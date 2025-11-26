Καρανίκας για την «Ιθάκη»: Ανερμάτιστος τιτλολάτρης ο Τσίπρας, αναχρονιστικοί και άχρηστοι οι συνεργάτες του
Ο Νίκος Καρανίκας τόνισε πως δεν υπήρχε αφήγημα και πως έλεγαν «μια μπουρδολογία» που ήθελε να ακούσει τότε ο κόσμος
«Είχαμε ένα τσούρμο καλοπροαίρετων ανθρώπων, που ήθελε να αλλάξει τον κόσμο, όπως πριν ένα αιώνα, δεν πήραν χαμπάρι, ότι ο κόσμος άλλαξε!», είπε για τους πρώην συντρόφους του στον ΣΥΡΙΖΑ, ο πρώην σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα, Νίκος Καρανίκας με αφορμή το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού.
Μιλώντας στον Status FM 107.7, ο Νίκος Καρανίκας χαρακτήρισε «χρεωκοπημένη» την αντίληψη, ότι ο Πούτιν θα έδινε χρήματα στην Ελλάδα και μάλιστα έκανε λόγο για «5-6 γελοίους» που πίστευαν ότι οι «Ρώσοι ολιγάρχες θα έδιναν χρήματα για τη χώρα».
Ο Νίκος Καρανίκας δεν φείδεται χαρακτηρισμών για τους συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα χαρακτηρίζοντάς τους από γελοίους, αναχρονιστικούς, αυτοαναφορικούς έως άχρηστους, τονίζοντας ωστόσο ότι... ακόμα τους αγαπά.
Ο ίδιος τους χωρίζει σε τρεις γενιές. «Πριν το 2015 οι συνεργάτες του τον οδήγησαν στην κυβέρνηση. 2015 με ’19 τον οδήγησαν στην παραίτηση. 2019 με ’23 στις ήττες. Δηλαδή πράγματι ο Τσίπρας μας λέει ότι έχει ας πούμε, μία και μοναδική αδυναμία. Δεν επιλέγει καλά τους συνεργάτες του. Έχει δίκιο», είπε ο κ. Καρανίκας.
Ο ίδιος τόνισε πως ο χειρότερος συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα ήταν αυτοί που ήταν ακριβώς δίπλα του, το πολιτικό του γραφείο, ενώ χαρακτήρισε τον Γιάνη Βαρουφάκη πολύ καλό οικονομολόγο αλλά κάκιστο πολιτικό.
Επικοινωνιακή φούσκα οι ζουρνάδες και τα νταούλιαΟ Νίκος Καρανίκας δήλωσε πως οι ζουρνάδες και τα νταούλια ήταν μια επικοινωνιακή φούσκα και χαρακτήρισε τόσο τους πρώην συνεργάτες όσο και τον ίδιο τον πρώην πρωθυπουργό ανερμάτιστο και τιτλολάγνο που εντυπωσιαζόταν από ακαδημαϊκούς τίτλους και δεν επέλεγε πολιτικούς.
Ο Νίκος Καρανίκας τόνισε πως δεν υπήρχε αφήγημα και πως έλεγαν «μια μπουρδολογία» που ήθελε να ακούσει τότε ο κόσμος. «Δεν είχε ένα πρόγραμμα βιώσιμης ανάπτυξης, να πείσει και τους Ευρωπαίους. Δεν κατέθεσαν οι υπουργοί του ένα σχέδιο αναπτυξιακό», είπε.
