Οι καλεσμένοι της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, πολιτικοί και επιχειρηματίες, στον Αργυρό - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Κωνσταντίνος Αργυρός Κίμπερλι Γκιλφόιλ ΗΠΑ

Οι καλεσμένοι της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, πολιτικοί και επιχειρηματίες, στον Αργυρό - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Ιδιωτική μουσική εκδήλωση στο Κέντρο Αθηνών - Την Τρίτη ξεκινάει και επίσημα η θητεία της

Οι καλεσμένοι της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, πολιτικοί και επιχειρηματίες, στον Αργυρό - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Φωτογραφίες: William Faithful
201 ΣΧΟΛΙΑ
Σε ιδιωτική μουσική εκδήλωση στο Κέντρο Αθηνών, που διοργανώνει ο Κωνσταντίνος Αργυρός βρίσκεται η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ η θητεία της οποίας ξεκινά και επίσημα την Τρίτη, όταν θα παραδώσει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο.

Στο νυχτερινό κέντρο έφτασαν γνωστοί επιχειρηματίες και πολιτικοί, ενώ λίγο μετά έκανε την εμφάνισή της και η Κίμπερλι Γκιλφόιλ φορώντας ένα εντυπωσιακό φόρεμα.

Οι καλεσμένοι της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, πολιτικοί και επιχειρηματίες, στον Αργυρό - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο


Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ και ο Κωνσταντίνος Αργυρός γνωρίστηκαν σε φιλανθρωπική εκδήλωση στο Λονδίνο, όπου η κ. Γκιλφόιλ είχε δηλώσει ότι τον θαυμάζει ιδιαίτερα.

Οι καλεσμένοι της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, πολιτικοί και επιχειρηματίες, στον Αργυρό - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Στο βάθος ο γιος της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, αριστερά ο Κρις Μαραφάτσος, πολύ στενός φίλος και συνεργάτης της

Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα έχει πάρει τη θέση της μέσα στο Κέντρο Αθηνών. Δίπλα της κάθεται ο γιος της.


Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους με μία μικρή ομιλία. Μεταξύ άλλων ανέφερε ότι ανυπομονεί να αναλάβει τα καθήκοντά της και υποσχέθηκε ότι όλα όσα σχεδιάζει να κάνει θα τους αφήσουν ικανοποιημένους. «Δεν θα απογοητεύσω τις ΗΠΑ και την Ελλάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κίμπερλι Γκιλφόιλ στο Κέντρο Αθηνών (4)

Στη συνέχεια το μικρόφωνο πήρε ο Κωνσταντίνος Αργυρός ο οποίος αφού και αυτός ευχαρίστησε την πρέσβη την ΗΠΑ στην Αθήνα και τους παρευρισκόμενους, ξεκίνησε το τραγούδι.




Σε λίγες ημέρες η κ. Γκιλφόιλ θα συμμετάσχει στο 6ο Διατλαντικό Συνέδριο Ενεργειακής Συνεργασίας (P-TEC) στο Ζάππειο, όπου θα βρεθούν ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ, ο υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ και περισσότεροι από 20 Ευρωπαίοι υπουργοί Ενέργειας, σηματοδοτώντας την πρώτη της επίσημη συμμετοχή σε διεθνές φόρουμ μετά την ανάληψη των καθηκόντων της.

Θυμίζουμε ότι η νέα πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, έκανε την πρώτη της δημόσια εμφάνιση στην Αθήνα το βράδυ του Σαββάτου, φτάνοντας στο ξενοδοχείο Grand Hyatt για τη δεξίωση που διοργάνωσε προς τιμήν της αμερικανικής αποστολής.

Δείτε φωτογραφίες από το Κέντρο Αθηνών:

Οι καλεσμένοι της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, πολιτικοί και επιχειρηματίες, στον Αργυρό - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Οι καλεσμένοι της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, πολιτικοί και επιχειρηματίες, στον Αργυρό - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Ο Γιώργος Προκοπίου και η σύζυγός του Αλεξάνδρα φτάνουν μαζί με τη Νίκη Κεραμέως
Οι καλεσμένοι της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, πολιτικοί και επιχειρηματίες, στον Αργυρό - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Ο Ανδρέας Χατζηγιάννης τέως πρόεδρος της Κυπριακής Ένωσης Πλοιοκτητών και η σύζυγός του Μαρία
Οι καλεσμένοι της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, πολιτικοί και επιχειρηματίες, στον Αργυρό - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Ο Πέτρος Παππάς μαζί με την Έμη Λιβανίου
Οι καλεσμένοι της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, πολιτικοί και επιχειρηματίες, στον Αργυρό - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Ο Στέφανος Χανδακάς, CEO του Μητέρα
Οι καλεσμένοι της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, πολιτικοί και επιχειρηματίες, στον Αργυρό - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Ο οικονομολόγος Άγγελος Φιλιππίδης
Οι καλεσμένοι της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, πολιτικοί και επιχειρηματίες, στον Αργυρό - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Ο CEO της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου (στο κέντρο). Δίπλα του (αριστερά) ο Βρετανοκύπριος δισεκατομμυριούχος Τζον Χριστοδούλου
Οι καλεσμένοι της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, πολιτικοί και επιχειρηματίες, στον Αργυρό - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Πάνος Ξενοκώστας πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΟΝΕΧ
Οι καλεσμένοι της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, πολιτικοί και επιχειρηματίες, στον Αργυρό - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Ο Δημήτρης Μελισσανίδης φτάνει στο Κέντρο Αθηνών
Οι καλεσμένοι της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, πολιτικοί και επιχειρηματίες, στον Αργυρό - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Ο Νίκος Λούλης, πρόεδρος της εταιρείας Μύλοι Λούλη
Οι καλεσμένοι της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, πολιτικοί και επιχειρηματίες, στον Αργυρό - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Ο Χρήστος Σταϊκούρας φτάνει στην εκδήλωση
Οι καλεσμένοι της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, πολιτικοί και επιχειρηματίες, στον Αργυρό - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Κωστής Φραγκούλης Πρόεδρος του Διεθνούς Propeller Club of the United States και Διευθύνων Σύμβουλος της Franman
Οι καλεσμένοι της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, πολιτικοί και επιχειρηματίες, στον Αργυρό - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Ο Βασίλης Κικίλιας και η Τζένη Μπαλατσινού
Οι καλεσμένοι της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, πολιτικοί και επιχειρηματίες, στον Αργυρό - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Η Όλγα Κεφαλογιάννη με τον συνοδό της την ώρα που φτάνουν στο Κέντρο Αθηνών - Στο βάθος ο δικηγόρος Μανώλης Τρούλης και η σύζυγος του
Οι καλεσμένοι της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, πολιτικοί και επιχειρηματίες, στον Αργυρό - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Ο Ρωμανός Ροδόπουλος αντιπρόεδρος του Μητροπολιτικού Κολεγίου
Οι καλεσμένοι της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, πολιτικοί και επιχειρηματίες, στον Αργυρό - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Οι καλεσμένοι της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, πολιτικοί και επιχειρηματίες, στον Αργυρό - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Η πρέσβης του Παναμά στις ΗΠΑ, Έρικα Μούινς
Οι καλεσμένοι της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, πολιτικοί και επιχειρηματίες, στον Αργυρό - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Ο επιχειρηματίας της εστίασης Γιάννης Μωράκης μαζί με τη σύντροφό του, Σοφία Ρίζου
Οι καλεσμένοι της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, πολιτικοί και επιχειρηματίες, στον Αργυρό - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Η Ντέπυ Σιδεράκη έφτασε στο Κέντρο Αθηνών
Οι καλεσμένοι της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, πολιτικοί και επιχειρηματίες, στον Αργυρό - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Ο Γιώργος Νίκας
Οι καλεσμένοι της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, πολιτικοί και επιχειρηματίες, στον Αργυρό - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Οι καλεσμένοι της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, πολιτικοί και επιχειρηματίες, στον Αργυρό - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
O Θοδωρής Κυριακού Πρόεδρος του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ

Οι καλεσμένοι της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, πολιτικοί και επιχειρηματίες, στον Αργυρό - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ με την υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως και τον πρόεδρο του ομίλου ΑΝΤ1 Θοδωρή Κυριακού

Οι καλεσμένοι της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, πολιτικοί και επιχειρηματίες, στον Αργυρό - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, η Κίμπερλι Γκίλφοιλ και ο συνιδρυτής και CEO της Panik Γιώργος Αρσενάκος



Ειδήσεις σήμερα:

«Πόλεμος» στα Βορίζια: Ποιος έδωσε εντολή να μπει η βόμβα; Στόματα ερμητικά κλειστά, φόβοι για νέο κύκλο αίματος, εμπλέκονται και μέλη τρίτης οικογένειας

Grand Egyptian Museum: Τα ελληνικά μυστικά στο μεγαλύτερο μουσείο του κόσμου - 30.000 εκθέματα, selfie με τον Ραμσή, κροκόδειλος-μούμια και η καρδιά του Τουταγχαμών

Ισπανικός Εμφύλιος: Πώς ο Στάλιν πούλησε τα όπλα του 1860 στους Δημοκρατικούς έναντι 550 εκατομμυρίων δολαρίων!
Φωτογραφίες: William Faithful
201 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Coca-Cola στην Ελλάδα: Ένας σημαντικός πυλώνας για την ελληνική οικονομία και κοινωνία

Coca-Cola στην Ελλάδα: Ένας σημαντικός πυλώνας για την ελληνική οικονομία και κοινωνία

Με 56 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η Coca-Cola (Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca-Cola Hellas) αποδεικνύει πως η πραγματική αξία μιας εταιρείας δεν μετριέται μόνο στην παραγωγή και στις πωλήσεις, αλλά στη δυνατότητα να ανοίγει ορίζοντες για την κοινωνία, την οικονομία, την ανάπτυξη. Για το μέλλον όλων μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης