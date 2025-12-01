Οι αλλαγές στους ελέγχους «ξεκλείδωσαν» 1,7 δισ. ευρώ - Θα γίνει ανακατανομή υπέρ των ειλικρινών αγροτών, είπε ο Χατζηδάκης
Οι αλλαγές στους ελέγχους «ξεκλείδωσαν» 1,7 δισ. ευρώ - Θα γίνει ανακατανομή υπέρ των ειλικρινών αγροτών, είπε ο Χατζηδάκης
Από τις αρχές του 2026 θα εφαρμόζεται νέος μόνιμος μηχανισμός με τσιπαρισμένα πρόβατα, δορυφόρους και Τεχνητή Νοημοσύνη - Τι είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης για τις αγροτικές κινητοποιήσεις
Σαρωτικές αλλαγές στο σύστημα καταβολής και ελέγχου των αγροτικών ενισχύσεων με κλείσιμο του διαχρονικά πολύπαθου ΟΠΕΚΕΠΕ και κατάργηση της αμφιλεγόμενης «τεχνικής λύσης» προωθεί η κυβέρνηση. Κεντρικό στόχο για το Μέγαρο Μαξίμου αποτελεί η άμεση διαμόρφωση ενός διαφανούς πλαισίου το οποίο θα επιτρέπει την ετήσια εκταμίευση των πάνω από 3 δισ. ευρώ ενισχύσεων προς αγρότες και κτηνοτρόφους μόνο έπειτα από αυστηρούς ελέγχους.
Με το νέο σύστημα η χώρα δεν θα χάσει ούτε ένα ευρώ, αλλά θα γίνει μια εσωτερική ανακατανομή υπέρ των ειλικρινέστερων δηλώσεων, «ώστε τελικά να υπάρχει και ένα κοινωνικό πρόσημο στην προσπάθεια που κάνουμε», είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στον Σκάι.
Η συνολική μεταρρύθμιση στηρίζεται σε δύο σχέδια με δεκάδες δεσμευτικές δράσεις που κατέστρωναν εντατικά ήδη από τον περασμένο Σεπτέμβριο ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας. Τα action plan I και ΙΙ εγκρίθηκαν πρόσφατα από την Κομισιόν και άναψαν το πράσινο φως στην κυβέρνηση προκειμένου να προχωρήσει έως το τέλος Δεκεμβρίου στις υπολειπόμενες πληρωμές ύψους 1,7 δισ. ευρώ προς τους παραγωγούς.
Ο κ. Χατζηδάκης εξήγησε στον Σκάι ότι «αν σπεύδαμε να πληρώσουμε χωρίς να έχουμε πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα ήταν χειρότερο και για τον προϋπολογισμό και για τους ίδιους τους αγρότες. Γιατί τα λεφτά που θα δίναμε χωρίς ελέγχους και χωρίς συμφωνία με τις Βρυξέλες θα τα ζητούσε πίσω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή θα απαγόρευε περαιτέρω επιδοτήσεις».
Για τις εν εξελίξει αγροτικές κινητοποιήσεις ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ανέφερε ότι «οι ίδιοι θα κρίνουν τελικά, αν στην προσπάθεια που κάνουν για να προβάλλουν τα αιτήματά τους, το κλείσιμο δρόμων στρέφεται εναντίον άλλων κοινωνικών ομάδων αλλά και των τοπικών κοινωνιών. Αλλά δεν θέλω να κουνήσω το δάκτυλο, διότι έχει προϋπάρξει όλο αυτό το διάστημα με τις αναταράξεις, τις καθυστερήσεις και τα προβλήματα τα οποία προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε συντονισμένα, σοβαρά και με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Προσπαθούμε να κάνουμε την κρίση ευκαιρία έτσι ώστε το κράτος να τοποθετείται με ένα σωστότερο και κυρίως δικαιότερο τρόπο απέναντι στους αγρότες, να τελειώσουν τα φαινόμενα που συζητούνται στην Εξεταστική Επιτροπή και τα οποία προκαλούν το δημόσιο αίσθημα και να πάμε σε ένα σύστημα κοινωνικά δίκαιο για όλους».
Να σημειωθεί πως η συμφωνία κυβέρνησης - Κομισιόν προβλέπει ότι τα 1,7 δισ. ευρώ θα εκταμιευτούν εντός των επόμενων 30 ημερών μέσω ενός προσωρινού αλλά αυστηρού πλαισίου διασταυρωτικών ελέγχων ώστε το 2026 να εγκατασταθεί πλήρως ο νέος μηχανισμός. Το μεταβατικό σύστημα προβλέπει, μεταξύ άλλων, την υποχρεωτική δήλωση ΑΤΑΚ (ταυτότητα ακινήτου) για την αντιμετώπιση των εκτεταμένων φαινομένων εικονικών μισθωτηρίων αγροτεμαχίων. Ο υπολογισμός του ζωικού κεφαλαίου θα προσδιορίζεται με αντικειμενικά στοιχεία, όπως τιμολόγια γάλακτος, κρέατος, ζωοτροφών κ.λπ., θέτοντας ως ελάχιστη βάση την παραγωγή 100 κιλών γάλακτος ανά πρόβατο.
Παράλληλα, για την τελευταία εφαρμογή της «τεχνικής λύσης» θα τεθούν αυστηροί περιορισμοί ώστε κανείς πλέον να μην ενεργοποιεί δικαιώματα σε βοσκότοπους που βρίσκονται εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από τον στάβλο του. Το συνολικό μη καταβληθέν ποσό που θα προκύψει μετά τους εξαντλητικούς ελέγχους θα μοιραστεί εντός του πρώτου δεκαημέρου του Ιανουαρίου στους έντιμους παραγωγούς.
Οι εκταμιεύσειςΣύμφωνα με τον προγραμματισμό, εκταμιεύονται ήδη οι προκαταβολές της βασικής ενίσχυσης 363 εκατ. ευρώ, το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 119 εκατ. ευρώ και αποζημιώσεις για την ευλογιά 56 εκατ. ευρώ. Επίσης, εντός του πρώτου δεκαημέρου του Δεκεμβρίου θα καταβληθεί το «Μέτρο 23», ύψους 178 εκατ. ευρώ, ενώ μέχρι τέλος του έτους θα δοθεί άνω του 1 δισ. ευρώ για παράλληλα προγράμματα (άμεσες εισοδηματικές ενισχύεις 337 εκατ. ευρώ, ΠΑΑ 215 εκατ. ευρώ, δράσεις ΚΑΠ 390 εκατ. ευρώ κ.ά.).
Σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, από τις αρχές του 2026 θα εφαρμοστεί πλήρως ο νέος μόνιμος μηχανισμός πληρωμών. Υπενθυμίζεται πως τα πρώτα βήματα έχουν ήδη υλοποιηθεί, με βασικότερο την απορρόφηση από την ΑΑΔΕ του πολύπαθου ΟΠΕΚΕΠΕ. Πέραν αυτού, η στρατηγική περιλαμβάνει 3+1 βήματα, με βασικότερο τη λειτουργία ψηφιακού νέου γεωχωρικού χάρτη της χώρας ώστε να μπει οριστικό τέλος στην περίφημη «τεχνική λύση» και στην αμφιλεγόμενη διαδικασία κατανομής του εθνικού αποθέματος βοσκότοπων. Η απεικόνιση θα γίνεται με τη βοήθεια δορυφορικών συστημάτων, ενώ για την ανάλυση θα χρησιμοποιηθούν σύγχρονα εργαλεία με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης. Με τον τρόπο αυτό εκτιμάται ότι θα αντιμετωπιστούν στη ρίζα τους τα φαιδρά φαινόμενα είσπραξης επιδοτήσεων για δήθεν βοσκότοπους σε απάτητες βουνοκορφές ή ξερονήσια.
Σε κάθε περίπτωση, ο προγραμματισμός της Εξεταστικής για την προσεχή εβδομάδα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την κατάθεση του κ. Νίκου Μπουνάκη, στελέχους του ΠΑΣΟΚ και ιδιοκτήτη του ΚΥΔ από το οποίο φέρεται να δηλωνόταν ως βοσκότοπος η λίμνη Κάρλα. Επίσης, αναμένεται να καταθέσει ο μεγαλοκτηνοτρόφος Χρήστος Μαγειρίας,
σύντροφος της κυρίας Καλλιόπης Σεμερτζίδου και πραγματικός ιδιοκτήτης της περίφημης… αγροτικής Ferrari. Υπενθυμίζεται πως οι αναρτήσεις του ζεύγους στα social media, οι οποίες δείχνουν πολυτελή βίο, προκάλεσαν την έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και την έκδοση σχετικού πορίσματος που κάνει λόγο για μεθοδευμένο σχέδιο και αλλαγές λογαριασμών μεταξύ των μελών της οικογένειας προκειμένου οι κοινοτικές επιδοτήσεις να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς.
Την ίδια στιγμή η Εξεταστική φαίνεται πως σφίγγει τον κλοιό για τον αγροτοσυνδικαλιστή κτηνοτρόφο Γιώργο Ξυλούρη («Φραπές»). Η άρνηση κατάθεσης του συγκεκριμένου προσώπου με την αιτιολογία του δικαιώματος της σιωπής και μη αυτοενεχοποίησης προκάλεσε αρχικά την έντονη αντίδραση των βουλευτών της Ν.Δ. και την παραπομπή της υπόθεσης στον εισαγγελέα προκειμένου να ερευνήσει το ενδεχόμενο τέλεσης του αδικήματος της απείθειας.
Ωστόσο, οι νέες αποκαλύψεις περί στενής συνεργασίας του με τον πρώην γραμματέα του ΠΑΣΟΚ στη Νομαρχιακή Ηρακλείου, Λάμπρο Αντωνόπουλο, επανέφερε το θέμα άμεσης κλήτευσής του, με το ενδεχόμενο ακόμα και της βίαιης προσαγωγής του στην Εξεταστική να είναι αρκετά πιθανό.
Σύμφωνα με πληροφορίες του «ΘΕΜΑτος», η κλήτευση του «Φραπέ» προγραμματίζεται για τις 11 Δεκεμβρίου, ενώ την επόμενη μέρα αναμένεται να εξεταστούν οι βουλευτές Μιχάλης Χνάρης (ΠΑΣΟΚ) και Χρήστος Μπουκώρος (Ν.Δ.). Για τις 17 και 18 Δεκεμβρίου προγραμματίζεται η κατάθεση των Σταύρου Παπασταύρου, Γιάννη Μπρατάκου, Γιώργου Μυλωνάκη και Ακη Σκέρτσου.
Παρακολούθηση κοπαδιώνΑντίστοιχα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η πλασματική καταγραφή εικονικών αιγοπροβάτων, τα αρμόδια υπουργεία προχωρούν ήδη στη δημιουργία ενιαίας ψηφιακής βάσης δεδομένων για την ακριβή καταγραφή και παρακολούθηση κάθε ζώου. Κάθε αιγοπρόβατο θα τσιπάρεται με ηλεκτρονικό «βώλο» και τα στοιχεία του θα τηρούνται αποκλειστικά στη νέα βάση, η οποία θα συνδεθεί απευθείας με το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ). Επιπρόσθετα, το σχέδιο περιλαμβάνει αυστηρότερους και περισσότερους διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους με παράλληλη διασύνδεση όλων των ψηφιακών μητρώων ώστε να επιβεβαιώνονται οι τίτλοι ιδιοκτησίας.
Η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕΠαράλληλα με τις ενέργειες της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει τις χρόνιες διαρθρωτικές αστοχίες στον μηχανισμό καταβολής των αγροτικών ενισχύσεων, η εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζει τις δικές της έρευνες για την υπόθεση. Την ίδια ώρα στους διαδρόμους του Κοινοβουλίου έχει επανέλθει με ένταση η φημολογία περί διαβίβασης από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εντός του Δεκεμβρίου νέας δικογραφίας με φρέσκους διαλόγους που αφορούν δεκάδες βουλευτές.
