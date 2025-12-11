Συγχαρητήρια Τασούλα στον Πιερρακάκη για την προεδρία του Eurogroup: Αναγνώριση του κύρους της χώρας μας

Είναι ένα επίτευγμα που ανήκει στον ελληνικό λαό, γιατί αντανακλά μια πολυετή εθνική προσπάθεια η οποία εξασφάλισε την επιτυχία της χώρας μας να υπερβεί την οικονομική κρίση και να ενδυναμώσει τη θέση της στην Ευρώπη, δηλώνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας