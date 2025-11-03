Αναταράξεων συνέχεια σε κυβέρνηση και ΝΔ για τα ΕΛΤΑ - Τα 46 υποκαταστήματα που κλείνουν σήμερα
Αναταράξεων συνέχεια σε κυβέρνηση και ΝΔ για τα ΕΛΤΑ - Τα 46 υποκαταστήματα που κλείνουν σήμερα
Πυρά από βουλευτές κατά της διοίκησης των ΕΛΤΑ - Κρίσιμο στοίχημα για το Μαξίμου και η διεκπεραίωση του φακέλου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που θα πρέπει ως αύριο να έχει υποβληθεί στην Κομισιόν
Πολιτικές αναταράξεις εντός κυβέρνησης και Νέας Δημοκρατίας εξακολουθεί να προκαλεί η υπόθεση των ΕΛΤΑ, καθώς η διοίκηση έκανε μεν ένα βήμα πίσω, όμως πολλοί γαλάζιοι βουλευτές εξακολουθούν να εκπέμπουν σε υψηλούς τόνους τόσο για τον επικοινωνιακό αιφνιδιασμό, όσο και για την ουσία της κίνησης.
Το Μέγαρο Μαξίμου, βεβαίως, δεν πρόκειται να υπαναχωρήσει από την ουσία της εταιρικής αναδιάρθρωσης που άλλωστε είναι θέμα των ΕΛΤΑ και του Υπερταμείου, όμως και οι βουλευτές δεν προτίθενται να χαμηλώσουν τους τόνους ενόψει και της συνεδρίασης κοινοβουλευτικών επιτροπών το μεσημέρι της Τρίτης με παρούσες τις διοικήσεις των ΕΛΤΑ και Υπερταμείου.
Χθες το βράδυ, τα ΕΛΤΑ μέσω ανακοίνωσης διευκρίνισαν ότι από σήμερα κλείνουν 46 καταστήματα, τα 33 εντός Αττικής, από το σύνολο των 204 που αφορούσε η αρχική απόφαση. Εντός τριών μηνών πάντως θα πρέπει να βρεθεί η φόρμουλα για την επόμενη μέρα, καθώς πηγές από τη διοίκηση της εταιρίας επισημαίνουν ότι η απόφαση για αναδιάρθρωση είναι ειλημμένη.
Πάντως και χθες προβεβλημένοι βουλευτές της ΝΔ στόχευσαν κατά της διοίκησης των ΕΛΤΑ για τον τρόπο που χειρίστηκε την υπόθεση. Μεταξύ αυτών ο γραμματέας της Κ.Ο. Μάξιμος Χαρακόπουλος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης, αλλά και οι βουλευτές Δημήτρης Μαρκόπουλος, Γιώργος Βρεττάκος και Στέλιος Πέτσας.
Η υπόθεση πάντως φτάνει και εντός περιμέτρου του Μεγάρου Μαξίμου, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιστρέφει εντός τειχών μετά την τριήμερη επίσκεψη του σε Αίγυπτο και Κύπρο. Και αυτό γιατί σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης θεωρεί ότι έχει βρεθεί αδίκως στο στόχαστρο διαρροών και «υπόγειων» χτυπημάτων για την υπόθεση και είναι της άποψης ότι πρέπει ο κ. Μητσοτάκης να δώσει την κεντρική κατεύθυνση στο ζήτημα.
Ομολογουμένως, πάντως, δεν υπήρξαν κυβερνητικές παραφωνίες για την ουσία του ζητήματος, καθώς τόσο ο κ. Χατζηδάκης όσο και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης εξέπεμψαν τις τελευταίες μέρες στο ίδιο μήκος κύματος για το θέμα. Βεβαίως και στην κυβέρνηση αναγνωρίζουν ότι ο επικοινωνιακός χειρισμός από την εταιρία δεν ήταν ο καλύτερος δυνατός, εξ ου και το σχέδιο κλεισίματος καταστημάτων αναθεωρήθηκε ως προς τον χρονισμό.
Σε συνομιλητές του, πάντως, ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ Γρηγόρης Σκλήκας εμφανίζεται σαφής ότι δική του δουλειά είναι να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα της εταιρίας, ακόμα και αν αυτό επιφέρει πυρά από βουλευτές που «αντανακλούν» τοπικές αντιδράσεις.
Όλες τις τελευταίες μέρες ήταν σε εξέλιξη ένας οργασμός προετοιμασιών, σε συνεννόηση και με το Κτηματολόγιο, το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αλλά και την Κυπριακή Δημοκρατία που έχει εφαρμόσει ένα σύστημα που χρησιμοποιείται ως βέλτιστη πρακτική.
Το Μέγαρο Μαξίμου, βεβαίως, δεν πρόκειται να υπαναχωρήσει από την ουσία της εταιρικής αναδιάρθρωσης που άλλωστε είναι θέμα των ΕΛΤΑ και του Υπερταμείου, όμως και οι βουλευτές δεν προτίθενται να χαμηλώσουν τους τόνους ενόψει και της συνεδρίασης κοινοβουλευτικών επιτροπών το μεσημέρι της Τρίτης με παρούσες τις διοικήσεις των ΕΛΤΑ και Υπερταμείου.
Χθες το βράδυ, τα ΕΛΤΑ μέσω ανακοίνωσης διευκρίνισαν ότι από σήμερα κλείνουν 46 καταστήματα, τα 33 εντός Αττικής, από το σύνολο των 204 που αφορούσε η αρχική απόφαση. Εντός τριών μηνών πάντως θα πρέπει να βρεθεί η φόρμουλα για την επόμενη μέρα, καθώς πηγές από τη διοίκηση της εταιρίας επισημαίνουν ότι η απόφαση για αναδιάρθρωση είναι ειλημμένη.
- Αττικής
- Αγίου Ιεροθέου
- Αγίου Ιωάννη Ρέντη
- Αερολιμένα Αθηνών
- Ακρόπολης (ΑΘ 171)
- Αλίμου
- Αμαρουσίου (2) (Carrefour)
- Άνω Λιοσίων
- Ασπροπύργου
- Βούλας
- Βριλησσίων
- Γαλατσίου
- Γέρακα
- Δάφνης
- Δραπετσώνας
- Θησείου (ΑΘ 18)
- Θρακομακεδόνων
- Κ.Ε.Μ.Π. Παραδείσου Αμαρουσίου
- Καλαμακίου
- Καλλιπόλεως
- Καματερού
- Κουμουνδούρου (ΑΘ 49)
- Κυψέλης (ΑΘ 13)
- Λενορμάν
- Μεταμόρφωσης Αττικής
- Μητροπόλεως (ΑΘ 54)
- Νεάπολης Αθηνών (ΑΘ 14)
- Νέας Ερυθραίας
- Νέας Φιλαδέλφειας
- Νίκαιας
- Περάματος Πειραιά
- Πλατείας Καισαριανής
- Χαϊδαρίου
- Χολαργού
- Θεσσαλονίκης
- ΒΙ.ΠΕ.Θ.
- Συκιών
- Ιωνίας
- Πανοράματος
- Αγίας Τριάδας (ΘΕΣ 11)
- Πυλαίας
- Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης
- Πανεπιστημιούπολης (ΘΕΣ 17)
- Αχαΐας
- Πάτρας 3
- Δωδεκανήσου
- Ρόδου 2
- Ιωαννίνων
- Ιωαννίνων 2
- Λασιθίου
- Ιεράπετρας
- Χανίων
- Χανίων (Κ.Δ.)
Πάντως και χθες προβεβλημένοι βουλευτές της ΝΔ στόχευσαν κατά της διοίκησης των ΕΛΤΑ για τον τρόπο που χειρίστηκε την υπόθεση. Μεταξύ αυτών ο γραμματέας της Κ.Ο. Μάξιμος Χαρακόπουλος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης, αλλά και οι βουλευτές Δημήτρης Μαρκόπουλος, Γιώργος Βρεττάκος και Στέλιος Πέτσας.
Η υπόθεση πάντως φτάνει και εντός περιμέτρου του Μεγάρου Μαξίμου, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιστρέφει εντός τειχών μετά την τριήμερη επίσκεψη του σε Αίγυπτο και Κύπρο. Και αυτό γιατί σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης θεωρεί ότι έχει βρεθεί αδίκως στο στόχαστρο διαρροών και «υπόγειων» χτυπημάτων για την υπόθεση και είναι της άποψης ότι πρέπει ο κ. Μητσοτάκης να δώσει την κεντρική κατεύθυνση στο ζήτημα.
Ομολογουμένως, πάντως, δεν υπήρξαν κυβερνητικές παραφωνίες για την ουσία του ζητήματος, καθώς τόσο ο κ. Χατζηδάκης όσο και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης εξέπεμψαν τις τελευταίες μέρες στο ίδιο μήκος κύματος για το θέμα. Βεβαίως και στην κυβέρνηση αναγνωρίζουν ότι ο επικοινωνιακός χειρισμός από την εταιρία δεν ήταν ο καλύτερος δυνατός, εξ ου και το σχέδιο κλεισίματος καταστημάτων αναθεωρήθηκε ως προς τον χρονισμό.
Σε συνομιλητές του, πάντως, ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ Γρηγόρης Σκλήκας εμφανίζεται σαφής ότι δική του δουλειά είναι να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα της εταιρίας, ακόμα και αν αυτό επιφέρει πυρά από βουλευτές που «αντανακλούν» τοπικές αντιδράσεις.
Το σχέδιο για τον ΟΠΕΚΕΠΕΠέραν της υπόθεσης των ΕΛΤΑ, πάντως, για το Μέγαρο Μαξίμου ίσως πιο κρίσιμο στοίχημα είναι η διεκπεραίωση του φακέλου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που θα πρέπει ως αύριο να έχει υποβληθεί στην Κομισιόν.
Όλες τις τελευταίες μέρες ήταν σε εξέλιξη ένας οργασμός προετοιμασιών, σε συνεννόηση και με το Κτηματολόγιο, το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αλλά και την Κυπριακή Δημοκρατία που έχει εφαρμόσει ένα σύστημα που χρησιμοποιείται ως βέλτιστη πρακτική.
Την υψηλή επιστασία του σχεδίου έχει ο κ. Χατζηδάκης και αυτό περιλαμβάνει την αναθεώρηση του πλάνου για τις δηλώσεις ΟΣΔΕ, ώστε να υπάρχει συμφωνία για τα γεωχωρικά δεδομένα, δηλαδή πώς καταγράφονται τα χωράφια, πώς καταγράφονται τα ζώα και πώς γίνονται οι έλεγχοι. Η εκτίμηση είναι ότι το ελληνικό σχέδιο θα περάσει και οι πληρωμές θα αποδεσμευθούν, ώστε η προκαταβολή για το 2025 να καταβληθεί ως το τέλος Νοεμβρίου.
Μάλιστα, με την υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ στόχος είναι από το 2026 οι αιτήσεις ενισχύσεων να υποβάλλονται την άνοιξη και όχι το φθινόπωρο, ενώ η κυβέρνηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο οι πραγματικοί παραγωγοί να πάρουν και περισσότερα χρήματα, καθώς μπορεί να «περισσέψουν» κονδύλια λόγω της εκκαθάρισης των λιστών από τους «κατά φαντασίαν» αγρότες και κτηνοτρόφους που είναι πλέον σε ασφυκτική μέγγενη ελέγχων.
Ο έλεγχος για το 2025 θα στηρίζεται στα τιμολόγια για το γάλα και το κρέας που πούλησαν οι κτηνοτρόφοι και τις ζωοτροφές που αγόρασαν, συνεπώς δεδομένα θα προκύψει ένα «φιλτράρισμα» στις πληρωμές.
Μάλιστα, με την υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ στόχος είναι από το 2026 οι αιτήσεις ενισχύσεων να υποβάλλονται την άνοιξη και όχι το φθινόπωρο, ενώ η κυβέρνηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο οι πραγματικοί παραγωγοί να πάρουν και περισσότερα χρήματα, καθώς μπορεί να «περισσέψουν» κονδύλια λόγω της εκκαθάρισης των λιστών από τους «κατά φαντασίαν» αγρότες και κτηνοτρόφους που είναι πλέον σε ασφυκτική μέγγενη ελέγχων.
Ο έλεγχος για το 2025 θα στηρίζεται στα τιμολόγια για το γάλα και το κρέας που πούλησαν οι κτηνοτρόφοι και τις ζωοτροφές που αγόρασαν, συνεπώς δεδομένα θα προκύψει ένα «φιλτράρισμα» στις πληρωμές.
Ειδήσεις σήμερα:
Οι καλεσμένοι της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, πολιτικοί και επιχειρηματίες, στον Αργυρό - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Επίθεση ροτβάιλερ σε 76χρονο στην Καλαμάτα: Εκπαιδευτής σκύλων εξηγεί τι πήγε λάθος - Δεν είναι πάντα ο σκύλος το πρόβλημα
Grand Egyptian Museum: Τα ελληνικά μυστικά στο μεγαλύτερο μουσείο του κόσμου - 30.000 εκθέματα, selfie με τον Ραμσή, κροκόδειλος-μούμια και η καρδιά του Τουταγχαμών
Οι καλεσμένοι της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, πολιτικοί και επιχειρηματίες, στον Αργυρό - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Επίθεση ροτβάιλερ σε 76χρονο στην Καλαμάτα: Εκπαιδευτής σκύλων εξηγεί τι πήγε λάθος - Δεν είναι πάντα ο σκύλος το πρόβλημα
Grand Egyptian Museum: Τα ελληνικά μυστικά στο μεγαλύτερο μουσείο του κόσμου - 30.000 εκθέματα, selfie με τον Ραμσή, κροκόδειλος-μούμια και η καρδιά του Τουταγχαμών
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα