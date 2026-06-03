Καλαμάτα: 'Ηταν βίαιος, τη χτυπούσε και όταν ήταν έγκυος, λέει η δικηγόρος της Βασιλικής για τον 41χρονο γυναικοκτόνο

«Την απειλούσε ότι σε περίπτωση που φύγει από το σπίτι δεν θα μπορεί να πάρει ούτε να βλέπει τα παιδιά, πράγμα το οποίο ήταν ο μεγάλος φόβος της Βασιλικής»