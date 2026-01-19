Μητσοτάκης: Δεν έχω την απαίτηση να συμφωνήσουμε σε όλα, αλλά να μπει τέλος σε μία περίοδο έντασης

Η εισαγωγική τοποθέτηση του πρωθυπουργού

Η αντιπροσωπεία των αγροτών

Να σημειωθεί ότι έξω από το Μέγαρο Μαξίμου παραμένει και ο αγροτοσυνδικαλιστής,

ο οποίος μετά τις χυδαίες ύβρεις που εκτόξευσε κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη τέθηκε εκτός της αποστολής για το ραντεβού με τον πρωθυπουργό.





Η σύνθεση της αντιπροσωπείας των αγροτών αποτελείται από τους:

«Ελπίζω να έχουμε πραγματικά μία παραγωγική συζήτηση. Δεν χρειάζεται να σας πω ότι, κατά την άποψή μας, αυτή η συνάντηση έπρεπε να είχε γίνει νωρίτερα.Νομίζω ότι έχουμε ήδη κινηθεί σε πολλά επίπεδα κι έχουμε αντιμετωπίσει ζητήματα τα οποία διαχρονικά έχετε θέσει, όπως παρεμβάσεις στο αγροτικό ρεύμα αλλά και τη δυνατότητα να επιστρέφεται ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στην αντλία, που ήταν ένα πάγιο αίτημά σας, το οποίο είμαστε σε θέση να ικανοποιήσουμε και μπορούμε να συζητήσουμε και λεπτομέρειες υλοποίησης.Έχουμε συζητήσει και ζητήματα υποστήριξης τιμών σε καλλιέργειες που αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα, μέσα από ανακατανομή κονδυλίων τα οποία εξοικονομήθηκαν από τη μετάπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.Δεν έχω την απαίτηση να συμφωνήσουμε σε όλα, αλλά πιστεύω ότι θα έχουμε μία ουσιαστική συζήτηση έτσι ώστε να μπει και -θα έλεγα- ένα τέλος σε μία περίοδο μεγάλης έντασης, που δεν νομίζω τελικά ότι εξυπηρέτησε ούτε τα δικά σας δίκαια -και είναι αρκετά- ούτε την κοινωνία, η οποία νομίζω ότι αναζητά σε αυτή τη φάση να προχωρήσουμε μπροστά, αντιμετωπίζοντας αιτήματα τα οποία είναι δικαιολογημένα, αλλά από την άλλη ακούστηκε από μας τι από αυτά τα οποία ζητάτε μπορεί να γίνει και τι δεν μπορεί να γίνει.Οπότε, προσβλέπω σε μία ανοιχτή και πολύ ειλικρινή συζήτηση»Στη συνάντηση συμμετέχουν και κυβερνητικά στελέχη αλλά και από την ΑΑΔΕ, ενώ από την πλευρά των αγροτών η αντιπροσωπεία αποτελείται από 25 εκπροσώπους και έξι παρατηρητές, οι οποία θα παρουσιάσει στον πρωθυπουργό μια λίστα με 14 αιτήματα, για τα οποία όπως υποστηρίζει υπάρχουν τα δημοσιονομικά περιθώρια για να δοθούν λύσεις.Μεταξύ αυτών, βρίσκονται ζητήματα όπως το κόστος παραγωγής, η αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων αλλά και η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος.ΗΛΙΑΣ ΑΓΓΕΛΑΚΟΥΔΗΣΓΡΗΓΌΡΗΣ ΓΡΟΥΖΊΔΗΣΑΠΟΣΤΌΛΗΣ ΒΕΣΜΕΛΉΣΓΙ'ΑΝΝΗΣ ΤΟΥΡΤΟΎΡΑΣΚΏΣΤΑΣ ΣΈΦΗΣΙΟΡΔΑΝΗΣ ΦΡΟΝΙΜΌΠΟΥΛΟΣΔΗΜΉΤΡΗΣ ΜΗΚΈΣΤ'ΑΣΟΣ ΧΑΛΚΊΔΗΣΛΑΖΑΡΟΣ ΟΥΖΟΥΝΊΔΗΣΒΑΓΓΈΛΗΣ ΜΠΈΤΣΑΣΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΝΑΒΙΑΣΚΏΣΤΑΣ ΛΙΛΙΚΑΚΗΣΚΏΣΤΑΣ ΖΑΡΚΑΔΟΎΛΑΣΚΏΣΤΑΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣΔΗΜΉΤΡΗΣ ΠΑΡΑΜΠ'ΑΤΗΣΜΠΑΜΠΗΣ ΤΣΙΒΊΚΑΣΚΏΣΤΑΣ ΔΟΥΡΟΥΜΉΣΠΑΥΛΟΣ ΣΠΥΡΌΠΟΥΛΟΣΘΩΜΑΣ ΜΌΣΧΟΣΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΗΣΧΡΉΣΤΟΣ ΤΣΈΡΝΙΟΣΤΑΣΟΣ ΓΚΙΟΡΓΚΊΝΗΣΧΑΡΗΣ ΣΕΣΚΛΙΏΤΗΣΚΏΣΤΑΣ ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗΣΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣΚΏΣΤΑΣ ΤΖΈΛΛΑΣΓΙ'ΑΝΝΗΣ ΤΣΙΟΎΤΡΑΣΣΩΤΉΡΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΌΣΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΛΕΙΦΤΗΡΑΣΡΊΖΟΣ ΜΑΡΟΥΔΑΣ.Μετά το τέλος της συνάντησης με τον πρωθυπουργό αναμένεται να μεταβούν στα μπλόκα όπου και θα πραγματοποιήσουν γενικές συνελεύσεις.Στο μπλόκο της Νίκαιας έχουν αποφασίσει να πραγματοποιήσουν σύσκεψη το απόγευμα της Τρίτης στις στις 6 ώστε να καθορίσουν τα επόμενα βήματά τους.