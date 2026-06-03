Μαρινάκης στη Βουλή: Νομοθετούμε σαφείς και διαφανείς κανόνες αδειοδότησης για τα περιφερειακά κανάλια

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο Μανόλης Συντυχάκης άσκησε κριτική στα MME, κάνοντας λόγο για «υπερπροβολή» και «σπρώξιμο» στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, διαμαρτυρόμενος ότι το ΚΚΕ «δεν είναι πουθενά»





Μιλώντας στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της







Το νομοσχέδιο αποτελεί την τρίτη νομοθετική παρέμβαση της κυβέρνησης για τα ΜΜΕ. Σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη, η επόμενη παρέμβαση θα αφορά τις ραδιοφωνικές άδειες.



Με βάση το νέο πλαίσιο, τα περιφερειακά κανάλια θα μπορούν να εκπέμπουν σε υψηλή ευκρίνεια μέσω της νέας αναβάθμισης της χωρητικότητας του δικτύου. Αυστηρές κυρώσεις, που φτάνουν μέχρι και στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας, προβλέπονται για τη μη τήρηση κανόνων. Ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι ακυρώνεται το «αποτυχημένο μοντέλο της δημοπρασίας», ενώ ταυτόχρονα προστατεύονται οι υπάρχουσες θέσεις εργασίας και δημιουργούνται νέες.







Επιφυλάξεις από την αντιπολίτευση Αν και υπήρξε συμφωνία των κομμάτων ως προς την αναγκαιότητα της διευθέτησης του ζητήματος των περιφερειακών καναλιών, οι βουλευτές της αντιπολίτευσης ζήτησαν επιπλέον εγγυήσεις και επιφυλάχθηκαν για την τελική τους στάση.



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Για «αναπάντητα ερωτήματα» έκανε λόγο ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος, που ζήτησε την ενίσχυση του ΕΣΡ και τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας.



Πυρά Συντυχάκη κατά ΕΛΑΣ του Τσίπρα Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο βουλευτής του ΚΚΕ Μανόλης Συντυχάκης άσκησε κριτική στα Μέσα Ενημέρωσης, κάνοντας λόγο για «υπερπροβολή» και «σπρώξιμο» στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, διαμαρτυρόμενος ότι το ΚΚΕ «δεν είναι πουθενά».



«Μίας εβδομάδας κόμμα, χωρίς κοινοβουλευτική παρουσία, χωρίς όργανα, χωρίς καμία δράση στην κοινωνία, που υπάρχει μονάχα στις μπάρες των δημοσκοπήσεων, και όμως έχουμε χάσει το μέτρημα των τηλεοπτικών εμφανίσεων των εκπροσώπων του», είπε.



Την οριστική αδειοδότηση των περιφερειακών καναλιών επιδιώκει η κυβέρνηση, που με το νομοσχέδιο που προωθεί ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης , επιδιώκει να βάλει τέλος στη ρύθμιση μιας «θεσμικής» και «νομικής» εκκρεμότητας δεκαετιών.Μιλώντας στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής , ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι το νομοσχέδιο προβλέπει μια σαφή και με διαφάνεια διαδικασία αδειοδότησης, μέσω του ΕΣΡ, που θα οδηγήσει σε «οριστική διευθέτηση “προσωρινών” καταστάσεων» που κράτησαν 28 χρόνια.«Είναι θεσμική και συνταγματική επιταγή η οριστική αδειοδότησή τους, καθώς θα οδηγήσει στην εφαρμογή κανόνων, στην αναβάθμιση του περιεχομένου τους, καθώς και στη στήριξη των υγιών επιχειρήσεων», υπογράμμισε.Το νομοσχέδιο αποτελεί την τρίτη νομοθετική παρέμβαση της κυβέρνησης για τα ΜΜΕ. Σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη, η επόμενη παρέμβαση θα αφορά τις ραδιοφωνικές άδειες.Με βάση το νέο πλαίσιο, τα περιφερειακά κανάλια θα μπορούν να εκπέμπουν σε υψηλή ευκρίνεια μέσω της νέας αναβάθμισης της χωρητικότητας του δικτύου. Αυστηρές κυρώσεις, που φτάνουν μέχρι και στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας, προβλέπονται για τη μη τήρηση κανόνων. Ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι ακυρώνεται το «αποτυχημένο μοντέλο της δημοπρασίας», ενώ ταυτόχρονα προστατεύονται οι υπάρχουσες θέσεις εργασίας και δημιουργούνται νέες.Αν και υπήρξε συμφωνία των κομμάτων ως προς την αναγκαιότητα της διευθέτησης του ζητήματος των περιφερειακών καναλιών, οι βουλευτές της αντιπολίτευσης ζήτησαν επιπλέον εγγυήσεις και επιφυλάχθηκαν για την τελική τους στάση.«Το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι αν χρειάζεται ρύθμιση, αλλά αν η ρύθμιση αυτή ενισχύει την πολυφωνία ή οδηγεί σε αποκλεισμούς», ανέφερε ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μπιάγκης, διευκρινίζοντας ότι η στάση του κόμματος θα εξαρτηθεί από τις βελτιώσεις που θα αποδεχθεί ο κ. Μαρινάκης, κυρίως σε θέματα διαφάνειας.Για «αναπάντητα ερωτήματα» έκανε λόγο ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος, που ζήτησε την ενίσχυση του ΕΣΡ και τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας.Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο βουλευτής του ΚΚΕ Μανόλης Συντυχάκης άσκησε κριτική στα Μέσα Ενημέρωσης, κάνοντας λόγο για «υπερπροβολή» και «σπρώξιμο» στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, διαμαρτυρόμενος ότι το ΚΚΕ «δεν είναι πουθενά».«Μίας εβδομάδας κόμμα, χωρίς κοινοβουλευτική παρουσία, χωρίς όργανα, χωρίς καμία δράση στην κοινωνία, που υπάρχει μονάχα στις μπάρες των δημοσκοπήσεων, και όμως έχουμε χάσει το μέτρημα των τηλεοπτικών εμφανίσεων των εκπροσώπων του», είπε.

Υποστηρίζοντας ότι το νομοσχέδιο οδηγεί στη συγκέντρωση αγοράς τηλεοπτικών αδειών σε λιγότερα χέρια, ο κ. Συντυχάκης σχολίασε ότι τα στελέχη της ΕΛΑΣ «αναμασούν γενικολογίες και ξύλινη γλώσσα», προσθέτοντας ότι «η γλώσσα του κ. Τσίπρα στο Θησείο παρουσιάζεται ως κάτι το νέο και βρωμάει η μυρωδιά του παλιού ακόμη κι από απόσταση». Στο ίδιο πλαίσιο, τόνισε ότι «το ΚΚΕ δεν προβάλλεται πουθενά», εντός ή εκτός Βουλής, ενώ στις ελάχιστες εμφανίσεις των εκπροσώπων του, «το πρώτο ερώτημα είναι αν το ΚΚΕ φοβάται για απώλειες από το κόμμα Τσίπρα».

Κατερίνα Τζουμερκιώτη 03.06.2026, 18:59