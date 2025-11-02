ΕΛΤΑ: Ποια είναι τα 46 υποκαταστήματα που κλείνουν από τη Δευτέρα - Δείτε τη λίστα
ΕΛΤΑ: Ποια είναι τα 46 υποκαταστήματα που κλείνουν από τη Δευτέρα - Δείτε τη λίστα

Η διοίκηση των ΕΛΤΑ είχε ανακοινώσει αλλαγές στο σχέδιο αναδιάρθρωσης μετά τις αντιδράσεις

ΕΛΤΑ: Ποια είναι τα 46 υποκαταστήματα που κλείνουν από τη Δευτέρα - Δείτε τη λίστα
Τα ΕΛΤΑ ανακοίνωσαν τα υποκαταστήματα που θα κλείσουν οριστικά από αύριο, Δευτέρα. Η τελική λίστα περιλαμβάνει καταστήματα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, πρωτεύουσες νομών και μεγάλα αστικά κέντρα.

Ακολουθεί η πλήρης λίστα των υποκαταστημάτων που θα σταματήσει οριστικά η λειτουργία τους:

Αττικής
Αγίου Ιεροθέου
Αγίου Ιωάννη Ρέντη
Αερολιμένα Αθηνών
Ακρόπολης (ΑΘ 171)
Αλίμου
Αμαρουσίου (2) (Carrefour)
Άνω Λιοσίων
Ασπροπύργου
Βούλας
Βριλησσίων
Γαλατσίου
Γέρακα
Δάφνης
Δραπετσώνας
Θησείου (ΑΘ 18)
Θρακομακεδόνων
Κ.Ε.Μ.Π. Παραδείσου Αμαρουσίου
Καλαμακίου
Καλλιπόλεως
Καματερού
Κουμουνδούρου (ΑΘ 49)
Κυψέλης (ΑΘ 13)
Λενορμάν
Μεταμόρφωσης Αττικής
Μητροπόλεως (ΑΘ 54)
Νεάπολης Αθηνών (ΑΘ 14)
Νέας Ερυθραίας
Νέας Φιλαδέλφειας
Νίκαιας
Περάματος Πειραιά
Πλατείας Καισαριανής
Χαϊδαρίου
Χολαργού

Θεσσαλονίκης
ΒΙ.ΠΕ.Θ.
Συκιών
Ιωνίας
Πανοράματος
Αγίας Τριάδας (ΘΕΣ 11)
Πυλαίας
Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης
Πανεπιστημιούπολης (ΘΕΣ 17)

Αχαΐας
Πάτρας 3

Δωδεκανήσου
Ρόδου 2

Ιωαννίνων
Ιωαννίνων 2

Λασιθίου
Ιεράπετρας

Χανίων
Χανίων (Κ.Δ.)

Για τα υπόλοιπα «λουκέτα» στην περιφέρεια, αυτά αναστέλλονται για τρεις μήνες, προκειμένου να εξεταστεί περαιτέρω το πλάνο και να εξηγηθεί η αναγκαιότητα των παρεμβάσεων.

