ΟΠΕΚΕΠΕ: Tα πέντε βήματα για την ενσωμάτωση στην ΑΑΔΕ και τα κρίσιμα ορόσημα του Νοεμβρίου

Ένας κρίσιμος μήνας βρίσκεται στον ορίζοντα, μετά από την παρουσίαση των πέντε πυλώνων για την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ στο υπουργικό συμβούλιο της Τετάρτης, αφού οι διορίες και οι εκκρεμότητες τρέχουν και η κυβέρνηση από κοινού με την ηγεσία του ΥΠΑΑΤ καλούνται να πάρουν το πράσινο φως των Βρυξελλών, για να «ξεκλειδώσουν» απολύτως αναγκαίες πληρωμές, την ίδια στιγμή, που αγρότες και κτηνοτρόφοι ετοιμάζουν κινητοποιήσεις στα μέσα Νοεμβρίου, ακόμα και στην καρδιά της Αθήνας.



Με βάση το σχέδιο, που παρουσίασαν οι Κωνσταντίνος Χατζηδάκης, Κυριάκος Πιερρακάκης και Κώστας Τσιάρας στο χθεσινό υπουργικό, η μετάβαση, με τελικό στόχο υλοποίησης την 1η Ιανουαρίου 2026, στηρίζεται σε πέντε βασικούς πυλώνες:



Πυλώνας 1: Μεταφορά της Διαπίστευσης του Εθνικού Οργανισμού Πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και, παράλληλα, όλων των αρμοδιοτήτων του οργανισμού πληρωμών όπως προβλέπονται από την ενωσιακή νομοθεσία.



Πυλώνας 2: Εφαρμογή του μοντέλου της οιονεί καθολικής διαδοχής σε δικαιώματα και υποχρεώσεις μεταξύ των δυο οντοτήτων (από ΟΠΕΚΕΠΕ σε ΑΑΔΕ).



Πυλώνας 3: Οργανωτική ενσωμάτωση και προσαρμογή όλων των υποδομών πληρωμών και ελέγχου με σκοπό την πλήρη ανάληψη της διαχείρισης των δυο (2) ευρωπαϊκών ταμείων: του ΕΓΤΕΕ (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων) και του ΕΓΤΑΑ (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης)



Πυλώνας 4: Σεβασμός στο προσωπικό: χαρτογράφηση και αξιολόγηση των διαδικασιών και του προσωπικού του ΟΠΕΚΕΠΕ από ανεξάρτητο εξωτερικό φορέα, υπό την εποπτεία της ΑΑΔΕ και ενσωμάτωση/απορρόφησή τους στην ΑΑΔΕ.



Πυλώνας 5: Πλήρης ανάληψη του ρόλου του Οργανισμού Πληρωμών από την ΑΑΔΕ, με εγγυημένη επιχειρησιακή συνέχεια και σταθερότητα.



Με στόχο να αποκαταστήσει την αξιοπιστία της χώρας και να εξασφαλίσει τη ροή των πληρωμών, η πρωτοβουλία αυτή εκτιμάται πως θα αντιμετωπίσει τον κίνδυνο της άρσης της διαπίστευσης του ΟΠΕΚΕΠΕ ως υφιστάμενου Οργανισμού Πληρωμών από την Κομισιόν και την επιβολή σοβαρών δημοσιονομικών διορθώσεων σε βάρος της Ελλάδας, λόγω των χρόνιων παθογενειών και της ανεπάρκειας ελέγχων, που οδήγησαν στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

