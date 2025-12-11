Μητσοτάκης: Ημέρα υπερηφάνειας για την Ελλάδα, την κυβέρνηση και όλους τους πολίτες η εκλογή Πιερρακάκη

Κωνσταντίνος Τασούλας μίλησε Ως την πιο εμφατική αναγνώριση της θετικής πορείας της πατρίδας μας χαρακτηρίζει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την εκλογή του υπουργού Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη στη θέση του προέδρου του Eurogroup, εκφράζοντας παράλληλα τα συγχαρητήριά του στον υπουργό. Μάλιστα, επισήμανε ότι η σημερινή είναι μια μέρα υπερηφάνειας για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Στο ίδιο πνεύμα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίαςμίλησε για επίτευγμα της χώρας και αναγνώριση του κύρους της.

«Η σημερινή είναι μια ημέρα υπερηφάνειας για τη χώρα, για την κυβέρνηση και όλους τους πολίτες. Γιατί ένας Έλληνας Υπουργός Οικονομικών, ο, εκλέγεται από τα κράτη μέλη της ευρωζώνης Πρόεδρος του Eurogroup. Είναι μία μεγάλη τιμή για τον ίδιο -γι’ αυτό και τον συγχαίρω θερμά» επισημαίνει σε δήλωσή του ο«Του εύχομαι μια μακρά και γόνιμη θητεία. Και είμαι βέβαιος ότι και στον νέο του ρόλο θα ξεχωρίσει για την εργατικότητα και αποτελεσματικότητά του» σημειώνει επίσης ο πρωθυπουργός στηδήλωσή του και επισημαίνει:«Η εξέλιξη αυτή, ωστόσο, αποτελεί ταυτόχρονα και την πιο εμφατική αναγνώριση της θετικής πορείας της πατρίδας μας. Την πιο ισχυρή υπενθύμιση ότι οι αγωνίες και η επιμονή ενός ολόκληρου λαού δικαιώθηκαν. Και, μάλιστα, ακριβώς μία δεκαετία από τότε που ο τόπος βρέθηκε στο χείλος του γκρεμού, με κλειστές τράπεζες και λίγο πριν την έξοδο από το ευρώ.Κι όμως, το άλλοτε «μαύρο πρόβατο» από τη χρεοκοπία ανέρχεται, τώρα, στην κορυφή του συμβουλίου οικονομικών των πιο ανεπτυγμένων χωρών της ηπείρου. Και όλα αυτά χάρη στις θυσίες των συμπολιτών μας.Η Ελλάδα απέδειξε έμπρακτα ότι η δημοσιονομική συνέπεια είναι προϋπόθεση για τη βελτίωση της αξιοπιστίας της. Και, ακόμη, ότι μπορεί, σε συνδυασμό με τολμηρές μεταρρυθμίσεις, να συμβαδίζει με δυναμική ανάπτυξη. Ανάπτυξη που δημιουργεί θέσεις εργασίας και τελικά επιστρέφει μέρισμα στους πολίτες.Είναι ένα συμπέρασμα χρήσιμο και για τη σημερινή Ευρώπη, αλλά και ένα τεκμήριο ότι η χώρα μας βαδίζει με σιγουριά όλο και πιο μπροστά.Η εκλογή του Υπουργού Οικονομικών της χώρας μας στην ηγεσία του Eurogroup είναι σημαντικό ορόσημο σε αυτή τη διαδρομή προόδου. Ένα γεγονός που δίνει στη χώρα αυτοπεποίθηση. Οπλίζει επίσης την κυβέρνηση με νέα ορμή για να υλοποιήσει το πρόγραμμά της, με πρώτο σταθμό το 2027 και ορίζοντα το 2030. Κυρίως, όμως, στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα αισιοδοξίας και εθνικής ανάτασης ότι τα καλύτερα έρχονται.«Θέλω να συγχαρώ θερμά τον Κυριάκο Πιερρακάκη για την ανάληψη της προεδρίας του Eurogroup.Η σημερινή επιλογή αποτελεί μια εθνική επιτυχία για τη χώρα μας αλλά και για τη Βουλή των Ελλήνων, αφού ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών αναλαμβάνει επικεφαλής σε έναν από τους πιο κομβικούς ευρωπαϊκούς θεσμούς οικονομικής πολιτικής» σημειώνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης.