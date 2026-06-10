Στην Λιβύη η Ελληνίδα υφυπουργός Εξωτερικών, συμμετείχε σε συνεδρίαση για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών

Η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου βρέθηκε στην Τρίπολη, όπου συναντήθηκε με τον Λίβυο υπουργο Εξωτερικών, με τους δύο αξιωματούχους να επιβεβαιώνουν την πρόθεσή τους για περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων των δύο χωρών