Τα stories του Γιαννακόπουλου για τις βολές του 1ου τελικού της Basket League, δείτε βίντεο
Τα stories του Γιαννακόπουλου για τις βολές του 1ου τελικού της Basket League, δείτε βίντεο
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος διαμαρτυρήθηκε για τη διαιτησία του πρώτου τελικού του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό, αναφέροντας τη διαφορά στις βολές
Ο ιδιοκτήτης της πράσινης ΚΑΕ, Δημήτρης Γιαννακόπουλος προχώρησε σε story στο Instagram, όπου αναφέρθηκε στις βολές στο Game 1 των τελικών της Stoiximan Basket League, ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό.
Αναλυτικά όσα είπε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος:
«Άκουσα καλά; 24-2 είπε ήταν οι βολές; 25-3 είναι οι βολές; Φαντάζομαι κάποιος θα φορέσει ξανά μπλουζάκι όπως φόραγε παλιά στο ΣΕΦ ε;
Πάντως είναι κρίμα να έχουμε τον πρωταθλητή της Ευρώπης, μια ομάδα της Ελλάδας να είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης και να έχουμε τέτοιο επίπεδο.
Εγώ δεν τη λέω τη λέξη γιατί θα με τιμωρήσουν».
Αναλυτικά όσα είπε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος:
«Άκουσα καλά; 24-2 είπε ήταν οι βολές; 25-3 είναι οι βολές; Φαντάζομαι κάποιος θα φορέσει ξανά μπλουζάκι όπως φόραγε παλιά στο ΣΕΦ ε;
Πάντως είναι κρίμα να έχουμε τον πρωταθλητή της Ευρώπης, μια ομάδα της Ελλάδας να είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης και να έχουμε τέτοιο επίπεδο.
Εγώ δεν τη λέω τη λέξη γιατί θα με τιμωρήσουν».
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