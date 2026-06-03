Μαργαρίτης Σχοινάς: Δικαίωση για τις θυσίες των Ελλήνων η έξοδος της χώρας από την επιτήρηση

Θυμάμαι τα χρόνια που το μέλλον της Ελλάδας στην Ευρώπη ήταν στον αέρα.



Δίπλα στον Γιούνκερ, ζήσαμε ιστορικές στιγμές και δώσαμε μάχες για να μην πέσουμε στην άβυσσο.



Η σημερινή επίσημη έξοδος από την επιτήρηση, δικαίωση για τις θυσίες των ελλήνων και την Ευρωπαϊκή Ελλάδα.