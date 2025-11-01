Χατζηδάκης: Δεν είχε εξηγηθεί στην κοινωνία η οξύτητα του προβλήματος που αντιμετωπίζουν τα ΕΛΤΑ

Ποτέ δεν αρνήθηκα δύσκολες μεταρρυθμίσεις, αλλά δεν μπορεί να συνδέεται με εμένα ό,τι προκαλεί αντιδράσεις, ανέφερε μεταξύ άλλων ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης