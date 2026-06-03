Καλαμάτα: 'Ηταν βίαιος, τη χτυπούσε και όταν ήταν έγκυος, λέει η δικηγόρος της Βασιλικής για τον 41χρονο γυναικοκτόνο
Καλαμάτα: 'Ηταν βίαιος, τη χτυπούσε και όταν ήταν έγκυος, λέει η δικηγόρος της Βασιλικής για τον 41χρονο γυναικοκτόνο
«Την απειλούσε ότι σε περίπτωση που φύγει από το σπίτι δεν θα μπορεί να πάρει ούτε να βλέπει τα παιδιά, πράγμα το οποίο ήταν ο μεγάλος φόβος της Βασιλικής»
«Τη χτυπούσε και την κλωτσούσε ακόμη και όταν ήταν έγκυος», αποκαλύπτει η δικηγόρος της Βασιλικής που δολοφονήθηκε από τον 41χρονο σύζυγό της τα ξημερώματα της Δευτέρας στην Καλαμάτα.
Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το τραγικό περιστατικό. Ειδικότερα, πριν από ένα μήνα η 39χρονη φέρεται να επισκέφθηκε μία δικηγόρο προκειμένου να τη συμβουλευτεί και της αποκάλυψε ότι είναι θύμα κακοποίησης από τον σύζυγό της εδώ και χρόνια.
Μιλώντας στο Mega, η δικηγόρος υποστήριξε πως ο σύζυγος της Βασιλικής «την έβριζε και την απειλούσε ότι "θα φύγεις από το σπίτι εσύ, αλλά δε θα πάρεις ούτε θα βλέπεις τα παιδιά"», και, όπως τονίζει «αυτός ήταν ο μεγάλος της φόβος».
Επιπλέον, η δικηγόρος υπογραμμίζει πως ο σύζυγός της την ακολούθησε ακόμα και στα δικαστήρια και ήρθε να τη βρει. Η Βασιλική της είπε πως δεν θέλει να προσχωρήσει με την υπόθεση, καθώς, όπως υποστήριξε, ότι θα τα βρούνε με τον άντρα της. «Πριν από μια βδομάδα περίπου ενώ ήμουνα στο ακροατήριο του Μονομελούς, ήρθε με αναζήτησε στο δικαστήριο και μου είπε, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια τηλεφωνική επικοινωνία, ότι: "Να ξέρετε θα τα βρούμε με τον... δεν θα προχωρήσω". Και θυμάμαι ότι ακόμα και τότε την ακολουθούσε. Και εκεί που ήρθε. Τον είδα».
Η μητέρα του 40χρονου δολοφόνου αρνείται να πει οτιδήποτε για την κακοποιητική του συμπεριφορά. «Το παιδί μου τώρα έμαθε πράγματα. Σας παρακαλώ», ισχυρίστηκε
Τα δύο κοριτσάκια της Βασιλικής ενημερώθηκαν από ψυχολόγους και ειδικούς πως πλέον η μητέρα τους δεν βρίσκεται στη ζωή.
Η θεία της λέει χωρίς να μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά της: «Κακώς έκανε η Βασιλικούλα μου που δεν ήρθε να με βρει, να τη βοηθήσω εγώ. Τώρα θα ζούσε και θα είχε τα παιδάκια της.
Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το τραγικό περιστατικό. Ειδικότερα, πριν από ένα μήνα η 39χρονη φέρεται να επισκέφθηκε μία δικηγόρο προκειμένου να τη συμβουλευτεί και της αποκάλυψε ότι είναι θύμα κακοποίησης από τον σύζυγό της εδώ και χρόνια.
Μιλώντας στο Mega, η δικηγόρος υποστήριξε πως ο σύζυγος της Βασιλικής «την έβριζε και την απειλούσε ότι "θα φύγεις από το σπίτι εσύ, αλλά δε θα πάρεις ούτε θα βλέπεις τα παιδιά"», και, όπως τονίζει «αυτός ήταν ο μεγάλος της φόβος».
Επιπλέον, η δικηγόρος υπογραμμίζει πως ο σύζυγός της την ακολούθησε ακόμα και στα δικαστήρια και ήρθε να τη βρει. Η Βασιλική της είπε πως δεν θέλει να προσχωρήσει με την υπόθεση, καθώς, όπως υποστήριξε, ότι θα τα βρούνε με τον άντρα της. «Πριν από μια βδομάδα περίπου ενώ ήμουνα στο ακροατήριο του Μονομελούς, ήρθε με αναζήτησε στο δικαστήριο και μου είπε, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια τηλεφωνική επικοινωνία, ότι: "Να ξέρετε θα τα βρούμε με τον... δεν θα προχωρήσω". Και θυμάμαι ότι ακόμα και τότε την ακολουθούσε. Και εκεί που ήρθε. Τον είδα».
Η μητέρα του 40χρονου δολοφόνου αρνείται να πει οτιδήποτε για την κακοποιητική του συμπεριφορά. «Το παιδί μου τώρα έμαθε πράγματα. Σας παρακαλώ», ισχυρίστηκε
«Το έλεγε από τότε ότι "θα με σκοτώσει"»Μία φίλη της 39χρονης σημείωσε ότι όταν τη ρώτησαν οι Αστυνομικοί τι συνέβαινε μέσα στο σπίτι εκείνη απάντησε ότι όλα ήταν μια χαρά. «Φοβόταν πάρα μα πάρα πολύ να κάνει κίνηση αυτό το κορίτσι με αυτόν και το έλεγε από τότε ότι "θα με σκοτώσει"», τόνισε.
Τα δύο κοριτσάκια της Βασιλικής ενημερώθηκαν από ψυχολόγους και ειδικούς πως πλέον η μητέρα τους δεν βρίσκεται στη ζωή.
Η θεία της λέει χωρίς να μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά της: «Κακώς έκανε η Βασιλικούλα μου που δεν ήρθε να με βρει, να τη βοηθήσω εγώ. Τώρα θα ζούσε και θα είχε τα παιδάκια της.
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