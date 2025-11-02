Οι καλεσμένοι της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, πολιτικοί και επιχειρηματίες, στον Αργυρό - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Ιδιωτική μουσική εκδήλωση στο Κέντρο Αθηνών - Την Τρίτη ξεκινάει και επίσημα η θητεία της
Σε ιδιωτική μουσική εκδήλωση στο Κέντρο Αθηνών, που διοργανώνει ο Κωνσταντίνος Αργυρός βρίσκεται η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ η θητεία της οποίας ξεκινά και επίσημα την Τρίτη, όταν θα παραδώσει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο.
Στο νυχτερινό κέντρο έφτασαν γνωστοί επιχειρηματίες και πολιτικοί, ενώ λίγο μετά έκανε την εμφάνισή της και η Κίμπερλι Γκιλφόιλ φορώντας ένα εντυπωσιακό φόρεμα.
Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ και ο Κωνσταντίνος Αργυρός γνωρίστηκαν σε φιλανθρωπική εκδήλωση στο Λονδίνο, όπου η κ. Γκιλφόιλ είχε δηλώσει ότι τον θαυμάζει ιδιαίτερα.
Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα έχει πάρει τη θέση της μέσα στο Κέντρο Αθηνών. Δίπλα της κάθεται ο γιος της.
Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους με μία μικρή ομιλία. Μεταξύ άλλων ανέφερε ότι ανυπομονεί να αναλάβει τα καθήκοντά της και υποσχέθηκε ότι όλα όσα σχεδιάζει να κάνει θα τους αφήσουν ικανοποιημένους. «Δεν θα απογοητεύσω τις ΗΠΑ και την Ελλάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Στη συνέχεια το μικρόφωνο πήρε ο Κωνσταντίνος Αργυρός ο οποίος αφού και αυτός ευχαρίστησε την πρέσβη την ΗΠΑ στην Αθήνα και τους παρευρισκόμενους, ξεκίνησε το τραγούδι.
Σε λίγες ημέρες η κ. Γκιλφόιλ θα συμμετάσχει στο 6ο Διατλαντικό Συνέδριο Ενεργειακής Συνεργασίας (P-TEC) στο Ζάππειο, όπου θα βρεθούν ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ, ο υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ και περισσότεροι από 20 Ευρωπαίοι υπουργοί Ενέργειας, σηματοδοτώντας την πρώτη της επίσημη συμμετοχή σε διεθνές φόρουμ μετά την ανάληψη των καθηκόντων της.
Θυμίζουμε ότι η νέα πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, έκανε την πρώτη της δημόσια εμφάνιση στην Αθήνα το βράδυ του Σαββάτου, φτάνοντας στο ξενοδοχείο Grand Hyatt για τη δεξίωση που διοργάνωσε προς τιμήν της αμερικανικής αποστολής.
Δείτε φωτογραφίες από το Κέντρο Αθηνών:
