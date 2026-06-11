Πώς το τελεσίγραφο Πολάκη επισπεύδει τον σχεδιασμό Τσίπρα: Τα ψηφοδέλτια, η Κεντρική Επιτροπή και οι… μεταγραφές

❗ Μήνυμα στον Σωκράτη Φάμελλο να φέρει συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα «σε 10 ημέρες αλλιώς θα έχουμε εξελίξεις» έστειλε ο Παύλος Πολάκης σε συνέντευξή του το μεσημέρι της Τετάρτης. ▪️ Μιλώντας στο ΟΡΕΝ στη σκιά της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, ο βουλευτής Χανίων είπε «εγώ θεωρώ ότι έχει υπάρξει συμφωνία που δημοσίως δεν την παραδέχεται κανείς, αλλιώς η απόφαση είναι επίδειξη δουλικότητας» #protothema #news #greektiktok #tiktokgreece