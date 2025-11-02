ΕΛΤΑ: Ποια είναι τα 46 υποκαταστήματα που κλείνουν από τη Δευτέρα - Δείτε τη λίστα
ΕΛΤΑ: Ποια είναι τα 46 υποκαταστήματα που κλείνουν από τη Δευτέρα - Δείτε τη λίστα
Η διοίκηση των ΕΛΤΑ είχε ανακοινώσει αλλαγές στο σχέδιο αναδιάρθρωσης μετά τις αντιδράσεις
Τα ΕΛΤΑ ανακοίνωσαν τα υποκαταστήματα που θα κλείσουν οριστικά από αύριο, Δευτέρα. Η τελική λίστα περιλαμβάνει καταστήματα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, πρωτεύουσες νομών και μεγάλα αστικά κέντρα.
Ακολουθεί η πλήρης λίστα των υποκαταστημάτων που θα σταματήσει οριστικά η λειτουργία τους:
Αττικής
Αγίου Ιεροθέου
Αγίου Ιωάννη Ρέντη
Αερολιμένα Αθηνών
Ακρόπολης (ΑΘ 171)
Αλίμου
Αμαρουσίου (2) (Carrefour)
Άνω Λιοσίων
Ασπροπύργου
Βούλας
Βριλησσίων
Γαλατσίου
Γέρακα
Δάφνης
Δραπετσώνας
Θησείου (ΑΘ 18)
Θρακομακεδόνων
Κ.Ε.Μ.Π. Παραδείσου Αμαρουσίου
Καλαμακίου
Καλλιπόλεως
Καματερού
Κουμουνδούρου (ΑΘ 49)
Κυψέλης (ΑΘ 13)
Λενορμάν
Μεταμόρφωσης Αττικής
Μητροπόλεως (ΑΘ 54)
Νεάπολης Αθηνών (ΑΘ 14)
Νέας Ερυθραίας
Νέας Φιλαδέλφειας
Νίκαιας
Περάματος Πειραιά
Πλατείας Καισαριανής
Χαϊδαρίου
Χολαργού
Θεσσαλονίκης
ΒΙ.ΠΕ.Θ.
Συκιών
Ιωνίας
Πανοράματος
Αγίας Τριάδας (ΘΕΣ 11)
Πυλαίας
Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης
Πανεπιστημιούπολης (ΘΕΣ 17)
Αχαΐας
Πάτρας 3
Δωδεκανήσου
Ρόδου 2
Ιωαννίνων
Ιωαννίνων 2
Λασιθίου
Ιεράπετρας
Χανίων
Χανίων (Κ.Δ.)
Για τα υπόλοιπα «λουκέτα» στην περιφέρεια, αυτά αναστέλλονται για τρεις μήνες, προκειμένου να εξεταστεί περαιτέρω το πλάνο και να εξηγηθεί η αναγκαιότητα των παρεμβάσεων.
Ακολουθεί η πλήρης λίστα των υποκαταστημάτων που θα σταματήσει οριστικά η λειτουργία τους:
Αττικής
Αγίου Ιεροθέου
Αγίου Ιωάννη Ρέντη
Αερολιμένα Αθηνών
Ακρόπολης (ΑΘ 171)
Αλίμου
Αμαρουσίου (2) (Carrefour)
Άνω Λιοσίων
Ασπροπύργου
Βούλας
Βριλησσίων
Γαλατσίου
Γέρακα
Δάφνης
Δραπετσώνας
Θησείου (ΑΘ 18)
Θρακομακεδόνων
Κ.Ε.Μ.Π. Παραδείσου Αμαρουσίου
Καλαμακίου
Καλλιπόλεως
Καματερού
Κουμουνδούρου (ΑΘ 49)
Κυψέλης (ΑΘ 13)
Λενορμάν
Μεταμόρφωσης Αττικής
Μητροπόλεως (ΑΘ 54)
Νεάπολης Αθηνών (ΑΘ 14)
Νέας Ερυθραίας
Νέας Φιλαδέλφειας
Νίκαιας
Περάματος Πειραιά
Πλατείας Καισαριανής
Χαϊδαρίου
Χολαργού
Θεσσαλονίκης
ΒΙ.ΠΕ.Θ.
Συκιών
Ιωνίας
Πανοράματος
Αγίας Τριάδας (ΘΕΣ 11)
Πυλαίας
Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης
Πανεπιστημιούπολης (ΘΕΣ 17)
Αχαΐας
Πάτρας 3
Δωδεκανήσου
Ρόδου 2
Ιωαννίνων
Ιωαννίνων 2
Λασιθίου
Ιεράπετρας
Χανίων
Χανίων (Κ.Δ.)
Για τα υπόλοιπα «λουκέτα» στην περιφέρεια, αυτά αναστέλλονται για τρεις μήνες, προκειμένου να εξεταστεί περαιτέρω το πλάνο και να εξηγηθεί η αναγκαιότητα των παρεμβάσεων.
Ειδήσεις σήμερα:
Ιστορίες βεντέτας γραμμένες με αίμα που ξεκίνησαν «δι' ασήμαντον αφορμήν»
Εκτός αστυνομίας ο Τάσος Ποτσέπης, δεν ανανεώθηκε η θητεία του στους Ειδικούς Φρουρούς
Η Ασία εκπέμπει SOS: Επίγειοι παράδεισοι σε... ασφυξία, ο υπερτουρισμός καταστρέφει τα σημαντικότερα μνημεία και αξιοθέατα
Ιστορίες βεντέτας γραμμένες με αίμα που ξεκίνησαν «δι' ασήμαντον αφορμήν»
Εκτός αστυνομίας ο Τάσος Ποτσέπης, δεν ανανεώθηκε η θητεία του στους Ειδικούς Φρουρούς
Η Ασία εκπέμπει SOS: Επίγειοι παράδεισοι σε... ασφυξία, ο υπερτουρισμός καταστρέφει τα σημαντικότερα μνημεία και αξιοθέατα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα