Πιερρακάκης: Πρέπει να ληφθούν δύσκολες αποφάσεις για την επιβίωση των ΕΛΤΑ - Η λίστα με τα 204 υποκαταστήματα που κλείνουν
Ο υπουργός Οικονομικών υπεραμύνθηκε στη Βουλή της ανάγκης αναδιάρθρωσης του οργανισμού μετά την ανακοίνωση για το κλείσιμο 204 καταστημάτων - Αντιδράσεις από ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και βουλευτές της ΝΔ
Την ανάγκη λήψης «δύσκολων αποφάσεων» για την επιβίωση των προβληματικών ΕΛΤΑ επισήμανε ο κ. Κυριάκος Πιερρακάκης στην Βουλή λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της διοίκησης του οργανισμού για το κλείσιμο περίπου 200 καταστημάτων.
«Τα ΕΛΤΑ έχουν πρόβλημα αλλά πρέπει να επιβιώσουν» τόνισε ο υπουργός Οικονομικών, ο οποίος μίλησε στο πλαίσιο του νομοσχεδίου για τα μέτρα της ΔΕΘ, παρότι δεν είναι ο καθ' ύλην αρμόδιος για τα Ταχυδρομεία. Ο υπουργός υπενθύμισε πως η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και σε εθελούσια έξοδο και συνέχισε: «Το ζητούμενο είναι να επιβιώσουν. Τα ΕΛΤΑ έχουν πρόβλημα. Πάρα πολλά προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουν. Η αλληλογραφία είναι 10% αυτού που ήταν. Πρέπει να ληφθούν δύσκολες αποφάσεις. Εγώ θα συμφωνήσω ότι πρέπει να ληφθεί υπόψιν κάθε παράμετρος. Και αυτό γίνεται. Να τονίσω ότι τα χρήματα που έχουν μπει είναι για να επιβιώσει ο οργανισμός όχι το ανάποδο» ανέφερε ο κ. Πιερρακάκης.
Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς ζήτησε την άμεση σύγκληση των αρμοδίων επιτροπών της Βουλής προκειμένου να συζητηθεί το θέμα των ΕΛ.ΤΑ με το αίτημα να γίνεται ομοφώνως αποδεκτό.
Από το ΠΑΣΟΚ ο κ. Μιχάλης Κατρίνης είπε πως «το ζήτημα του κλεισίματος εγείρει σοβαρά ζητήματα» ενώ προβληματισμό εξέφρασαν και βουλευτές της ΝΔ.
Ο κ. Στέλιος Πέτσας είπε «Δεν είναι μόνο ζήτημα τεχνοκρατικό, αλλά και ζήτημα εξυπηρέτησης των πολιτών. Υπάρχουν θέματα με τους ηλικιωμένους, με τις παραμεθόριες περιοχές, αλλά και με μεγάλες περιοχές» ενώ ο κ. Θανάσης Καββαδάς σημείωσε ότι η ανακοίνωση του κλεισίματος 203 καταστημάτων ΕΛΤΑ έχει προκαλέσει αναστάτωση στις τοπικές κοινωνίες των εκλογικών τους περιφερειών.
ΑΓΙΑΣ
ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡ.
ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ (ΘΕΣ 11)
ΑΓΙΑΣΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ
Τα 204 καταστήματα των ΕΛΤΑ που κλείνουν
ΑΓΙΑΣ
ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡ.
ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ (ΘΕΣ 11)
ΑΓΙΑΣΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ
ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ
ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΑΣ
ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
ΑΚΡΑΤΑΣ - ΑΙΓΕΙΡΑΣ
ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ (ΑΘ 171)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ
ΑΛΙΜΟΥ
ΑΜΑΡΙΟΥ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (2) (CARREFOUR)
ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ
ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ
ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ
ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ
ΑΡΙΔΑΙΑΣ
ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
ΑΡΝΑΙΑΣ
ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΥΚΗΝΩΝ
ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
ΑΡΧΑΝΩΝ
ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΑΣΤΡΟΥΣ
ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ
ΑΦΑΝΤΟΥ
ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ (ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ)
ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ
ΒΙ.ΠΕ.Θ.
ΒΟΝΙΤΣΑΣ
ΒΟΥΛΑΣ
ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ
ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΒΡΥΣΩΝ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
ΓΑΒΑΛΟΥΣ
ΓΑΖΙΟΥ
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ
ΓΑΥΡΙΟΥ
ΓΕΡΑΚΑ
ΓΚΟΥΡΑΣ
ΔΑΦΝΗΣ
ΔΑΦΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
ΔΑΦΝΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΔΕΛΦΩΝ
ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΘΕΣΣ.
ΔΙΣΤΟΜΟΥ
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΕΛΟΥΝΤΑΣ
ΕΡΕΣΟΥ
ΕΡΕΤΡΙΑΣ
ΕΥΛΑΛΟΥ
ΕΦΥΡΑΣ
ΖΑΓΟΡΑΣ
ΖΙΤΣΑΣ
ΘΕΡΜΟΥ
ΘΗΣΕΙΟΥ (ΑΘ 18)
ΘΟΥΡΙΑΣ
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ
ΙΑΛΥΣΟΥ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΙΣΣΟΥ
ΙΤΕΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2
ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Κ. Ε. Μ. Π. ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ
ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ
ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ
ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ
ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ
ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ
ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ
ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑΣ
ΚΙΑΤΟΥ
ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ
ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ
ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ (ΑΘ 49)
ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
ΚΡΗΝΙΔΩΝ
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΘ 13)
ΛΑΛΑ
ΛΕΒΙΔΙΟΥ
ΛΕΝΟΡΜΑΝ
ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ
ΛΕΧΑΙΝΩΝ
ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ
ΛΙΜΕΝΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ
ΛΙΜΝΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ
ΛΟΥΡΟΥ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ
ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΜΑΛΙΩΝ
ΜΑΝΔΡΑΣ
ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ
ΜΑΡΑΘΩΝΑ
ΜΑΧΑΙΡΑΔΟΥ
ΜΕΘΑΝΩΝ
ΜΕΛΙΓΑΛΑ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ
ΜΕΤΣΟΒΟΥ
ΜΗΘΥΜΝΑΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ (ΑΘ 54)
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΜΟΥΔΡΟΥ
ΜΥΤΙΚΑ
ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΘ 14)
ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ
ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ
ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ
ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ
ΝΙΚΑΙΑΣ
ΝΙΚΗΤΗΣ
ΝΥΔΡΙΟΥ
ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ
ΟΙΑΣ
ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ (ΘΕΣ 17)
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
ΠΑΤΡΑΣ 3
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ
ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ
ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ
ΠΥΛΑΙΑΣ
ΠΥΛΗΣ
ΡΑΧΩΝ
ΡΟΔΟΥ 2
ΣΕΡΒΙΩΝ
ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ
ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
ΣΚΑΛΑΣ
ΣΚΥΔΡΑΣ
ΣΟΥΔΑΣ
ΣΟΥΦΛΙΟΥ
ΣΟΦΑΔΩΝ
ΣΟΦΙΚΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ
ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ
ΤΖΑΒΡΟΥ (ΣΚΡΙΠΕΡΟΥ)
ΤΣΕΠΕΛΟΒΟΥ
ΤΥΡΝΑΒΟΥ
ΤΥΧΕΡΟΥ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ
ΦΙΛΟΤΙΟΥ (ΧΑΛΚΕΙΟΥ)
ΦΙΣΚΑΡΔΟΥ
ΦΥΤΕΙΩΝ
ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ
ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ
ΧΑΝΙΩΝ (Κ.Δ.)
ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΨΑΧΝΩΝ
