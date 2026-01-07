Δεν παραδίδει την έδρα ο Φαραντούρης: Λογοδοτώ μόνο στους συμπολίτες μου

«Συνεχίζω απερίσπαστος το έργο μου στην Ευρωβουλή» ανέφερε μετά τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ για τις δηλώσεις του για το κόμμα Καρυστιανού - Δήλωση με αιχμές κατά του ΣΥΡΙΖΑ: «Απομακρύνθηκε από τα μαζικά κινήματα»