Μαρινάκης: Κανένας μόνιμος υπάλληλος των ΕΛΤΑ δεν θα χάσει τη δουλειά του

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διευκρίνισε την απόφαση για την αναστολή λειτουργίας 204 καταστημάτων, την εξασφάλιση των υπηρεσιών και τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας για τους μόνιμους υπαλλήλους