Δρυμιώτης: «Ταβάνι το 12% για τον Τσίπρα» - Πόσο εκτιμά ότι θα πάρει ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά

«Πήρε 31%, έχασε 6 φορές από τον Μητσοτάκη, λείπει 2 χρόνια και θα πάρει 12%. Θα γίνει δηλαδή από δήμαρχος κλητήρας;» αναρωτήθηκε ο κ. Δρυμιώτης για τον πρώην πρωθυπουργό του ΣΥΡΙΖΑ