Μητσοτάκης: Ημέρα υπερηφάνειας για την Ελλάδα, την κυβέρνηση και όλους τους πολίτες η εκλογή Πιερρακάκη
«Η εξέλιξη αυτή, ωστόσο, αποτελεί ταυτόχρονα και την πιο εμφατική αναγνώριση της θετικής πορείας της πατρίδας μας - Την πιο ισχυρή υπενθύμιση ότι οι αγωνίες και η επιμονή ενός ολόκληρου λαού δικαιώθηκαν»
«Η σημερινή είναι μια ημέρα υπερηφάνειας για τη χώρα, για την κυβέρνηση και όλους τους πολίτες. Γιατί ένας Έλληνας Υπουργός Οικονομικών, ο Κυριάκος Πιερρακάκης, εκλέγεται από τα κράτη μέλη της ευρωζώνης Πρόεδρος του Eurogroup. Είναι μία μεγάλη τιμή για τον ίδιο -γι’ αυτό και τον συγχαίρω θερμά» επισημαίνει σε δήλωσή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
«Του εύχομαι μια μακρά και γόνιμη θητεία. Και είμαι βέβαιος ότι και στον νέο του ρόλο θα ξεχωρίσει για την εργατικότητα και αποτελεσματικότητά του» σημειώνει επίσης ο πρωθυπουργός στηδήλωσή του και επισημαίνει:
«Η εξέλιξη αυτή, ωστόσο, αποτελεί ταυτόχρονα και την πιο εμφατική αναγνώριση της θετικής πορείας της πατρίδας μας. Την πιο ισχυρή υπενθύμιση ότι οι αγωνίες και η επιμονή ενός ολόκληρου λαού δικαιώθηκαν. Και, μάλιστα, ακριβώς μία δεκαετία από τότε που ο τόπος βρέθηκε στο χείλος του γκρεμού, με κλειστές τράπεζες και λίγο πριν την έξοδο από το ευρώ.
Κι όμως, το άλλοτε «μαύρο πρόβατο» από τη χρεοκοπία ανέρχεται, τώρα, στην κορυφή του συμβουλίου οικονομικών των πιο ανεπτυγμένων χωρών της ηπείρου. Και όλα αυτά χάρη στις θυσίες των συμπολιτών μας.
Η Ελλάδα απέδειξε έμπρακτα ότι η δημοσιονομική συνέπεια είναι προϋπόθεση για τη βελτίωση της αξιοπιστίας της. Και, ακόμη, ότι μπορεί, σε συνδυασμό με τολμηρές μεταρρυθμίσεις, να συμβαδίζει με δυναμική ανάπτυξη. Ανάπτυξη που δημιουργεί θέσεις εργασίας και τελικά επιστρέφει μέρισμα στους πολίτες.
Είναι ένα συμπέρασμα χρήσιμο και για τη σημερινή Ευρώπη, αλλά και ένα τεκμήριο ότι η χώρα μας βαδίζει με σιγουριά όλο και πιο μπροστά.
Η εκλογή του Υπουργού Οικονομικών της χώρας μας στην ηγεσία του Eurogroup είναι σημαντικό ορόσημο σε αυτή τη διαδρομή προόδου. Ένα γεγονός που δίνει στη χώρα αυτοπεποίθηση. Οπλίζει επίσης την κυβέρνηση με νέα ορμή για να υλοποιήσει το πρόγραμμά της, με πρώτο σταθμό το 2027 και ορίζοντα το 2030. Κυρίως, όμως, στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα αισιοδοξίας και εθνικής ανάτασης ότι τα καλύτερα έρχονται.
Νικήτας Κακλαμάνης: Εθνική επιτυχία για τη χώρα μας αλλά και για τη Βουλή των Ελλήνων
«Θέλω να συγχαρώ θερμά τον Κυριάκο Πιερρακάκη για την ανάληψη της προεδρίας του Eurogroup.
Η σημερινή επιλογή αποτελεί μια εθνική επιτυχία για τη χώρα μας αλλά και για τη Βουλή των Ελλήνων, αφού ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών αναλαμβάνει επικεφαλής σε έναν από τους πιο κομβικούς ευρωπαϊκούς θεσμούς οικονομικής πολιτικής» σημειώνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης.
Η ανάρτηση Χατζηδάκη
«Η εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη ως προέδρου του Εurogroup είναι μια μεγάλη επιτυχία τόσο για τον ίδιο όσο και για τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και πάνω από όλα για την Ελλάδα» υπογραμμίζει σε ανάρτησή του του ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.
Αναλυτικά ο κ. Χατζηδάκης σημειώνει:
«Συγχαρητήρια στον Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του ως Προέδρου του Eurogroup!
Πρόκειται για μια μεγάλη επιτυχία τόσο για τον ίδιο όσο και για τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και πάνω από όλα για την Ελλάδα!
Η εκλογή του υπογραμμίζει ότι η χώρα μας, που πριν από 10 χρόνια βρισκόταν στην πόρτα της εξόδου από το ευρώ, σήμερα θεωρείται στις Βρυξέλλες παράδειγμα επιτυχίας.
Μην έχετε αμφιβολία ότι, αν δεν ακολουθούσαμε μια σοβαρή και αξιόπιστη πολιτική, δεν θα μπορούσαμε ούτε να καταθέσουμε υποψηφιότητα για την Προεδρία του Eurogroup. Δεν έχει συνωμοτήσει το σύμπαν υπέρ της Κυβέρνησης!
Δεν ισχυριζόμαστε βεβαίως ότι λύθηκαν όλα τα προβλήματα. Έχει, όμως, σημειωθεί μεγάλη πρόοδος στην οικονομία μας τα τελευταία 6 χρόνια, μέσα μάλιστα σε ένα περιβάλλον αλλεπάλληλων διεθνών κρίσεων.
Και είμαστε αποφασισμένοι, με συστηματική προσπάθεια, να ανεβάσουμε την Ελλάδα ακόμα ψηλότερα!»
Σκέρτσος: Εθνική συλλογική επιτυχία
Στις αιτίες της εκλογής του Κυριάκου Πιερράκάκη στη θέση του προέδρου του Eurogroup αναφέρεται ο υπουργός Επικρατείας 'Ακης Σκέρτσος, σε ανάρτησή του.
Αναλυτικά, «η ανάδειξη της Ελλάδας στην ηγεσία του Eurogroup είναι μια νίκη όλων των Ελλήνων και όλων των Ελληνίδων που υπέφεραν στα δύσκολα χρόνια της κρίσης αλλά άντεξαν και κατάφεραν τελικά μέσα από πολλές θυσίες να κρατήσουν την πατρίδα μας στη σωστή πλευρά της ιστορίας.
Είναι μια νίκη ειδικά της γενιάς των σημερινών τριαντάρηδων, σαραντάρηδων και πενηντάρηδων που είδαν τις ζωές και τα όνειρά τους να παγώνουν για 10 χρόνια και την πατρίδα μας να διασύρεται σαν το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης.
Είναι τελικά μια νίκη της Ελλάδας που πιστεύει στον επαγγελματισμό, στην ατομική και συλλογική ευθύνη, στη σοβαρότητα, στην πρόοδο που έρχεται ως αποτέλεσμα σκληρής και μεθοδικής δουλειάς, στον υγιή πατριωτισμό και ταυτόχρονα στη συλλογική δύναμη της Ευρώπης».
Και, ο υπουργός Επικρατείας συνεχίζει: «Το 2019 κανείς μας δεν πίστευε ότι 6,5 χρόνια μετά η Ελλάδα θα μπορούσε να πετύχει αυτό το απροσδόκητο θαύμα. Κι όμως το καταφέραμε χάρη στην εμπνευσμένη ηγεσία, το όραμα, το πείσμα και το σταθερό χέρι του Κυριάκου Μητσοτάκη στο τιμόνι της χώρας.
Το καταφέραμε χάρη στις ηγεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, τον Χρήστο Σταϊκούρα, τον Θεόδωρο Σκυλακάκη, τον Κωστή Χατζηδάκη, τον Νίκο Παπαθανάση, τον Θάνο Πετραλιά, τον Αλέξη Πατέλη, τον Μιχάλη Αργυρού.
Και βεβαίως το καταφέραμε χάρη στην χαρισματική προσωπικότητα του Κυριάκου Πιερρακάκη, που οδηγεί τη χώρα από τον ψηφιακό της μετασχηματισμό, στο άνοιγμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τώρα στην κορυφή του Eurogroup», υπογραμμίζει ο 'Ακης Σκέρτσος, η ανάρτηση του οποίου καταλήγει ως εξής:
«Η θέση αυτή είναι συμβολική και ταυτόχρονα πολύ ουσιαστική. Δείχνει ότι η Ελλάδα από ουραγός μπορεί να ηγηθεί και να συνδιαμορφώσει τις ευρωπαϊκές εξελίξεις.
Ο Παύλος Μαρινάκης
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε ανάρτησή του ανέφερε:
«Ο Kyriakos Pierrakakis είναι παμψηφεί ο νέος πρόεδρος του Eurogroup. Πρόκειται για μια ιστορική στιγμή για την Ελλάδα, που αντανακλά την αναγνώριση της προόδου της χώρας και τη δικαίωση των θυσιών των πολιτών.
Από τις ουρές στα ATM, τα capital controls και τις κλειστές τράπεζες, η Ελλάδα με Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όχι απλώς επέστρεψε, αλλά πλέον πρωταγωνιστεί στα κέντρα λήψης αποφάσεων.
Η σημερινή επιτυχία αποτελεί για όλους μας κίνητρο να επιταχύνουμε ακόμα περισσότερο τη σκληρή δουλειά για να επιστρέψουμε στους πολίτες όσα στερήθηκαν, για να ξαναδώσουμε ελπίδα στους νέους μας, για να σηκώσουμε τη χώρα ακόμα πιο ψηλά.
Φίλε Κυριάκο, από καρδιάς συγχαρητήρια! Είμαστε υπερήφανοι!»
Από τους πρώτους που έσπευσαν να συγχαρούν τον Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του ήταν ο υπουργός Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης και ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης.
«Ο @Pierrakakis εξελέγη Πρόεδρος του Eurogroup!!!! 👏👏👏👏👏 και για τον ίδιο αλλά κυρίως για την Ελλάδα μας μία τεράστια επιτυχία! Μπράβο φίλε !» έγραψε ο Άδωνις Γεωργιάδης.
— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) December 11, 2025
— Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) December 11, 2025
Ο υπουργός Μεταφορών Χρίστος Δήμας σε ανάρτησή του ανέφερε: «Θερμά συγχαρητήρια στον @Pierrakakis που εξελέγη Πρόεδρος του Eurogroup! Μια μεγάλη επιτυχία για τον ίδιο & την 🇬🇷, που επιβεβαιώνει πως μετά την περίοδο της κρίσης, της αμφιβολίας & της αβεβαιότητας, εξελίσσεται σε παράδειγμα δημοσιονομικής σταθερότητας & οικονομικής ανάπτυξης.
— Christos Dimas (@ChristosDimas_) December 11, 2025
H πρώτη εκλογή Έλληνα Υπουργού Οικονομικών στην Προεδρία του Eurogroup σηματοδοτεί μια ιστορική επιτυχία για την Ελλάδα, καθώς και την επιστροφή της Πατρίδας μας στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής οικονομικής πολιτικής, σημειώνει σε ανάρτησή του ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.
«Απόψε, εδώ στις Βρυξέλλες, η εκλογή του Έλληνα Υπουργού Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών Kyriakos Pierrakakis στη θέση του Προέδρου του Eurogroup αποτελεί εθνική επιτυχία, αναγνώριση της προσωπικής του αξίας και, ταυτόχρονα, αντανακλά την ολική επαναφορά της Ελλάδας στην πρώτη γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης» σημειώνει σε ανάρτησή του ο βουλευτής Σερρών της ΝΔ Τάσος Χατζηβασιλείου.
Και προσθέτει: «Όλοι θυμόμαστε τις δύσκολες στιγμές του 2015, όταν η πατρίδα μας κινδύνευσε με έξοδο από την ευρωζώνη εξαιτίας των χειρισμών της τότε κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Σήμερα, η εικόνα της ελληνικής οικονομίας είναι πολύ διαφορετική: ισχυρή ανάπτυξη, μείωση της ανεργίας, αύξηση των επενδύσεων, άνοδος του διαθέσιμου εισοδήματος.
Η εκλογή του Έλληνα Υπουργού Οικονομικών σηματοδοτεί την αναγνώριση του μεταρρυθμιστικού έργου της κυβέρνησης του Kyriakos Mitsotakis. Ενισχύει την εικόνα και την προοπτική της χώρας μας τοποθετώντας την στον πυρήνα της ΕΕ.
Θερμά συγχαρητήρια και καλή επιτυχία στον Κυριάκο Πιερρακάκη!»
Σταϊκούρας: Η εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup επιβεβαιώνει την πρόοδο και την αξιοπιστία της Ελλάδας
Συγχαρητήριο μήνυμα προς τον Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του στη θέση του Προέδρου του Eurogroup απηύθυνε ο βουλευτής και πρώην Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, υπογραμμίζοντας ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί αναγνώριση της θεσμικής ωριμότητας που έχει επιτύχει η χώρα τα τελευταία χρόνια.
Όπως αναφέρει στη δήλωσή του, η ανάδειξη Έλληνα υπουργού σε έναν τόσο σημαντικό ευρωπαϊκό θεσμό «αποδεικνύει την εμπιστοσύνη που απολαμβάνει πλέον η Ελλάδα στους ευρωπαϊκούς κύκλους» και αντανακλά τη συνολική προσπάθεια ενίσχυσης της οικονομικής αξιοπιστίας της χώρας.
Ο κ. Σταϊκούρας επισημαίνει ότι τα τελευταία 6,5 χρόνια η Ελλάδα έχει ανακτήσει τη θέση της στην Ευρώπη, γεγονός που επιτρέπει σήμερα στη χώρα «να έχει μεγαλύτερο αποτύπωμα και πιο ενεργό ρόλο». Η δυνατότητα ανάληψης της Προεδρίας του Eurogroup, προσθέτει, καταδεικνύει «τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί από το 2019 στην οικονομία» και την ενίσχυση της θεσμικής παρουσίας της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα.
Ο πρώην υπουργός σημειώνει, επίσης, ότι η εκλογή Πιερρακάκη «επιβεβαιώνει τη σταθερή επιδίωξη της χώρας να συμβάλλει εποικοδομητικά στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών οικονομικών πολιτικών».
Κλείνοντας, εκφράζει τις ευχές του προς τον νέο Πρόεδρο του Eurogroup για καλή επιτυχία στο έργο του, τονίζοντας ότι είναι βέβαιος πως θα συμβάλει «στην προώθηση της οικονομικής σταθερότητας, της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και της συνοχής στην Ευρωζώνη».
Παπαθανάσης: Ιστορική απόφαση για την Ελλάδα και δικαίωση για την διακυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη
Ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Η ομόφωνη εκλογή του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup, μια ιστορική απόφαση για την Ελλάδα και εξαιρετική τιμή για τον ίδιον, αποτελεί αποτέλεσμα και δικαίωση της ηγεσίας και της διακυβέρνησης της χώρας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Συνιστά μια ακόμα έμπρακτη απόδειξη της ευρωπαϊκής αναγνώρισης για την αναπτυξιακή οικονομική πολιτική που με συνέπεια και αποφασιστικότητα ακολουθεί η Ελλάδα από το 2019. Μια ακόμα έμπρακτη απόδειξη της αξιοπιστίας και του κύρους που απολαμβάνει πλέον η Ελλάδα διεθνώς.
Ταυτόχρονα, η εκλογή Πιερρακάκη έρχεται σε μια κρίσιμη καμπή για την Ευρώπη, όπου η εξεύρεση και η συντονισμένη εφαρμογή αποτελεσματικών λύσεων στα μεγάλα προβλήματα των πολιτών, όπως η ακρίβεια και το στεγαστικό, αλλά και η στρατηγική ενίσχυση της Ε.Ε. απέναντι στις πολυεπίπεδες προκλήσεις που αντιμετωπίζει συνολικά, καθίστανται άμεσες προτεραιότητες για όλους.
Οι γνώσεις και οι αποδεδειγμένες μεταρρυθμιστικές ικανότητες του νέου προέδρου του Eurogroup, ενισχυμένες από την ψήφο εμπιστοσύνης που εξασφάλισε, αποτελούν την καλύτερη αφετηρία για μια γόνιμη θητεία, στο ύψος των αναγκών αλλά και των μεγάλων ευκαιριών που διανοίγονται για το μέλλον. Για την διαφύλαξη των οικονομικών θεμελίων της Ευρώπης και την ενδυνάμωση της αναπτυξιακής της προοπτικής, με δημοσιονομική σύνεση και κοινωνικό πρόσημο. Για την ενίσχυση και ολοκλήρωση μιας πραγματικά ενιαίας αγοράς. Για μια Ευρωζώνη με επιχειρήσεις πιο καινοτόμες, ανταγωνιστικές και παραγωγικές. Για μια Ευρώπη που ξανακερδίζει την εμπιστοσύνη των πολιτών της και τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στον κόσμο.
Δέκα χρόνια μετά από τους εθνικά επικίνδυνους πολιτικούς τυχοδιωκτισμούς της τότε ελληνικής κυβέρνησης, που παραλίγο να οδηγήσουν τη χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα έχει επιστρέψει στον πυρήνα της λήψης αποφάσεων, αποτελεί πρωταγωνιστή των εξελίξεων.
Εύχομαι στον φίλο και συνάδελφο Κυριάκο Πιερρακάκη καλή δύναμη και καλή επιτυχία στο έργο του. Όπως τόνισα και κατά την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του, το επιβάλλουν τα εθνικά μας συμφέροντα, το επιτάσσουν τα συμφέροντα της Ευρώπης».
Συγχαρητήρια Δήλωση Γιάννη Στουρνάρα για την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη
Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας έκανε την ακόλουθη δήλωση για την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στη θέση του Προέδρου του Eurogroup:
«Ως Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, χαιρετίζω την εκλογή του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, στη θέση του Προέδρου του Eurogroup.
Η εκλογή του αντανακλά τόσο την επιτυχία της ελληνικής οικονομίας, όσο και τη δική του προσωπική συμβολή. Η επιτυχία αυτή έχει σημασία για όλους μας: αποτελεί ένδειξη της ενισχυμένης αξιοπιστίας της χώρας και του ρόλου της στην ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση.
Οφείλουμε να ανταποκριθούμε στο ύψος αυτής της εξαιρετικά θετικής εξέλιξης, εργαζόμενοι με συνέπεια, ώστε να τον στηρίξουμε επαξίως στα νέα του καθήκοντα και να συμβάλουμε από την πλευρά μας στην περαιτέρω πρόοδο της ελληνικής οικονομίας».
H Σοφία Ζαχαράκη
Για «μια μεγάλη αναγνώριση του αγώνα και της προόδου της χώρας υπο τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη και μια ξεχωριστή τιμή στο πρόσωπο του Κυριάκου Πιερρακάκη» έκανε λόγο η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη.
«Έχουμε θέσει με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και αξιοπιστία όλες μας τις δυνάμεις να αποκαταστήσουμε το κύρος και την διεθνή ισχύ της Ελλάδας προς όφελος όλων των Ελλήνων. Συγχαρητήρια Κυριάκο!» ανέφερε επίσης σε ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα.
Η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας
Σε δήλωσή της για την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup, η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου, αναφέρει:
Πριν από μόλις μία δεκατία, η χώρα έμπαινε στο πιο μακρύ και σκοτεινό εξάμηνο της μεταπολιτευτικής της ιστορίας. Από τα επικίνδυνα καμώματα ενός ανεύθυνου Υπουργού Οικονομίας, στη δήθεν «σκληρή διαπραγμάτευση», στο δημοψήφισμα της εξαπάτησης και, τελικά, στην κωλοτούμπα που οδήγησε την Ελλάδα στο χείλος της οικονομικής απομόνωσης. Ήταν η περίοδος που η πατρίδα μας είχε μεταβληθεί στο «μαύρο πρόβατο» της Ευρώπης και του Eurogroup, με μηδενική αξιοπιστία και καμία δυνατότητα να μιλήσει για το Ευρωπαϊκό μέλλον.
Σήμερα η χώρα μας έχει γυρίσει οριστικά σελίδα. Η εκλογή του Έλληνα Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup το αποδεικνύει. Από χώρα αποσυνάγωγη, συνδιαμορφώνει το οικονομικό μέλλον της Ευρώπης από την πρώτη γραμμή.
Η εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη είναι ένα επίτευγμα που αποτελεί τιμή για την Παράταξή μας, τη Νέα Δημοκρατία, αλλά πρωτίστως για τη χώρα. Αντανακλά όλες τις θυσίες των Ελλήνων πολιτών αλλά και τη σταθερή, μεθοδική δουλειά της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη που έφερε αποτελέσματα στην ενίσχυση της οικονομίας, στη δίκαιη μείωση των φόρων και στην προώθηση μεταρρυθμίσεων.
Ο δρόμος της επιτυχίας βρίσκεται πάντα στην αξιοπιστία, στις ιδέες και στη σκληρή δουλειά. Και σήμερα, αυτή η σοβαρή προσπάθεια αποδίδει.
Η Ελλάδα επιστρέφει στην πρώτη γραμμή της Ευρώπης, όχι ως δακτυλοδεικτούμενη εξαίρεση, αλλά ως μια χώρα στην πρωτοπορία των εξελίξεων.
Η ανάρτηση του Ανδρέα Λοβέρδου
Ο Μάκης Βορίδης
«Θερμά συγχαρητήρια στον @Pierrakakis για την εκλογή του στην Προεδρία του Eurogroup. Πρόκειται για μια σημαντική στιγμή για την Ελλάδα, που επιβεβαιώνει τη μετάβασή της από τα χρόνια της κρίσης σε μια περίοδο δημοσιονομικής σταθερότητας και ουσιαστικής ανάπτυξης» αναφέρει σε ανάρτησή του στο Χ ο βουλευτής της ΝΔ Μάκης Βορίδης.
«Μια ημέρα υπερηφάνειας για τη χώρα και την κυβέρνηση, καθώς ένας Έλληνας Υπουργός Οικονομικών, λαμβάνει την εμπιστοσύνη των κρατών-μελών της Ευρωζώνης για έναν τόσο κρίσιμο ευρωπαϊκό θεσμό» σημειώνει επίσης ο κ. Βορίδης.
Κόλλιας: Εθνική επιτυχία η εκλογή του Κ. Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup
Θερμά συγχαρητήρια στον @Pierrakakis για την εκλογή του στην Προεδρία του Eurogroup. Πρόκειται για μια σημαντική στιγμή για την Ελλάδα, που επιβεβαιώνει τη μετάβασή της από τα χρόνια της κρίσης σε μια περίοδο δημοσιονομικής σταθερότητας και ουσιαστικής ανάπτυξης.— Makis Voridis (@MakisVoridis) December 11, 2025
Μια ημέρα…
Με αφορμή την εκλογή του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, στην προεδρία του Eurogroup, ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας, δήλωσε:
«H εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στη θέση του επικεφαλής του Eurogroup αποτελεί επιτυχία τόσο προσωπική, του ίδιου του Έλληνα Υπουργού Οικονομικών, τον οποίο και συγχαίρουμε, όσο και της χώρας συνολικά.
Η σημαντική ενίσχυση της αξιοπιστίας της χώρας τα τελευταία εξίμισι χρόνια, μέσω της δημοσιονομικής συνέπειας, της βελτίωσης όλων των δεικτών και της αύξησης του ΑΕΠ, μέσω της ενίσχυσης των επενδύσεων, συνέβαλε τα μέγιστα, μαζί με την προσωπικότητα του κ. Πιερρακάκη, για την ανάληψη από την Ελλάδα της Προεδρίας του Eurogroup.
Μέσα από αυτή την εξέλιξη, η χώρα μας έχει χρυσή ευκαιρία να διαμορφώσει μέρος των οικονομικών εξελίξεων και αποφάσεων στα επόμενα 2,5 χρόνια.
Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος θα είναι αρωγός και σε αυτή την εθνική προσπάθεια, στο πλαίσιο του θεσμοθετημένου ρόλου του ως σύμβουλος της Πολιτείας για θέματα οικονομίας».
Oι αναρτήσεις του Αγγελου Συρίγου και του Δημήτρη Κιρμικίρογλου
O υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσων Φωτήλας
Θερμά συγχαρητήρια από τον Ν. Δένδια
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ συνεχάρη τον Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του ως πρόεδρος του Eurogroup.
«Θερμά συγχαρητήρια στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη @Pierrakakis , για την τεράστια επιτυχία της εκλογής του ως προέδρου του #Eurogroup» ανέφερε ο Νίκος Δένδιας στην ανάρτησή του.
Θεοδωρικάκος από την Ουάσινγκτον: Πρόκειται για σπουδαία επιτυχία, ασφαλώς για τον ίδιο αλλά και για την πατρίδα μας
Δήλωση από την Ουάσινγκτον έκανε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος για την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup.
Ο υπουργός δήλωσε: «Πριν λίγα χρόνια η Ελλάδα ήταν το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, σήμερα ο άξιος συνάδελφος ο Έλληνας υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης εξελέγη στην ηγεσία του Eurogroup.
Πρόκειται για σπουδαία επιτυχία, ασφαλώς για τον ίδιο αλλά και για την πατρίδα μας συνολικά. Οι Έλληνες με τεράστιες προσπάθειες και θυσίες και με την υπεύθυνη και σοβαρή δουλειά αυτής της κυβέρνησης πετυχαίνουν πολύ σοβαρά αποτελέσματα».
Γιώργος Μυλωνάκης: Χίλια μπράβο
Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης σε ανάρτησή του στο Χ ανέφερε για την εκλογή Πιερρακάκη:
Χίλια μπράβο είναι λίγα για τη σημερινή εκλογή του Έλληνα Υπουργού Οικονομικών @Pierrakakis στη θέση του Προέδρου του Eurogroup. Η Ελλάδα αλλάζει. Με την Κυβέρνηση της @neademokratia και υπό την καθοδήγηση του @kmitsotakis , δημιουργούνται οι προϋποθέσεις να πάμε όλοι μπροστά. Με πίστη στις δυνατότητες μας και με όραμα για μια καλύτερη Ελλάδα.
Γιάννης Πλακιωτάκης: Η ομόφωνη εκλογή του ως Πρόεδρος του Eurogroup αποτελεί εθνική νίκη
Σε ανάρτησή του, ο Αντιπρόεδρος της Βουλής Γιάννης Πλακιωτάκης αναφέρει:
«Θερμά συγχαρητήρια στον Κυριάκο Πιερρακάκη. Η ομόφωνη εκλογή του ως Πρόεδρος του Eurogroup αποτελεί εθνική νίκη. Είναι μια ακόμα επιβράβευση της συλλογικής προσπάθειας της κυβέρνησης και των Ελλήνων για την ανάπτυξη και την οικονομική σταθερότητα της χώρας. Είναι μια τεράστια προσωπική του επιτυχία και αναγνώριση των ικανοτήτων του σε ένα κρίσιμο πεδίο για την Ε.Ε. Του εύχομαι κάθε επιτυχία».
Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, αναφέρει για την εκλογή του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup
«Η Ελλάδα στην προεδρία του Eurogroup. Ημέρα τιμής για τη χώρα, για την Κυβέρνηση και για όλους τους πολίτες.
Μια συλλογική αναγνώριση προόδου, ανάπτυξης, κόπου και εργατικότητας. 🇬🇷 Εθνικά υπερήφανη! Αμέτρητα συγχαρητήρια»
Γιώργος Κώτσηρας: Ιστορική στιγμή και κορυφαία επιτυχία για τη χώρα μας
Ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργος Κώτσηρας, έκανε την ακόλουθη δήλωση για την εκλογή του κ. Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup:
«Η εκλογή του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup, αποτελεί ιστορική στιγμή και κορυφαία επιτυχία για τη χώρα μας.
Συνιστά σαφή διεθνή αναγνώριση της προόδου της ελληνικής οικονομίας και επισφραγίζει την οριστική επιστροφή της Ελλάδας στον πυρήνα της ευρωπαϊκής λήψης αποφάσεων. Από επίκεντρο της κρίσης πριν από μια δεκαετία, η χώρα μας επανέρχεται δυναμικά στο ευρωπαϊκό προσκήνιο ως δύναμη ευθύνης και αξιόπιστος εταίρος, αφήνοντας οριστικά πίσω μια τραυματική εποχή, κατά την οποία η θέση της στην Ευρώπη τέθηκε εν αμφιβόλω.
Σήμερα, στον έβδομο χρόνο διακυβέρνησης υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, η Ελλάδα έχει γυρίσει σελίδα. Έχει ανακτήσει το κύρος της και αποτελεί παράδειγμα υπευθυνότητας. Η σκληρή δουλειά, οι γενναίες μεταρρυθμίσεις και οι κόποι των Ελλήνων πολιτών δικαιώνονται.
Έχοντας την τιμή να συνεργάζομαι με τον Κυριάκο Πιερρακάκη στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η χαρά μου για την εκλογή του είναι διπλή- τόσο για τον ίδιο προσωπικά όσο και για όσα σηματοδοτεί αυτή η εξέλιξη για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Με την εμπειρία, τη μεθοδικότητα, το στρατηγικό του όραμα και την εμπιστοσύνη που απολαμβάνει από τους ομολόγους του, είναι ο πλέον κατάλληλος να ηγηθεί του Eurogroup. Θα συμβάλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας.
Του εύχομαι από καρδιάς καλή επιτυχία. Είναι μια στιγμή υπερηφάνειας για όλους μας».
Θάνος Πετραλιάς: «Διεθνής αναγνώριση των επιτευγμάτων της χώρας μας» η εκλογή Πιερρακάκη
«Η επιτυχία της εκλογής του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών της Ελλάδας, Κυριάκου Πιερρακάκη, στην Προεδρία του Eurogroup - θέση που την τελευταία εικοσαετία κατείχαν οι Jean-Claude Juncker, Jeroen Dijsselbloem, Mário Centeno και Paschal Donohoe - αποτελεί διεθνή αναγνώριση των επιτευγμάτων της χώρας μας» τονίζει σε δήλωσή του ο υφυπουργός Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς.
Όπως αναφέρει, η Ελλάδα αναδεικνύεται «από μια χώρα που δεν τη δάνειζαν οι αγορές, που είχε κεφαλαιακούς περιορισμούς και ένα από τα υψηλότερα ελλείμματα στην Ευρώπη, σε μια χώρα που πετυχαίνει για έκτο συναπτό έτος, έναν από τους μεγαλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρωζώνη, τη μεγαλύτερη αύξηση των επενδύσεων και τη μεγαλύτερη αποκλιμάκωση του χρέους. Μια χώρα που στάθηκε όρθια απέναντι σε αλλεπάλληλες κρίσεις και τώρα καλείται να ηγηθεί των αποφάσεων για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Οικονομίας».
Ο κ. Πετραλιάς υπογραμμίζει ότι «σε μια εποχή που καλούμαστε να λάβουμε αποφάσεις για την ασφάλεια των ευρωπαϊκών συνόρων, να υπερασπιστούμε τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης και της Ελλάδας, σε έναν κόσμο με εντεινόμενο εμπορικό προστατευτισμό, να απαντήσουμε στις προκλήσεις της τεχνολογικής εξέλιξης, όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη και το ψηφιακό ευρώ, και να ανοίξουμε νέους ορίζοντες χρηματοδότησης των κρίσιμων επενδύσεων, που πρέπει να γίνουν μέσα από το νέο πολυετές πρόγραμμα 2028-2034, που ακολουθεί μετά τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι η χρονική συγκυρία της λήψης της Προεδρίας του Eurogroup είναι εξαιρετικά σημαντική, συνοδευόμενη αντίστοιχα από μεγάλη ευθύνη».
Ο υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς καταλήγει στη δήλωσή του λέγοντας «συγχαρητήρια στον Πρόεδρο του Eurogroup Κυριάκο Πιερρακάκη, συγχαρητήρια στην Ελλάδα. Σε αυτή την προσπάθεια είμαστε όλοι μαζί».
Χαρδαλιάς: Επιστέγασμα της σκληρής δουλειάς, της συνέπειας και της αξιοπιστίας που έχει χτίσει η κυβέρνηση
«Μια σπουδαία προσωπική διάκριση, αλλά - πάνω απ’ όλα - μια μεγάλη στιγμή για την Ελλάδα» χαρακτηρίζει ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς την εκλογή Πιερρακάκη στην Προεδρία του Eurogroup.
Στην ανάρτησή του αναφέρει επίσης: «Μόλις δέκα χρόνια μετά τα πιο δύσκολα χρόνια της κρίσης, η χώρα μας αναλαμβάνει τα ηνία του σημαντικότερου οργάνου οικονομικής πολιτικής της Ευρωζώνης.
Τσιόδρας: Η χώρα μας έχει κερδίσει τη θέση της στο τραπέζι των μεγάλων αποφάσεων
«Η εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην Προεδρία του Eurogroup είναι μια σημαντική στιγμή και για τον ίδιο προσωπικά, αλλά και για την Ελλάδα. Η παρουσία Ελλήνων σε καίριους ευρωπαϊκούς θεσμούς δείχνει ότι η χώρα μας έχει αφήσει πίσω της την κρίση κι έχει κερδίσει τη θέση της στο τραπέζι των μεγάλων αποφάσεων, με φωνή που πλέον ακούγεται και με δυναμική που αναγνωρίζεται» αναφέρει σε ανάρτησή του ο ευρωβουλευτής της ΝΔ Δημήτρης Τσιόδρας.
«Σε μια Ευρώπη που αλλάζει, η Ελλάδα συμβάλλει ενεργά στη συζήτηση για το πώς θα ανταποκριθούμε στις κοινές προκλήσεις.
Θέλω να συγχαρώ θερμά τον Υπουργό Οικονομικών και φίλο, Κυριάκο Πιερρακάκη Kyriakos Pierrakakis , για την εκλογή του και να του ευχηθώ κάθε επιτυχία στο έργο που έχει μπροστά του» σημειώνει επίσης στην ανάρτησή του.
Παπαστεργίου: Χτίζουμε μια Ελλάδα που διεκδικεί, πετυχαίνει και προχωρά
Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου σε ανάρτησή του αναφέρει:
«Θερμά συγχαρητήρια στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και φίλο Kyriakos Pierrakakis για την εκλογή του στην Προεδρία του Eurogroup.
Μια σημαντική διάκριση για τη χώρα μας, που αναγνωρίζει την προσπάθεια, τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια.
Καλή επιτυχία και στα νέα του καθήκοντα!
Με συλλογική δουλειά και συνέπεια, συνεχίζουμε να χτίζουμε μια Ελλάδα που διεκδικεί, πετυχαίνει και προχωρά μπροστά».
