξεκίνησε στις 13.00 ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 17.00.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισαγωγική του τοποθέτηση στη σύσκεψη των αγροτών δεν άφησε περιθώριο για τεχνικές λύσεις ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα ανοίξει νέα διαπραγμάτευση.
«Νομίζω ότι έχουμε ήδη κινηθεί σε πολλά επίπεδα κι έχουμε αντιμετωπίσει ζητήματα τα οποία διαχρονικά έχετε θέσει, όπως παρεμβάσεις στο αγροτικό ρεύμα αλλά και τη δυνατότητα να επιστρέφεται ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στην αντλία, που ήταν ένα πάγιο αίτημά σας» είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι στο τραπέζι της συζήτησης βρίσκονται «λεπτομέρειες υλοποίησης».
Ο κ. Μητσοτάκης άφησε σαφείς αιχμές προς τους εκπροσώπους των μπλόκων σημειώνοντας ότι «αυτή η συνάντηση έπρεπε να γίνει νωρίτερα». Η ένταση «δεν εξυπηρέτησε ούτε τα δικά σας δίκαια ούτε την κοινωνία», είπε.
Ξεκαθαρίζοντας ότι νέα μέτρα δεν θα υπάρξουν, ο κ. Μητσοτάκης έθεσε ως στόχο μια ανοιχτή και ειλικρινή συζήτηση γιατί τι μπορεί και τι δεν μπορεί να γίνει.
Κατά τη σύσκεψη, οι αγρότες αναμένεται να προβάλλουν τα 14 αιτήματά τους. Οι ίδιοι θεωρούν ότι υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια για λύσεις. Κεντρικά τους ζητήματα αφορούν το κόστος παραγωγής, την ευλογιά των αιγοπροβάτων και την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος.
Κατά τη σύσκεψη, οι αγρότες αναμένεται να προβάλλουν τα 14 αιτήματά τους. Οι ίδιοι θεωρούν ότι υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια για λύσεις. Κεντρικά τους ζητήματα αφορούν το κόστος παραγωγής, την ευλογιά των αιγοπροβάτων και την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος.
Η εισαγωγική τοποθέτηση του πρωθυπουργού«Ελπίζω να έχουμε πραγματικά μία παραγωγική συζήτηση. Δεν χρειάζεται να σας πω ότι, κατά την άποψή μας, αυτή η συνάντηση έπρεπε να είχε γίνει νωρίτερα.
Νομίζω ότι έχουμε ήδη κινηθεί σε πολλά επίπεδα κι έχουμε αντιμετωπίσει ζητήματα τα οποία διαχρονικά έχετε θέσει, όπως παρεμβάσεις στο αγροτικό ρεύμα αλλά και τη δυνατότητα να επιστρέφεται ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στην αντλία, που ήταν ένα πάγιο αίτημά σας, το οποίο είμαστε σε θέση να ικανοποιήσουμε και μπορούμε να συζητήσουμε και λεπτομέρειες υλοποίησης.
Έχουμε συζητήσει και ζητήματα υποστήριξης τιμών σε καλλιέργειες που αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα, μέσα από ανακατανομή κονδυλίων τα οποία εξοικονομήθηκαν από τη μετάπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.
Δεν έχω την απαίτηση να συμφωνήσουμε σε όλα, αλλά πιστεύω ότι θα έχουμε μία ουσιαστική συζήτηση έτσι ώστε να μπει και -θα έλεγα- ένα τέλος σε μία περίοδο μεγάλης έντασης, που δεν νομίζω τελικά ότι εξυπηρέτησε ούτε τα δικά σας δίκαια -και είναι αρκετά- ούτε την κοινωνία, η οποία νομίζω ότι αναζητά σε αυτή τη φάση να προχωρήσουμε μπροστά, αντιμετωπίζοντας αιτήματα τα οποία είναι δικαιολογημένα, αλλά από την άλλη ακούστηκε από μας τι από αυτά τα οποία ζητάτε μπορεί να γίνει και τι δεν μπορεί να γίνει.
Οπότε, προσβλέπω σε μία ανοιχτή και πολύ ειλικρινή συζήτηση»
Η αντιπροσωπεία των αγροτών
Στη συνάντηση συμμετέχουν και κυβερνητικά στελέχη αλλά και από την ΑΑΔΕ, ενώ από την πλευρά των αγροτών η αντιπροσωπεία αποτελείται από 25 εκπροσώπους και έξι παρατηρητές, οι οποία θα παρουσιάσει στον πρωθυπουργό μια λίστα με 14 αιτήματα, για τα οποία όπως υποστηρίζει υπάρχουν τα δημοσιονομικά περιθώρια για να δοθούν λύσεις.
Μεταξύ αυτών, βρίσκονται ζητήματα όπως το κόστος παραγωγής, η αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων αλλά και η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος.
Να σημειωθεί ότι έξω από το Μέγαρο Μαξίμου παραμένει και ο αγροτοσυνδικαλιστής, Κώστας Ανεστίδης ο οποίος μετά τις χυδαίες ύβρεις που εκτόξευσε κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη τέθηκε εκτός της αποστολής για το ραντεβού με τον πρωθυπουργό.
Η σύνθεση της αντιπροσωπείας των αγροτών αποτελείται από τους:ΗΛΙΑΣ ΑΓΓΕΛΑΚΟΥΔΗΣ
ΓΡΗΓΌΡΗΣ ΓΡΟΥΖΊΔΗΣ
ΑΠΟΣΤΌΛΗΣ ΒΕΣΜΕΛΉΣ
ΓΙ'ΑΝΝΗΣ ΤΟΥΡΤΟΎΡΑΣ
ΚΏΣΤΑΣ ΣΈΦΗΣ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΦΡΟΝΙΜΌΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΉΤΡΗΣ ΜΗΚΈΣ
Τ'ΑΣΟΣ ΧΑΛΚΊΔΗΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ ΟΥΖΟΥΝΊΔΗΣ
ΒΑΓΓΈΛΗΣ ΜΠΈΤΣΑΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΝΑΒΙΑΣ
ΚΏΣΤΑΣ ΛΙΛΙΚΑΚΗΣ
ΚΏΣΤΑΣ ΖΑΡΚΑΔΟΎΛΑΣ
ΚΏΣΤΑΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΔΗΜΉΤΡΗΣ ΠΑΡΑΜΠ'ΑΤΗΣ
ΜΠΑΜΠΗΣ ΤΣΙΒΊΚΑΣ
ΚΏΣΤΑΣ ΔΟΥΡΟΥΜΉΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΣΠΥΡΌΠΟΥΛΟΣ
ΘΩΜΑΣ ΜΌΣΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΗΣ
ΧΡΉΣΤΟΣ ΤΣΈΡΝΙΟΣ
ΤΑΣΟΣ ΓΚΙΟΡΓΚΊΝΗΣ
ΧΑΡΗΣ ΣΕΣΚΛΙΏΤΗΣ
ΚΏΣΤΑΣ ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ
ΚΏΣΤΑΣ ΤΖΈΛΛΑΣ
ΓΙ'ΑΝΝΗΣ ΤΣΙΟΎΤΡΑΣ
ΣΩΤΉΡΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΌΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΛΕΙΦΤΗΡΑΣ
ΡΊΖΟΣ ΜΑΡΟΥΔΑΣ.
Μετά το τέλος της συνάντησης με τον πρωθυπουργό αναμένεται να μεταβούν στα μπλόκα όπου και θα πραγματοποιήσουν γενικές συνελεύσεις.
Στο μπλόκο της Νίκαιας έχουν αποφασίσει να πραγματοποιήσουν σύσκεψη το απόγευμα της Τρίτης στις στις 6 ώστε να καθορίσουν τα επόμενα βήματά τους.
