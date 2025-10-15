Δρυμιώτης: «Ταβάνι το 12% για τον Τσίπρα» - Πόσο εκτιμά ότι θα πάρει ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά
Δρυμιώτης: «Ταβάνι το 12% για τον Τσίπρα» - Πόσο εκτιμά ότι θα πάρει ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά
«Πήρε 31%, έχασε 6 φορές από τον Μητσοτάκη, λείπει 2 χρόνια και θα πάρει 12%. Θα γίνει δηλαδή από δήμαρχος κλητήρας;» αναρωτήθηκε ο κ. Δρυμιώτης για τον πρώην πρωθυπουργό του ΣΥΡΙΖΑ
Την εκτίμηση ότι αν υπάρξει κόμμα από τον Αλέξη Τσίπρα θα έχει «ταβάνι» το 12% διατύπωσε το πρωί της Τετάρτης ο πολιτικός αναλυτής Ανδρέας Δρυμιώτης.
«Εάν έρθει ξανά με τους ίδιους, έφυγε κάτω από 17%, θα πάρει λιγότερο. Θυμηθείτε αυτό που σας λέω 12% είναι το ταβάνι του Αλέξη Τσίπρα. Ένας άνθρωπος που πήρε 31%, έχασε 6 φορές από τον Μητσοτάκη, λείπει 2 χρόνια και θα πάρει 12%. Θα γίνει δηλαδή από δήμαρχος κλητήρας;» είπε χαρακτηριστικά στον ΣΚΑΪ.
Αφού υπενθύμισε για τον πρώην πρωθυπουργό ότι «ο λόγος που ψηφίστηκε τότε ήταν γιατί είχε ένα αφήγημα ότι είμαι αμόλυντος και δεν έχω σχέση με τα μνημόνια», στη συνέχεια ο Ανδρέας Δρυμιώτης αναρωτήθηκε «αυτός ήταν καλύτερος με το σκάνδαλο Novartis;».
«Ένας ψεύτης ήταν, η επιστολή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι "επανέφερα την οικονομική τάξη στην Ελλάδα με κλειστές τράπεζες".... Δεν έχει αλλάξει καθόλου, επειδή λέμε για rebranding; Από πού κι ως πού είναι δημοκράτης; Το χειρότερο που είπε είναι ότι η Βουλή είναι απογυμνωμένη από δημοκρατία. Παραλογισμός στο τετράγωνο ότι θέλει να επιστρέψει στην ίδια βουλή μετά την παραίτησή του» συμπλήρωσε ο εκλογικός αναλυτής αναρωτώμενος εκ νέου ρητορικά «είναι ο Τσίπρας η στιβαρή προσωπικότητα που ψάχνει η αντιπολίτευση;»
Όσον αφορά, δε, το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε ίδρυση κόμματος και ο Αντώνης Σαμαράς, ο κ. Δρυμιώτης είπε «εγώ σας λέω ότι θα πάει στο 3-4% αλλά και με αυτό θα κάνει τη ζημιά γιατί δεν χωνεύει τον Μητσοτάκη».
«Έχει βάλει σκοπό να ρίξει τον Μητσοτάκη και ένα σενάριο είναι να εκλέξει 10-12 βουλευτές και να πει τους παραχωρώ αρκεί να φύγει ο Μητσοτάκης» κατέληξε ο Ανδρέας Δρυμιώτης.
