Στην Λιβύη η Ελληνίδα υφυπουργός Εξωτερικών, συμμετείχε σε συνεδρίαση για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών
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Στην Λιβύη η Ελληνίδα υφυπουργός Εξωτερικών, συμμετείχε σε συνεδρίαση για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών

Η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου βρέθηκε στην Τρίπολη, όπου συναντήθηκε με τον Λίβυο υπουργο Εξωτερικών, με τους δύο αξιωματούχους να επιβεβαιώνουν την πρόθεσή τους για περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων των δύο χωρών

Στην Λιβύη η Ελληνίδα υφυπουργός Εξωτερικών, συμμετείχε σε συνεδρίαση για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών
Στην Τρίπολη της Λιβύης βρέθηκε η υφυπουργός Εξωτερικών, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, με αφορμή τη δεύτερη συνεδρίαση της Μικτής Τεχνικής Επιτροπής Ελλάδας - Λιβύης για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών. Κατά τη διάρκεια των επαφών της, οι δύο πλευρές επανέλαβαν τη βούλησή τους να συνεχίσουν τον εποικοδομητικό διάλογο στη βάση του διεθνούς δικαίου και να ενισχύσουν τη διμερή συνεργασία σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος.

Στο πλαίσιο των εργασιών της Επιτροπής, οι δύο πλευρές επανέλαβαν τη δέσμευσή τους να συνεχίσουν τον εποικοδομητικό διάλογο με βάση τις αρχές του διεθνούς δικαίου. Παράλληλα, υπογράμμισαν τη βούλησή τους να προωθήσουν περαιτέρω τη διμερή συνεργασία σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος.

Κατά την επίσκεψή της, η κα Παπαδοπούλου συναντήθηκε με τον υπουργό Εξωτερικών της Λιβύης, Taher Al-Baour, με τους δύο αξιωματούχους να επιβεβαιώνουν την πρόθεσή τους για περαιτέρω ενίσχυση των παραδοσιακών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης.


Οι συνομιλίες εντάσσονται στο πλαίσιο των προσπαθειών Αθήνας και Τρίπολης για τη διατήρηση ανοικτών διαύλων επικοινωνίας και την προώθηση της συνεργασίας σε ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.
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