Μαρινάκης: Διάλογος «ναι» με τους αγρότες αλλά όχι ταλαιπωρία, μπλοκάρισμα και μια στρατηγική που κάνει κακό στην κοινωνία

Στην ερώτηση αν θα πρέπει η αστυνομία να εκκενώσει τις εθνικές οδούς από τα τρακτέρ απάντησε «είναι το καθήκον της αυτό. Επιχειρησιακά το πως θα το κάνει, στον σωστό χρόνο και με το σωστό τρόπο, αλλά όχι με μεγάλη καθυστέρηση»