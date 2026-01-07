Φαραντούρης: Ενώνω τη φωνή μου με την Καρυστιανού, αν αποφασίσω να πορευτώ σε άλλον δρόμο θα ενημερώσω αρμοδίως τον ΣΥΡΙΖΑ

Κάλεσε τον ΣΥΡΙΖΑ «να ξεκαθαρίσει στην πορεία προς τις κάλπες και για το μέλλον και τα επόμενα χρόνια τι ακριβώς θέλει να είναι και που θέλει να βρίσκεται»