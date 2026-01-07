Δεν παραδίδει την έδρα ο Φαραντούρης: Λογοδοτώ μόνο στους συμπολίτες μου
«Συνεχίζω απερίσπαστος το έργο μου στην Ευρωβουλή» ανέφερε μετά τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ για τις δηλώσεις του για το κόμμα Καρυστιανού - Δήλωση με αιχμές κατά του ΣΥΡΙΖΑ: «Απομακρύνθηκε από τα μαζικά κινήματα»

Την απόφασή του να μην παραδώσει την έδρα του στον ΣΥΡΙΖΑ μετά τη διαγραφή του για τις δηλώσεις του για το κόμμα Καρυστιανού ανακοίνωσε ο ανεξάρτητος πλέον ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης. 

«Συνεχίζω απερίσπαστος το έργο μου στην Ευρωβουλή. Και λογοδοτώ στους χιλιάδες συμπολίτες μας, που με τίμησαν με τη ψήφο τους και με έστειλαν να υπηρετήσω τα συμφέροντα της πατρίδας και του λαού. Σ' αυτούς και μόνο λογοδοτώ», τόνισε σε δήλωσή του, λέγοντας ότι η έδρα του ανήκει στους ψηφοφόρους του. 

Ο κ. Φαραντούρης άφησε και αιχμές κατά του ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο κατηγόρησε ότι «απομακρύνθηκε από τα μαζικά κινήματα και δαιμονοποιεί οτιδήποτε συνιστά μαζική κινητοποίηση των πολιτών». 
Η δήλωση του Νικόλα Φαραντούρη:

Συνεχίζω απερίσπαστος το έργο μου στην Ευρωβουλή. Και λογοδοτώ στους χιλιάδες συμπολίτες μας, που με τίμησαν με την ψήφο τους και με έστειλαν να υπηρετήσω τα συμφέροντα της πατρίδας και του λαού.

Σ' αυτούς και μόνο λογοδοτώ. Η έδρα μου ανήκει σε αυτούς. Με αυτούς συνομιλώ καθημερινά. Από άκρη σε άκρη, σε όλη την πατρίδα, από τα μπλόκα μέχρι τις Βρυξέλλες. Και πέρα από την Ευρώπη.

Πολιτεύτηκα με βάση τις αρχές της δικαιοσύνης και της διαφάνειας. «Δικαιοσύνη παντού» ήταν το σύνθημα με το οποίο μπήκα στην πολιτική πριν 2 χρόνια.

Κι αυτό θα συνεχίσω να υπηρετώ. Δυστυχώς ο ΣΥΡΙΖΑ απομακρύνθηκε από τα μαζικά κινήματα και δαιμονοποιεί οτιδήποτε συνιστά μαζική κινητοποίηση των πολιτών. Εγώ θα συνεχίσω. Για δικαιοσύνη, διαφάνεια και ισονομία.

Η διαγραφή του Φαραντούρη από τον ΣΥΡΙΖΑ

Η δήλωση του ευρωβουλευτή ανακοινώθηκε λίγο μετά την ανακοίνωση διαγραφής του από τον ΣΥΡΙΖΑ, μετά τις δηλώσεις του κ. Φαραντούρη ότι δημόσια ότι «ενώνει» τη φωνή του με την Πρόεδρο του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων «Τέμπη 2023», Μαρία Καρυστιανού, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συμπόρευσης μαζί της στο υπό διαμόρφωση κόμμα της.

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ

Δείτε την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για τον διαγραφή του Νικόλα Φαραντούρη:

«️Με απόφαση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλου, ο Νικόλαος Φαραντούρης τίθεται εκτός της ευρωομάδας του κόμματος. Ο ευρωβουλευτής οφείλει να παραδώσει την έδρα στο κόμμα με το οποίο εκλέχθηκε, από τη στιγμή που δεν δεσμεύεται ξεκάθαρα ότι θα εκπροσωπεί τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στο ευρωκοινοβούλιο».

Το κλίμα στην Κουμουνδούρου βάρυνε περαιτέρω από το γεγονός ότι, παρά την επικοινωνία που είχε μαζί του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, το βράδυ της προηγούμενης ημέρας ζητώντας εξηγήσεις, ο κ. Φαραντούρης δεν προχώρησε σε καμία σαφή επανατοποθέτηση υπέρ του κόμματος.

Αντιθέτως, στις πρωινές του δηλώσεις όχι μόνο «δεν δήλωσε ΣΥΡΙΖΑ», όπως φέρεται να είχε δεσμευθεί κατ’ ιδίαν προς την ηγεσία, αλλά διατήρησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ενταχθεί στον υπό διαμόρφωση πολιτικό φορέα που προαναγγέλλει η κ. Καρυστιανού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η στάση αυτή προκάλεσε έντονη ενόχληση και οργή σε στελέχη του κόμματος, τα οποία έκριναν ότι ο Ευρωβουλευτής κινείται πλέον εκτός κομματικής γραμμής.

Στην Κουμουνδούρου επισημαίνουν ότι η δημόσια ταύτισή του με πρωτοβουλίες εκτός ΣΥΡΙΖΑ, σε μια περίοδο μάλιστα που οι πολιτικές προθέσεις της Μαρίας Καρυστιανού έχουν αρχίσει να αποσαφηνίζονται, δεν μπορούσε να μείνει αναπάντητη.
