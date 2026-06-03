Μαργαρίτης Σχοινάς: Δικαίωση για τις θυσίες των Ελλήνων η έξοδος της χώρας από την επιτήρηση
Μαργαρίτης Σχοινάς: Δικαίωση για τις θυσίες των Ελλήνων η έξοδος της χώρας από την επιτήρηση
Δίπλα στον Γιούνκερ, ζήσαμε ιστορικές στιγμές και δώσαμε μάχες για να μην πέσουμε στην άβυσσο, αναφέρει σε ανάρτησή του στο Χ
Την ικανοποίησή του για την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αφαιρέσει την Ελλάδα από τον κατάλογο των χωρών που αντιμετωπίζουν μακροοικονομικές ανισορροπίες εξέφρασε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και πρώην αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Μαργαρίτης Σχοινάς.
Σε ανάρτησή του, ο κ. Σχοινάς αναφέρθηκε στις δύσκολες στιγμές της οικονομικής κρίσης, όταν, όπως σημειώνει, «το μέλλον της Ελλάδας στην Ευρώπη ήταν στον αέρα». Θυμήθηκε τις μάχες που δόθηκαν εκείνη την περίοδο στο πλευρό του πρώην προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, προκειμένου η χώρα να παραμείνει στον ευρωπαϊκό πυρήνα και να αποφευχθούν ακραία σενάρια για την ελληνική οικονομία.
«Δίπλα στον Γιούνκερ, ζήσαμε ιστορικές στιγμές και δώσαμε μάχες για να μην πέσουμε στην άβυσσο», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο κ. Σχοινάς χαρακτήρισε τη σημερινή επίσημη έξοδο της Ελλάδας από το καθεστώς επιτήρησης ως μια σημαντική δικαίωση των προσπαθειών και των θυσιών που κατέβαλαν οι Έλληνες πολίτες τα προηγούμενα χρόνια, κάνοντας λόγο παράλληλα για δικαίωση της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας.
«Η σημερινή επίσημη έξοδος από την επιτήρηση είναι δικαίωση για τις θυσίες των Ελλήνων και για την Ευρωπαϊκή Ελλάδα», τόνισε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.
Σε ανάρτησή του, ο κ. Σχοινάς αναφέρθηκε στις δύσκολες στιγμές της οικονομικής κρίσης, όταν, όπως σημειώνει, «το μέλλον της Ελλάδας στην Ευρώπη ήταν στον αέρα». Θυμήθηκε τις μάχες που δόθηκαν εκείνη την περίοδο στο πλευρό του πρώην προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, προκειμένου η χώρα να παραμείνει στον ευρωπαϊκό πυρήνα και να αποφευχθούν ακραία σενάρια για την ελληνική οικονομία.
«Δίπλα στον Γιούνκερ, ζήσαμε ιστορικές στιγμές και δώσαμε μάχες για να μην πέσουμε στην άβυσσο», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο κ. Σχοινάς χαρακτήρισε τη σημερινή επίσημη έξοδο της Ελλάδας από το καθεστώς επιτήρησης ως μια σημαντική δικαίωση των προσπαθειών και των θυσιών που κατέβαλαν οι Έλληνες πολίτες τα προηγούμενα χρόνια, κάνοντας λόγο παράλληλα για δικαίωση της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας.
«Η σημερινή επίσημη έξοδος από την επιτήρηση είναι δικαίωση για τις θυσίες των Ελλήνων και για την Ευρωπαϊκή Ελλάδα», τόνισε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.
Θυμάμαι τα χρόνια που το μέλλον της Ελλάδας στην Ευρώπη ήταν στον αέρα.— Margaritis Schinas (@MargSchinas) June 3, 2026
Δίπλα στον Γιούνκερ, ζήσαμε ιστορικές στιγμές και δώσαμε μάχες για να μην πέσουμε στην άβυσσο.
Η σημερινή επίσημη έξοδος από την επιτήρηση, δικαίωση για τις θυσίες των ελλήνων και την Ευρωπαϊκή Ελλάδα.
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