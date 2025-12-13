Δείτε live από τη Βουλή τη συζήτηση για την ψήφιση του προϋπολογισμού
Δείτε live από τη Βουλή τη συζήτηση για την ψήφιση του προϋπολογισμού
Συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα σήμερα η συζήτηση στη Βουλή για τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2026 η οποία θα ολοκληρωθεί το βράδυ της Τρίτης
Συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2026.
Η συζήτηση επί του νομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας για την κύρωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2026 αναμένεται να ολοκληρωθεί το βράδυ της Τρίτης 16 Δεκεμβρίου 2025, με τις παρεμβάσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, των αρχηγών των κοινοβουλευτικών ομάδων και την τελική ονομαστική ψηφοφορία.
Η συζήτηση επί του νομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας για την κύρωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2026 αναμένεται να ολοκληρωθεί το βράδυ της Τρίτης 16 Δεκεμβρίου 2025, με τις παρεμβάσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, των αρχηγών των κοινοβουλευτικών ομάδων και την τελική ονομαστική ψηφοφορία.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα