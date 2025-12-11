Απόδραση της Ελλάδας από το παρελθόν της χρεοκοπίας και των μνημονίων είναι η εκλογή Πιερρακάκη, λένε τα διεθνή ΜΜΕ

Τα πρώτα συγχαρητήρια από τον Γερμανό και τον Λετονό υπουργό, τι λένε Κόστα και Φον ντερ Λάιεν για την εκλογή του Έλληνα ΥΠΟΙΚ - Απόδειξη της αξιοσημείωτης οικονομικής ανάκαμψης και ανάπτυξης της Ελλάδας, δηλώνει η Μετσόλα - Για το «θετικό αφήγημα του Έλληνα υποψήφιου» γράφει το Euronews