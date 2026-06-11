Πώς το τελεσίγραφο Πολάκη επισπεύδει τον σχεδιασμό Τσίπρα: Τα ψηφοδέλτια, η Κεντρική Επιτροπή και οι… μεταγραφές
Πώς το τελεσίγραφο Πολάκη επισπεύδει τον σχεδιασμό Τσίπρα: Τα ψηφοδέλτια, η Κεντρική Επιτροπή και οι… μεταγραφές
Μετά τη Ρένα Δούρου και τον Νίκο Παππά, ο ανεξάρτητος βουλευτής, άνοιξε χθες τα χαρτιά του δηλώνοντας παράλληλα «παρών» στις εξελίξεις
Να επιταχύνει τις εξελίξεις στους σχεδιασμούς του Αλέξη Τσίπρα επιχειρεί η ομάδα της μειοψηφίας στον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ με άτυπο επικεφαλής το βουλευτή Χανίων, Παύλο Πολάκη, μετά την πρόσφατη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, που άναψε το «πράσινο φως» για την πολιτική στήριξη του Αλέξη Τσίπρα και της ΕΛΑΣ, στις επόμενες εθνικές εκλογές.
Κορυφώνοντας τις τηλεοπτικές εμφανίσεις στελεχών της μειοψηφίας, αφού προηγήθηκαν η Ρένα Δούρου και ο Νίκος Παππάς, ο ανεξάρτητος βουλευτής, Παύλος Πολάκης άνοιξε χθες τα χαρτιά του στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN, δηλώνοντας παράλληλα «παρών» στις εξελίξεις. Ο ίδιος απηύθυνε τελεσίγραφο προς την πλευρά του σημερινού Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, λέγοντας πως θα πρέπει να φέρει εντός δεκαημέρου εξειδικευμένη την συμφωνία με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, ενώ άφησε αιχμές για στην στάση του σημερινού Προέδρου του κόμματος, αλλά και το περιεχόμενο της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής, παρά την έγκρισή της με ευρεία πλειοψηφία.
Η επιλογή του κ. Πολάκη να απευθύνει τελεσίγραφο προς την πλευρά Φάμελλου με προθεσμία δεκαημέρου δεν είναι τυχαία, καθώς το Καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ προβλέπει ότι μπορεί να συνέλθει εκ νέου εντός 15 ημερών η Κεντρική Επιτροπή από την τελευταία της συνεδρίαση, εφόσον κατατεθεί αίτημα με το ¼ των υπογραφών του καθοδηγητικού οργάνου, ήτοι 67 υπογραφές. Με δεδομένο ότι το κείμενο συμβολής που κατέθεσε η «ομάδα Πολάκη» στην τελευταία συνεδρίαση έφερε 39 υπογραφές μελών της Κεντρικής Επιτροπής, το βέβαιο είναι ότι ο ανεξάρτητος βουλευτής Χανίων θα επιδιώξει να βρει τις υπογραφές που υπολείπονται, για να ξανασυνεδριάσει το σώμα.
Ωστόσο, οι συσχετισμοί στα 270 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ είναι με διαφορά υπέρ της ηγετικής ομάδας, όπως διαφάνηκε και στην ψηφοφορία του περασμένου Σαββάτου, ενώ αντίστοιχη είναι η εικόνα και στους αναπληρωτές τους, σε περίπτωση που σημειωθούν παραιτήσεις. Υπό αυτήν την έννοια, ούτε να εκπέσει, ούτε να κατατεθεί πρόταση μομφής κατά του Σωκράτη Φάμελλου είναι με τους σημερινούς όρους εφικτό, οπότε η μειοψηφία επιδίδεται σε έναν πόλεμο φθοράς κατά της ηγετικής ομάδας, με σκοπό την επίσπευση των αποχωρήσεων στελεχών και βουλευτών προς την πλευρά Τσίπρα.
Ταυτόχρονα, όμως, το περιεχόμενο της απόφασης έστειλε ένα ισχυρό σήμα προς την Αμαλίας, γύρω από το οποίο οχυρώνονται τις τελευταίες ώρες ολοένα και περισσότεροι βουλευτές και στελέχη, καθώς διαπιστώνουν από τη μια την απροθυμία της ΕΛΑΣ να ενσωματώσει άμεσα «κόσμο από τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ» στο στελεχιακό της δυναμικό και από την άλλη την πίεση από την πλευρά της μειοψηφίας για «εθελούσια έξοδο» των δυνάμει ΕΛΑΣιτών, ώστε να μπορεί να διατηρήσει το κόμμα και τα περιουσιακά του στοιχεία. Με τους βουλευτές και τα στελέχη της Κουμουνδούρου να βρίσκονται στο μέσο των δύο πόλων, η στάση που προκρίνεται τις τελευταίες ώρες είναι αυτή της «συντεταγμένης συνεργασίας» με την ΕΛΑΣ, στο πνεύμα και της νωπής απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής.
Σε αυτήν την προοπτική, ο Αλέξης Τσίπρας θα πρέπει αφενός να επισπεύσει τις μεταγραφές και αφετέρου να δεχθεί τον «όλο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ» στις γραμμές της ΕΛΑΣ και όχι μεμονωμένα στελέχη, αφού σε διαφορετική περίπτωση πολιτικό προσωπικό, ακίνητη και κινητή περιουσία και κομματικές οργανώσεις είναι πιθανό να περάσουν υπό τον έλεγχο της «ομάδας Πολάκη».
Σε ένα τέτοιο σενάριο, επικεφαλής ενός σχήματος «ΣΥΡΙΖΑ και Σύμμαχοι», όπως μετέδωσε το «ΘΕΜΑ» θα είναι ο Παύλος Πολάκης, ενώ στην περίπτωση που επιλεγεί επικεφαλής ενός ευρύτερου συμμαχικού φορέα, ο Νίκος Κοτζιάς είναι ένα από τα πρόσωπα που θα επιθυμούσε μερίδα της μειοψηφίας να οδηγήσει ένα τέτοιο σχήμα στις επόμενες εθνικές εκλογές. Για να ευοδωθεί ένα τέτοιο σενάριο, ωστόσο, θα πρέπει τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ που επιθυμούν να μεταγραφούν στην ΕΛΑΣ, να εγκαταλείψουν κατά μόνας την Κουμουνδούρου, εξέλιξη που δεν προκύπτει από το πνεύμα της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία έκλεισε το μάτι ως κόμμα και όχι ως άθροισμα μεμονωμένων προσώπων, στον Αλέξη Τσίπρα.
Την ίδια στιγμή, η ιδέα της σύναψης συνολικής συμφωνίας μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και ΕΛΑΣ δεν τροφοδοτείται μόνο από το ενδεχόμενο επικράτησης του Παύλου Πολάκη στην επόμενη ημέρα της Κουμουνδούρου, αλλά και από την κινητικότητα που επιδεικνύουν πρωτοεμφανιζόμενα στελέχη της ΕΛΑΣ, στις δυνάμει εκλογικές τους περιφέρειες. Στο πλαίσιο αυτό, σημερινοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ εκτιμούν ότι αναπτύσσονται «δύο ταχύτητες» δημιουργώντας επικοινωνιακό πλεονέκτημα υπέρ των στελεχών της Αμαλίας, τα οποία, ωστόσο, δε διαθέτουν ούτε την εμπειρία, ούτε την πολιτική τριβή, ώστε να σταθούν με άνεση στα τηλεοπτικά πάνελ, σε σχέση με τους σημερινούς βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ που μπορούν να αντιπαρατεθούν άνετα με εκπροσώπους από όλο το πολιτικό φάσμα.
Κορυφώνοντας τις τηλεοπτικές εμφανίσεις στελεχών της μειοψηφίας, αφού προηγήθηκαν η Ρένα Δούρου και ο Νίκος Παππάς, ο ανεξάρτητος βουλευτής, Παύλος Πολάκης άνοιξε χθες τα χαρτιά του στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN, δηλώνοντας παράλληλα «παρών» στις εξελίξεις. Ο ίδιος απηύθυνε τελεσίγραφο προς την πλευρά του σημερινού Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, λέγοντας πως θα πρέπει να φέρει εντός δεκαημέρου εξειδικευμένη την συμφωνία με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, ενώ άφησε αιχμές για στην στάση του σημερινού Προέδρου του κόμματος, αλλά και το περιεχόμενο της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής, παρά την έγκρισή της με ευρεία πλειοψηφία.
@protothema.gr
❗ Μήνυμα στον Σωκράτη Φάμελλο να φέρει συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα «σε 10 ημέρες αλλιώς θα έχουμε εξελίξεις» έστειλε ο Παύλος Πολάκης σε συνέντευξή του το μεσημέρι της Τετάρτης. ▪️ Μιλώντας στο ΟΡΕΝ στη σκιά της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, ο βουλευτής Χανίων είπε «εγώ θεωρώ ότι έχει υπάρξει συμφωνία που δημοσίως δεν την παραδέχεται κανείς, αλλιώς η απόφαση είναι επίδειξη δουλικότητας» #protothema #news #greektiktok #tiktokgreece♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr
Η επιλογή του κ. Πολάκη να απευθύνει τελεσίγραφο προς την πλευρά Φάμελλου με προθεσμία δεκαημέρου δεν είναι τυχαία, καθώς το Καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ προβλέπει ότι μπορεί να συνέλθει εκ νέου εντός 15 ημερών η Κεντρική Επιτροπή από την τελευταία της συνεδρίαση, εφόσον κατατεθεί αίτημα με το ¼ των υπογραφών του καθοδηγητικού οργάνου, ήτοι 67 υπογραφές. Με δεδομένο ότι το κείμενο συμβολής που κατέθεσε η «ομάδα Πολάκη» στην τελευταία συνεδρίαση έφερε 39 υπογραφές μελών της Κεντρικής Επιτροπής, το βέβαιο είναι ότι ο ανεξάρτητος βουλευτής Χανίων θα επιδιώξει να βρει τις υπογραφές που υπολείπονται, για να ξανασυνεδριάσει το σώμα.
Το παρασκήνιο
Ωστόσο, οι συσχετισμοί στα 270 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ είναι με διαφορά υπέρ της ηγετικής ομάδας, όπως διαφάνηκε και στην ψηφοφορία του περασμένου Σαββάτου, ενώ αντίστοιχη είναι η εικόνα και στους αναπληρωτές τους, σε περίπτωση που σημειωθούν παραιτήσεις. Υπό αυτήν την έννοια, ούτε να εκπέσει, ούτε να κατατεθεί πρόταση μομφής κατά του Σωκράτη Φάμελλου είναι με τους σημερινούς όρους εφικτό, οπότε η μειοψηφία επιδίδεται σε έναν πόλεμο φθοράς κατά της ηγετικής ομάδας, με σκοπό την επίσπευση των αποχωρήσεων στελεχών και βουλευτών προς την πλευρά Τσίπρα.
Ταυτόχρονα, όμως, το περιεχόμενο της απόφασης έστειλε ένα ισχυρό σήμα προς την Αμαλίας, γύρω από το οποίο οχυρώνονται τις τελευταίες ώρες ολοένα και περισσότεροι βουλευτές και στελέχη, καθώς διαπιστώνουν από τη μια την απροθυμία της ΕΛΑΣ να ενσωματώσει άμεσα «κόσμο από τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ» στο στελεχιακό της δυναμικό και από την άλλη την πίεση από την πλευρά της μειοψηφίας για «εθελούσια έξοδο» των δυνάμει ΕΛΑΣιτών, ώστε να μπορεί να διατηρήσει το κόμμα και τα περιουσιακά του στοιχεία. Με τους βουλευτές και τα στελέχη της Κουμουνδούρου να βρίσκονται στο μέσο των δύο πόλων, η στάση που προκρίνεται τις τελευταίες ώρες είναι αυτή της «συντεταγμένης συνεργασίας» με την ΕΛΑΣ, στο πνεύμα και της νωπής απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής.
Σε αυτήν την προοπτική, ο Αλέξης Τσίπρας θα πρέπει αφενός να επισπεύσει τις μεταγραφές και αφετέρου να δεχθεί τον «όλο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ» στις γραμμές της ΕΛΑΣ και όχι μεμονωμένα στελέχη, αφού σε διαφορετική περίπτωση πολιτικό προσωπικό, ακίνητη και κινητή περιουσία και κομματικές οργανώσεις είναι πιθανό να περάσουν υπό τον έλεγχο της «ομάδας Πολάκη».
Σε ένα τέτοιο σενάριο, επικεφαλής ενός σχήματος «ΣΥΡΙΖΑ και Σύμμαχοι», όπως μετέδωσε το «ΘΕΜΑ» θα είναι ο Παύλος Πολάκης, ενώ στην περίπτωση που επιλεγεί επικεφαλής ενός ευρύτερου συμμαχικού φορέα, ο Νίκος Κοτζιάς είναι ένα από τα πρόσωπα που θα επιθυμούσε μερίδα της μειοψηφίας να οδηγήσει ένα τέτοιο σχήμα στις επόμενες εθνικές εκλογές. Για να ευοδωθεί ένα τέτοιο σενάριο, ωστόσο, θα πρέπει τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ που επιθυμούν να μεταγραφούν στην ΕΛΑΣ, να εγκαταλείψουν κατά μόνας την Κουμουνδούρου, εξέλιξη που δεν προκύπτει από το πνεύμα της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία έκλεισε το μάτι ως κόμμα και όχι ως άθροισμα μεμονωμένων προσώπων, στον Αλέξη Τσίπρα.
Την ίδια στιγμή, η ιδέα της σύναψης συνολικής συμφωνίας μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και ΕΛΑΣ δεν τροφοδοτείται μόνο από το ενδεχόμενο επικράτησης του Παύλου Πολάκη στην επόμενη ημέρα της Κουμουνδούρου, αλλά και από την κινητικότητα που επιδεικνύουν πρωτοεμφανιζόμενα στελέχη της ΕΛΑΣ, στις δυνάμει εκλογικές τους περιφέρειες. Στο πλαίσιο αυτό, σημερινοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ εκτιμούν ότι αναπτύσσονται «δύο ταχύτητες» δημιουργώντας επικοινωνιακό πλεονέκτημα υπέρ των στελεχών της Αμαλίας, τα οποία, ωστόσο, δε διαθέτουν ούτε την εμπειρία, ούτε την πολιτική τριβή, ώστε να σταθούν με άνεση στα τηλεοπτικά πάνελ, σε σχέση με τους σημερινούς βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ που μπορούν να αντιπαρατεθούν άνετα με εκπροσώπους από όλο το πολιτικό φάσμα.
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