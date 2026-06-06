Μαρίλια Μητρούση: Έβαζα τα κλάματα από την πείνα, δεν μου άρεσε το σώμα μου και ήθελα νιώθω καλά με τον εαυτό μου
Μαρίλια Μητρούση: Έβαζα τα κλάματα από την πείνα, δεν μου άρεσε το σώμα μου και ήθελα νιώθω καλά με τον εαυτό μου
Μέτραγα μερίδες, ζυγαριά σε όλα, είπε η ηθοποιός μιλώντας για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε ώστε να υιοθετήσει υγιεινές συνήθειες
Τα κλάματα έβαζε η Μαρίλια Μητρούση από την πείνα, όπως εξήγησε μιλώντας για τη δυσκολία που αντιμετώπισε μέχρι να καταφέρει να υιοθετήσει έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Η ηθοποιός ανέφερε πως δεν της άρεσε το σώμα της και ήθελε νιώθει καλά με τον εαυτό της, γεγονός που την ώθησε να αλλάξει τις συνήθειές της.
Σε απόσπασμα της συνέντευξής της στην εκπομπή «Ζω Καλά» που θα προβληθεί ολόκληρη την Κυριακή 7 Ιουνίου, η Μαρία Μητρούση δήλωσε αρχικά πως δεν ήταν εύκολη η μετάβαση: «Στην αρχή ήταν πολύ ψυχαναγκαστικό. Τα πρώτα χρόνια δυσκολεύτηκα πάρα πολύ. Έβαζα τα κλάματα από την πείνα, από την έλλειψη τροφών που είχα ανάγκη... Για πάρα πολλούς λόγους», είπε.
Έπειτα σημείωσε πως η απόφασή της να ακολουθήσει διαφορετικό τρόπο ζωής πάρθηκε επειδή δεν αισθανόταν καλά με τον εαυτό της: «Το κίνητρο ήταν το σώμα μου. Δεν μου άρεσε το σώμα μου, ήθελα να νιώθω καλύτερα στον ύπνο μου, ένιωθα ότι οι τροφές που έτρωγα δεν βοηθούσαν στην ενέργειά μου. Κάνω μία δουλειά που έχει πάρα πολύ έκθεση και ήθελα να νιώθω καλά με τον εαυτό μου. Μέτραγα μερίδες, ζυγαριά σε όλα. Πολύ κλάμα από την πείνα και από την έλλειψη πραγμάτων που ήθελες να φας και δεν μπορούσες. Μου έλειπε να τρώω ζυμαρικά, σπανακόπιτες, πίτες...», εξομολογήθηκε.
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Σε απόσπασμα της συνέντευξής της στην εκπομπή «Ζω Καλά» που θα προβληθεί ολόκληρη την Κυριακή 7 Ιουνίου, η Μαρία Μητρούση δήλωσε αρχικά πως δεν ήταν εύκολη η μετάβαση: «Στην αρχή ήταν πολύ ψυχαναγκαστικό. Τα πρώτα χρόνια δυσκολεύτηκα πάρα πολύ. Έβαζα τα κλάματα από την πείνα, από την έλλειψη τροφών που είχα ανάγκη... Για πάρα πολλούς λόγους», είπε.
Έπειτα σημείωσε πως η απόφασή της να ακολουθήσει διαφορετικό τρόπο ζωής πάρθηκε επειδή δεν αισθανόταν καλά με τον εαυτό της: «Το κίνητρο ήταν το σώμα μου. Δεν μου άρεσε το σώμα μου, ήθελα να νιώθω καλύτερα στον ύπνο μου, ένιωθα ότι οι τροφές που έτρωγα δεν βοηθούσαν στην ενέργειά μου. Κάνω μία δουλειά που έχει πάρα πολύ έκθεση και ήθελα να νιώθω καλά με τον εαυτό μου. Μέτραγα μερίδες, ζυγαριά σε όλα. Πολύ κλάμα από την πείνα και από την έλλειψη πραγμάτων που ήθελες να φας και δεν μπορούσες. Μου έλειπε να τρώω ζυμαρικά, σπανακόπιτες, πίτες...», εξομολογήθηκε.
Δείτε το βίντεο
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