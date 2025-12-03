Χαμηλοί τόνοι από την κυβέρνηση για τα μπλόκα και τις πληρωμές, αλλά τελεσίγραφο για τελωνεία και λιμάνια

Κυβερνητικά στελέχη στέκονται ιδιαίτερα στις πληρωμές που γίνονται και θα γίνονται, ξεκαθαρίζουν, όμως, ότι οι κινητοποιήσεις είναι θεμιτές, αρκεί να μην οδηγούν σε πλήρες κλείσιμο δρόμων (χωρίς παρακάμψεις) και κρίσιμων υποδομών