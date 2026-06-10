Στην Λιβύη η Ελληνίδα υφυπουργός Εξωτερικών, συμμετείχε σε συνεδρίαση για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών
Στην Λιβύη η Ελληνίδα υφυπουργός Εξωτερικών, συμμετείχε σε συνεδρίαση για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών
Η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου βρέθηκε στην Τρίπολη, όπου συναντήθηκε με τον Λίβυο υπουργο Εξωτερικών, με τους δύο αξιωματούχους να επιβεβαιώνουν την πρόθεσή τους για περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων των δύο χωρών
Στην Τρίπολη της Λιβύης βρέθηκε η υφυπουργός Εξωτερικών, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, με αφορμή τη δεύτερη συνεδρίαση της Μικτής Τεχνικής Επιτροπής Ελλάδας - Λιβύης για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών. Κατά τη διάρκεια των επαφών της, οι δύο πλευρές επανέλαβαν τη βούλησή τους να συνεχίσουν τον εποικοδομητικό διάλογο στη βάση του διεθνούς δικαίου και να ενισχύσουν τη διμερή συνεργασία σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος.
Στο πλαίσιο των εργασιών της Επιτροπής, οι δύο πλευρές επανέλαβαν τη δέσμευσή τους να συνεχίσουν τον εποικοδομητικό διάλογο με βάση τις αρχές του διεθνούς δικαίου. Παράλληλα, υπογράμμισαν τη βούλησή τους να προωθήσουν περαιτέρω τη διμερή συνεργασία σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος.
Κατά την επίσκεψή της, η κα Παπαδοπούλου συναντήθηκε με τον υπουργό Εξωτερικών της Λιβύης, Taher Al-Baour, με τους δύο αξιωματούχους να επιβεβαιώνουν την πρόθεσή τους για περαιτέρω ενίσχυση των παραδοσιακών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης.
Οι συνομιλίες εντάσσονται στο πλαίσιο των προσπαθειών Αθήνας και Τρίπολης για τη διατήρηση ανοικτών διαύλων επικοινωνίας και την προώθηση της συνεργασίας σε ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.
Στο πλαίσιο των εργασιών της Επιτροπής, οι δύο πλευρές επανέλαβαν τη δέσμευσή τους να συνεχίσουν τον εποικοδομητικό διάλογο με βάση τις αρχές του διεθνούς δικαίου. Παράλληλα, υπογράμμισαν τη βούλησή τους να προωθήσουν περαιτέρω τη διμερή συνεργασία σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος.
Κατά την επίσκεψή της, η κα Παπαδοπούλου συναντήθηκε με τον υπουργό Εξωτερικών της Λιβύης, Taher Al-Baour, με τους δύο αξιωματούχους να επιβεβαιώνουν την πρόθεσή τους για περαιτέρω ενίσχυση των παραδοσιακών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης.
DFM Papadopoulou visited Tripoli on the occasion of the second meeting of the Joint Libyan-Greek Technical Committee on Maritime Boundary Delimitation. The two sides reiterated their commitment to continue the constructive dialogue on the basis of international law. pic.twitter.com/pfDcedclf7— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) June 10, 2026
Οι συνομιλίες εντάσσονται στο πλαίσιο των προσπαθειών Αθήνας και Τρίπολης για τη διατήρηση ανοικτών διαύλων επικοινωνίας και την προώθηση της συνεργασίας σε ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.
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