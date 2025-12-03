Τζένιφερ Λόπεζ: Το καυτό βίντεο για να μαζέψει κόσμο στις συναυλίες της στο Λας Βέγκας

Ο Γενικός διευθυντής της DigiCar, Δημήτρης Δαλιάνης, μας εξηγεί πώς η εταιρεία επιταχύνει τη μετάβαση επιχειρήσεων και ιδιωτών στην ηλεκτροκίνηση, με ευέλικτες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες leasing ηλεκτρικών οχημάτων
Στο βίντεο, η 56χρονη Λόπεζ χορεύει στη σκηνή φορώντας ένα σουτιέν και στρινγκ με καλσόν σε χρώμα nude
«Φωτιά» στους θαυμαστές της έβαλε η Τζένιφερ Λόπεζ προκειμένου να τους προσκαλέσει στις επερχόμενες συναυλίες της στο Λας Βέγκας.
Η Λατίνα τραγουδίστρια ανήρτησε ένα βίντεο στο Instagram με μια από τις πιο σέξι εμφανίσεις της από το World Pride στην Ουάσινγκτον το περασμένο καλοκαίρι.
Στο βίντεο, η 56χρονη Λόπεζ χορεύει στη σκηνή φορώντας ένα σουτιέν και στρινγκ με καλσόν σε χρώμα nude από το σχεδιαστικό δίδυμο The Blonds με έδρα τη Νέα Υόρκη.
«Θα σας δω ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΗΝΑ για το The JLo Show στο Λας Βέγκας! Ποιο τραγούδι θέλετε να ΠΑΙΞΩ;» έγραψε στη λεζάντα του βίντεο η Τζένιφερ Λόπεζ.
Ακολούθησε «καταιγίδα» σχολίων και πάνω από 760.000 likes σε λίγες ώρες με τους φαν της JLo να πλημμυρίζουν την ανάρτηση με όλα τα τραγούδια που ελπίζουν να ακούσουν στο Λας Βέγκας και χιλιάδες emoji με φλόγες.
