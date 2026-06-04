Η ΝΔ βλέπει επανάληψη του διπόλου του 2023 με βασικό αντίπαλο τον Τσίπρα και χτίζει στρατηγική μίας κάλπης κόντρα στη χαλαρή ψήφο
Η ΝΔ βλέπει επανάληψη του διπόλου του 2023 με βασικό αντίπαλο τον Τσίπρα και χτίζει στρατηγική μίας κάλπης κόντρα στη χαλαρή ψήφο
Η ΝΔ σχηματοποιεί το βασικό σύνθημα «το είπαμε, το κάναμε» κάνοντας απολογισμό έργου - Η πορεία 30+10 μεταρρυθμίσεων και έργων για το 2026
Μια ακόμη δημοσκόπηση -αυτή της GPO για το Star χθες- ήρθε να επιβεβαιώσει την εμπεδωμένη αίσθηση του Μεγάρου Μαξίμου ότι βασικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εκλογές θα είναι ο Αλέξης Τσίπρας, αυτή τη φορά με την ΕΛ.Α.Σ. και όχι με τον ΣΥΡΙΖΑ.
Στην πραγματικότητα, θα πρόκειται για επανάληψη του διπόλου του 2023, με τη ΝΔ να έχει μια δεδομένη και εμπεδωμένη στρατηγική ως προς το πώς θα αντιμετωπίσει τον πρώην πρωθυπουργό, ασχέτως του πώς θέλει ο ίδιος να τοποθετείται στη συζήτηση. Στην κατεύθυνση του διπόλου άλλωστε συντείνουν και τα νούμερα κυλιόμενης μέτρησης που έχει στην κατοχή του το Μέγαρο Μαξίμου και οι επιτελείς του αξιολογούν, ενώ και σήμερα θα δημοσιευτεί νέα μέτρηση της εταιρίας Metron Analysis στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega.
Με βάση τη χθεσινή έρευνα της GPO, η ΝΔ κινείται σε ποσοστά ευρωεκλογών και συγκεκριμένα στο 28,6% στην εκτίμηση ψήφου, ελαφρώς πτωτικά σε σχέση με την έρευνα της ίδιας εταιρίας για το Star τον Μάρτιο. Βεβαίως, τότε δεν είχε ακόμα μεσολαβήσει η φθορά της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ 2. Δεύτερος πόλος αναδεικνύεται καθαρά η ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα με 15,1% στην εκτίμηση ψήφου, ενώ έπεται το ΠΑΣΟΚ με 12,4% και η Ελπίδα για Δημοκρατία με 10,5%. Η Ελληνική Λύση στην εκτίμηση ψήφου συγκεντρώνει 8,9%, το ΚΚΕ 8,6% και η Πλεύση Ελευθερίας 4,7%. Κάτω από όριο του 3% καταγράφονται το Μέρα 25 με 2,5%, η Φωνή Λογικής με 2,4%, η Νίκη με 1,6% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,3%.
Η εικόνα διπόλου προκύπτει και από τον δείκτη καταλληλότητας πρωθυπουργίας, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη μακράν πρώτο με 26,1% και τον Αλέξη Τσίπρα να ακολουθεί με 15,1%. Μακράν αυτών ακολουθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης με 8,2%, ενώ η Μαρία Καρυστιανού είναι πέμπτη με 7,1%, πίσω από τον Κυριάκο Βελόπουλο. Δεύτερη επιλογή είναι ο «Κανένας» με 18,7%.
Με αυτά τα δεδομένα, η ΝΔ πάντως διαμορφώνει προοδευτικά στρατηγική πρώτης κάλπης και αυτό είναι το μήνυμα που εκπέμπει σχεδόν μονότονα στις εμφανίσεις του ο κυβερητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. «Θεωρώ ότι πρέπει να παλέψουμε να πετύχουμε τον μοναδικό μας στόχο, που είναι η αυτοδυναμία. Αλλά πιστεύω, παράλληλα, ότι το βράδυ των εκλογών, γιατί οι βουλευτικές εκλογές δεν έχουν δεύτερο και τρίτο γύρο, η χώρα πρέπει να έχει κυβέρνηση. Συμφωνώ, δηλαδή, με αυτή την άποψη. Την κυβέρνηση που θα υποδείξει ο ελληνικός λαός. Εμείς θα πάμε με καθαρό αίτημα την αυτοδυναμία. Αλλά δημοκρατία έχουμε, μπορεί οι πολίτες να απαντήσουν κατά πλειοψηφία «ναι», μπορεί να απαντήσουν με έναν άλλο τρόπο. Δηλαδή, «θέλουμε να είστε στην κυβέρνηση», αν είσαι πρώτο κόμμα, ο κόσμος κατά πλειοψηφία σε θέλει στην κυβέρνηση, αλλά όχι αυτοδύναμο», υπογράμμισε ο Παύλος Μαρινάκης μιλώντας σε vidcast του In.gr.
Στην πραγματικότητα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επισημαίνει προς όλες τις κατευθύνσεις -και ιδίως προς τους ψηφοφόρους της ΝΔ- ότι δεν πρέπει να προσβλέπουν σε λύση από δεύτερες εκλογές, αλλά να ψηφίσουν τη ΝΔ ήδη από τις πρώτες εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 2027 -αν δεν υπάρξει έκπληξη. Στην πραγματικότητα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επισημαίνει προς όλες τις κατευθύνσεις -και ιδίως προς τους ψηφοφόρους της ΝΔ- ότι δεν πρέπει να προσβλέπουν σε λύση από δεύτερες
Στην πραγματικότητα, θα πρόκειται για επανάληψη του διπόλου του 2023, με τη ΝΔ να έχει μια δεδομένη και εμπεδωμένη στρατηγική ως προς το πώς θα αντιμετωπίσει τον πρώην πρωθυπουργό, ασχέτως του πώς θέλει ο ίδιος να τοποθετείται στη συζήτηση. Στην κατεύθυνση του διπόλου άλλωστε συντείνουν και τα νούμερα κυλιόμενης μέτρησης που έχει στην κατοχή του το Μέγαρο Μαξίμου και οι επιτελείς του αξιολογούν, ενώ και σήμερα θα δημοσιευτεί νέα μέτρηση της εταιρίας Metron Analysis στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega.
Με βάση τη χθεσινή έρευνα της GPO, η ΝΔ κινείται σε ποσοστά ευρωεκλογών και συγκεκριμένα στο 28,6% στην εκτίμηση ψήφου, ελαφρώς πτωτικά σε σχέση με την έρευνα της ίδιας εταιρίας για το Star τον Μάρτιο. Βεβαίως, τότε δεν είχε ακόμα μεσολαβήσει η φθορά της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ 2. Δεύτερος πόλος αναδεικνύεται καθαρά η ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα με 15,1% στην εκτίμηση ψήφου, ενώ έπεται το ΠΑΣΟΚ με 12,4% και η Ελπίδα για Δημοκρατία με 10,5%. Η Ελληνική Λύση στην εκτίμηση ψήφου συγκεντρώνει 8,9%, το ΚΚΕ 8,6% και η Πλεύση Ελευθερίας 4,7%. Κάτω από όριο του 3% καταγράφονται το Μέρα 25 με 2,5%, η Φωνή Λογικής με 2,4%, η Νίκη με 1,6% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,3%.
Η εικόνα διπόλου προκύπτει και από τον δείκτη καταλληλότητας πρωθυπουργίας, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη μακράν πρώτο με 26,1% και τον Αλέξη Τσίπρα να ακολουθεί με 15,1%. Μακράν αυτών ακολουθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης με 8,2%, ενώ η Μαρία Καρυστιανού είναι πέμπτη με 7,1%, πίσω από τον Κυριάκο Βελόπουλο. Δεύτερη επιλογή είναι ο «Κανένας» με 18,7%.
Με αυτά τα δεδομένα, η ΝΔ πάντως διαμορφώνει προοδευτικά στρατηγική πρώτης κάλπης και αυτό είναι το μήνυμα που εκπέμπει σχεδόν μονότονα στις εμφανίσεις του ο κυβερητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. «Θεωρώ ότι πρέπει να παλέψουμε να πετύχουμε τον μοναδικό μας στόχο, που είναι η αυτοδυναμία. Αλλά πιστεύω, παράλληλα, ότι το βράδυ των εκλογών, γιατί οι βουλευτικές εκλογές δεν έχουν δεύτερο και τρίτο γύρο, η χώρα πρέπει να έχει κυβέρνηση. Συμφωνώ, δηλαδή, με αυτή την άποψη. Την κυβέρνηση που θα υποδείξει ο ελληνικός λαός. Εμείς θα πάμε με καθαρό αίτημα την αυτοδυναμία. Αλλά δημοκρατία έχουμε, μπορεί οι πολίτες να απαντήσουν κατά πλειοψηφία «ναι», μπορεί να απαντήσουν με έναν άλλο τρόπο. Δηλαδή, «θέλουμε να είστε στην κυβέρνηση», αν είσαι πρώτο κόμμα, ο κόσμος κατά πλειοψηφία σε θέλει στην κυβέρνηση, αλλά όχι αυτοδύναμο», υπογράμμισε ο Παύλος Μαρινάκης μιλώντας σε vidcast του In.gr.
Στην πραγματικότητα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επισημαίνει προς όλες τις κατευθύνσεις -και ιδίως προς τους ψηφοφόρους της ΝΔ- ότι δεν πρέπει να προσβλέπουν σε λύση από δεύτερες εκλογές, αλλά να ψηφίσουν τη ΝΔ ήδη από τις πρώτες εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 2027 -αν δεν υπάρξει έκπληξη. Στην πραγματικότητα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επισημαίνει προς όλες τις κατευθύνσεις -και ιδίως προς τους ψηφοφόρους της ΝΔ- ότι δεν πρέπει να προσβλέπουν σε λύση από δεύτερες
Η εν λόγω επιμονή στη βασική κάλπη δεν είναι τυχαία, αλλά μια επιλογή συσπείρωσης δυνάμεων, ξορκίζοντας τη χαλαρή ψήφο ή τη διάθεση διαμαρτυρίας που θα μπορούσε να μετατραπεί σε ψήφο κυβερνησιμότητας σε δεύτερο χρόνο. Για το Μέγαρο Μαξίμου είναι κρίσιμο η χώρα να έχει κυβέρνηση ήδη από την πρώτη κάλπη, γι' αυτό βάζει και στην εξίσωση ακόμα και την παράμετρο των συνεργασιών, αν και είναι ασαφές με ποιον η ΝΔ θα μπορούσε να βρει κοινό τόπο αυτή τη στιγμή και με τα παρόντα δεδομένα.
Πάντως, η ΝΔ ξεκόβει κάθε συζήτηση για συνεργασία με κόμματα εκ δεξιών όπως η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου και η Φωνή Λογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου -που μένει βεβαίως να φανεί πώς θα επηρεαστούν με τη σειρά τους από ένα κόμμα Σαμαρά που θεωρείται ειλημμένη απόφαση από τον πρώην πρωθυπουργό.
Από το βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έδινε απλώς το σάλπισμα για την προεκλογική εκστρατεία, αλλά και το στίγμα της στρατηγικής που θα ακολουθήσει έως ότου στηθούν οι εθνικές κάλπες: το προεκλογικό πρόγραμμα του 2023 αποτελεί το «φύλλο πορείας» για ολόκληρο τον νεοδημοκρατικό μηχανισμό.
«Οι πολίτες δεν μας ψήφισαν για να διαχειριστούμε απλώς την καθημερινότητα, αλλά για να αλλάξουμε τη χώρα», λένε σταθερά συνεργάτες του πρωθυπουργού περιγράφοντας τη λογική πάνω στην οποία χτίζεται ήδη η επόμενη εκλογική καμπάνια της Ν.Δ. Και το κεντρικό σύνθημα είναι πλέον σχεδόν έτοιμο: «Το είπαμε, το κάναμε».
Στο Μέγαρο Μαξίμου θεωρούν ότι έπειτα από δύο κυβερνητικές θητείες το πραγματικό δίλημμα των επόμενων εκλογών δεν θα είναι ιδεολογικό, αλλά βαθιά πολιτικό και πρακτικό: ποιος διαθέτει πρόγραμμα το οποίο μπορεί να εγγυηθεί την απαραίτητη συνέχεια και να φέρνει αποτέλεσμα.
«Ποιον εμπιστεύεστε για την Ελλάδα του 2027-2031; Εκείνους που κάνουν όσα λένε ή εκείνους που μοιράζουν εύκολες υποσχέσεις;», είναι η φράση που επαναλαμβάνεται όλο και συχνότερα στις κυβερνητικές συζητήσεις. Και γι’ αυτό η κυβέρνηση περνά πλέον σε φάση «λογαριασμού έργου», με συνεχείς αναφορές σε αριθμούς, χρονοδιαγράμματα και συγκεκριμένα παραδοτέα.
Το μεγάλο «χαρτί» του Μαξίμου είναι το Ταμείο Ανάκαμψης και το τεράστιο πρόγραμμα αλλαγών που το συνοδεύει. Σύμφωνα με τα κυβερνητικά στοιχεία, μέχρι το 7ο αίτημα πληρωμής έχει ολοκληρωθεί το 75,3% των μεταρρυθμιστικών οροσήμων και στόχων -98 από τα 130 συνολικά-, ενώ με το 8ο αίτημα το ποσοστό ανεβαίνει στο 87,6%.
Στο πρωθυπουργικό επιτελείο στέκονται στην αλήθεια αυτών των αριθμών, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόγραμμα στην Ευρωπαϊκή Ενωση αναλογικά με το ΑΕΠ και τον πληθυσμό της χώρας, με ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα και δεκάδες δύσκολες μεταρρυθμίσεις που έπρεπε να κλείσουν για να συνεχιστεί η χρηματοδότηση.
«Δεν πήραμε απλώς τα χρήματα. Κάναμε και τις αλλαγές που επί δεκαετίες δεν τολμούσε κανείς», λέει κορυφαίο στέλεχος που συμμετέχει στον κυβερνητικό σχεδιασμό. Και κάπου εκεί αρχίζει το πραγματικό πολιτικό μήνυμα του Μαξίμου, καθώς η κυβέρνηση ήδη ξεδιπλώνει μέρος του επιχειρησιακού σχεδίου με το οποίο οδεύει προς στις κάλπες: όχι με νέες μεγάλες υποσχέσεις, αλλά με έργα, που όπως λένε κυβερνητικά στελέχη αποτελεί και την επωδό του Κυριάκου Μητσοτάκη, τα οποία «φαίνονται και μετριούνται».
Η ολοκλήρωση του Ε65 με ποσοστό υλοποίησης πάνω από 95%, η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά, το Κτηματολόγιο που φτάνει πλέον σε ποσοστό ανάρτησης δικαιωμάτων 98,83%, η αναβάθμιση 156 Κέντρων Υγείας και 80 νοσοκομείων, αλλά και η επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας στο σύνολο σχεδόν της αγοράς παρουσιάζονται ως αποδείξεις ότι «η χώρα αλλάζει».
Το ίδιο ισχύει και για το ψηφιακό κράτος, που αποτελεί ίσως το πιο κεντρικό κομμάτι της πολιτικής ταυτότητας Μητσοτάκη από το 2019 μέχρι σήμερα. Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας, Ψηφιακός Φάκελος Δικογραφίας, govERP, διασύνδεση περισσότερων από 400.000 POS και ταμειακών μηχανών με τις φορολογικές αρχές, ψηφιακές υπηρεσίες στο Δημόσιο και νέες ηλεκτρονικές πλατφόρμες για πολίτες και επιχειρήσεις θα μπουν στην πρώτη γραμμή της προεκλογικής επιχειρηματολογίας.
Από την άλλη, υπάρχουν «όπλα» για να αναχαιτιστούν, αν όχι να εξουδετερωθούν, όπως είναι η πεποίθηση κάποιων κυβερνητικών παραγόντων, οι επιθέσεις που αφορούν στον μεγάλο αντίπαλο της κυβέρνησης και ταυτόχρονα τον μεγαλύτερο πονοκέφαλο των νοικοκυριών: την ακρίβεια.
Γι’ αυτό και τα κυβερνητικά μαζί με τα κομματικά στελέχη θα βάζουν σε πρώτο πλάνο τη σταθερή ενίσχυση των εισοδημάτων με μόνιμες αυξήσεις, όπως του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ (η έκτη συνεχόμενη αύξηση) και αυτό θα αποτελέσει βασικό στοιχείο της καμπάνιας, μαζί με τις νέες μειώσεις φόρων που σχεδιάζονται για τη ΔΕΘ.
Στην ίδια εξίσωση εντάσσονται και οι παρεμβάσεις στην καθημερινότητα: κοινωνική κατοικία σε τέσσερα ανενεργά στρατόπεδα, κοινωνική αντιπαροχή στα πρώτα 10 δημόσια ακίνητα, επέκταση του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» σε τουλάχιστον 214 σχολικές μονάδες, αλλά και ολοκλήρωση ειδικών χωροταξικών πλαισίων για ΑΠΕ, βιομηχανία και τουρισμό. Παράλληλα, η κυβέρνηση επιχειρεί να αναδείξει και μια δεύτερη διάσταση: ότι δεν περιορίστηκε μόνο στην οικονομία, αλλά επιχείρησε να αλλάξει δομικά το κράτος.
Ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η αναμόρφωση του Κληρονομικού Δικαίου, η πλήρης επιχειρησιακή λειτουργία της Δικαστικής Αστυνομίας, τα νέα συστήματα αξιολόγησης στο Δημόσιο και στη Δικαιοσύνη, αλλά και η απλούστευση της αδειοδότησης οικονομικών δραστηριοτήτων εντάσσονται σε αυτή τη λογική.
Κυβερνητικοί αξιωματούχοι μιλώντας στο «ΘΕΜΑ» εκτιμούν ότι τα χιλιόμετρα που έχει γράψει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο κοντέρ της διακυβέρνησης τον βάζουν σε μια ζυγαριά με διαφορετικό πολιτικό ζύγι από εκείνους που ανταγωνίζονται με το «αντισυστημικός» ή «νέος».
«Δεν κοιτάμε αφ’ υψηλού κανέναν αντίπαλο, αλλά αυτό είναι είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα», λέει στέλεχος που θεωρεί ότι στην πρώτη γραμμή της εκλογικής μάχης μπαίνουν τα χαρακτηριστικά του κ. Μητσοτάκη ως «ένας αποτελεσματικός και αξιόπιστος πρωθυπουργός». Και αυτό ακριβώς θεωρούν ότι αποτελεί το ατού του πρωθυπουργού απέναντι στους πολιτικούς του αντιπάλους. Στην πραγματικότητα, το νέο πολιτικό δίλημμα που θέλει να επιβάλει το Μαξίμου είναι σαφές: «Κανείς δεν μπορεί να ακυρώσει τη συνέπεια, το σχέδιο και το αποτέλεσμα. Οι άλλοι τι ακριβώς εγγυώνται;».
Ακόμη και η αναγνώριση λαθών εντάσσεται πλέον σε αυτή τη στρατηγική. Κυβερνητικά στελέχη θεωρούν ότι τμήμα της κοινής γνώμης αναγνωρίζει αστοχίες και καθυστερήσεις, ωστόσο πιστεύουν ότι πολιτικά λειτουργεί υπέρ τους η εικόνα μιας κυβέρνησης που αναγνωρίζει προβλήματα και προσπαθεί να τα διορθώσει και όχι μιας αντιπολίτευσης που επενδύει αποκλειστικά στην καταγγελία. Γι’ αυτό και η λέξη που θα κυριαρχήσει στην επόμενη εκλογική καμπάνια της Ν.Δ. αναμένεται να είναι μία: συνέπεια.
Συνέπεια στις δεσμεύσεις. Συνέπεια στα χρονοδιαγράμματα. Συνέπεια στα παραδοτέα. Και όπως λέει πλέον σταθερά ο Κυριάκος Μητσοτάκης στους συνομιλητές του, «στο τέλος της ημέρας οι πολίτες δεν ψηφίζουν συνθήματα. Ψηφίζουν αυτόν που εμπιστεύονται ότι μπορεί να φέρει αποτέλεσμα». Αυτή δείχνει ότι θα είναι και η φράση που θα μπει πάνω στο προεκλογικό λάβαρο της Νέας Δημοκρατίας.
1. Διατήρηση ισχυρής ανάπτυξης και προσέλκυση νέων επενδύσεων
2. Περαιτέρω ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών
3. Διεύρυνση κοινωνικής συνοχής
4. Ενίσχυση κράτους δικαίου και επιπλέον πρωτοβουλίες ενάντια
στο βαθύ κράτος
5. Περαιτέρω ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της χώρας
6. Προώθηση και ολοκλήρωση έργων υποδομής σε όλη τη χώρα
7. Νέα βήματα στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του κράτους, με αξιοποίηση
και της Τεχνητής Νοημοσύνης
Ολοκληρωμένες
1. Ψηφιακός μετασχηματισμός
2. Θεσμοί & Δημόσια Διοίκηση
3. Μετασχηματισμός της οικονομίας
4. Απασχόληση, δεξιότητες και κοινωνική συνοχή
5. Πράσινη μετάβαση
Σε εξέλιξη
Ανάγκη για επιτάχυνση
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: EUROKINISSI
Πάντως, η ΝΔ ξεκόβει κάθε συζήτηση για συνεργασία με κόμματα εκ δεξιών όπως η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου και η Φωνή Λογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου -που μένει βεβαίως να φανεί πώς θα επηρεαστούν με τη σειρά τους από ένα κόμμα Σαμαρά που θεωρείται ειλημμένη απόφαση από τον πρώην πρωθυπουργό.
«Το είπαμε, το κάναμε»
Από το βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έδινε απλώς το σάλπισμα για την προεκλογική εκστρατεία, αλλά και το στίγμα της στρατηγικής που θα ακολουθήσει έως ότου στηθούν οι εθνικές κάλπες: το προεκλογικό πρόγραμμα του 2023 αποτελεί το «φύλλο πορείας» για ολόκληρο τον νεοδημοκρατικό μηχανισμό.
«Οι πολίτες δεν μας ψήφισαν για να διαχειριστούμε απλώς την καθημερινότητα, αλλά για να αλλάξουμε τη χώρα», λένε σταθερά συνεργάτες του πρωθυπουργού περιγράφοντας τη λογική πάνω στην οποία χτίζεται ήδη η επόμενη εκλογική καμπάνια της Ν.Δ. Και το κεντρικό σύνθημα είναι πλέον σχεδόν έτοιμο: «Το είπαμε, το κάναμε».
Στο Μέγαρο Μαξίμου θεωρούν ότι έπειτα από δύο κυβερνητικές θητείες το πραγματικό δίλημμα των επόμενων εκλογών δεν θα είναι ιδεολογικό, αλλά βαθιά πολιτικό και πρακτικό: ποιος διαθέτει πρόγραμμα το οποίο μπορεί να εγγυηθεί την απαραίτητη συνέχεια και να φέρνει αποτέλεσμα.
Υλοποίηση των δεσμεύσεων
«Ποιον εμπιστεύεστε για την Ελλάδα του 2027-2031; Εκείνους που κάνουν όσα λένε ή εκείνους που μοιράζουν εύκολες υποσχέσεις;», είναι η φράση που επαναλαμβάνεται όλο και συχνότερα στις κυβερνητικές συζητήσεις. Και γι’ αυτό η κυβέρνηση περνά πλέον σε φάση «λογαριασμού έργου», με συνεχείς αναφορές σε αριθμούς, χρονοδιαγράμματα και συγκεκριμένα παραδοτέα.
Το μεγάλο «χαρτί» του Μαξίμου είναι το Ταμείο Ανάκαμψης και το τεράστιο πρόγραμμα αλλαγών που το συνοδεύει. Σύμφωνα με τα κυβερνητικά στοιχεία, μέχρι το 7ο αίτημα πληρωμής έχει ολοκληρωθεί το 75,3% των μεταρρυθμιστικών οροσήμων και στόχων -98 από τα 130 συνολικά-, ενώ με το 8ο αίτημα το ποσοστό ανεβαίνει στο 87,6%.
Στο πρωθυπουργικό επιτελείο στέκονται στην αλήθεια αυτών των αριθμών, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόγραμμα στην Ευρωπαϊκή Ενωση αναλογικά με το ΑΕΠ και τον πληθυσμό της χώρας, με ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα και δεκάδες δύσκολες μεταρρυθμίσεις που έπρεπε να κλείσουν για να συνεχιστεί η χρηματοδότηση.
«Δεν πήραμε απλώς τα χρήματα. Κάναμε και τις αλλαγές που επί δεκαετίες δεν τολμούσε κανείς», λέει κορυφαίο στέλεχος που συμμετέχει στον κυβερνητικό σχεδιασμό. Και κάπου εκεί αρχίζει το πραγματικό πολιτικό μήνυμα του Μαξίμου, καθώς η κυβέρνηση ήδη ξεδιπλώνει μέρος του επιχειρησιακού σχεδίου με το οποίο οδεύει προς στις κάλπες: όχι με νέες μεγάλες υποσχέσεις, αλλά με έργα, που όπως λένε κυβερνητικά στελέχη αποτελεί και την επωδό του Κυριάκου Μητσοτάκη, τα οποία «φαίνονται και μετριούνται».
Μεγάλα έργα, νέο κράτος
Η ολοκλήρωση του Ε65 με ποσοστό υλοποίησης πάνω από 95%, η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά, το Κτηματολόγιο που φτάνει πλέον σε ποσοστό ανάρτησης δικαιωμάτων 98,83%, η αναβάθμιση 156 Κέντρων Υγείας και 80 νοσοκομείων, αλλά και η επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας στο σύνολο σχεδόν της αγοράς παρουσιάζονται ως αποδείξεις ότι «η χώρα αλλάζει».
Το ίδιο ισχύει και για το ψηφιακό κράτος, που αποτελεί ίσως το πιο κεντρικό κομμάτι της πολιτικής ταυτότητας Μητσοτάκη από το 2019 μέχρι σήμερα. Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας, Ψηφιακός Φάκελος Δικογραφίας, govERP, διασύνδεση περισσότερων από 400.000 POS και ταμειακών μηχανών με τις φορολογικές αρχές, ψηφιακές υπηρεσίες στο Δημόσιο και νέες ηλεκτρονικές πλατφόρμες για πολίτες και επιχειρήσεις θα μπουν στην πρώτη γραμμή της προεκλογικής επιχειρηματολογίας.
Από την άλλη, υπάρχουν «όπλα» για να αναχαιτιστούν, αν όχι να εξουδετερωθούν, όπως είναι η πεποίθηση κάποιων κυβερνητικών παραγόντων, οι επιθέσεις που αφορούν στον μεγάλο αντίπαλο της κυβέρνησης και ταυτόχρονα τον μεγαλύτερο πονοκέφαλο των νοικοκυριών: την ακρίβεια.
Γι’ αυτό και τα κυβερνητικά μαζί με τα κομματικά στελέχη θα βάζουν σε πρώτο πλάνο τη σταθερή ενίσχυση των εισοδημάτων με μόνιμες αυξήσεις, όπως του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ (η έκτη συνεχόμενη αύξηση) και αυτό θα αποτελέσει βασικό στοιχείο της καμπάνιας, μαζί με τις νέες μειώσεις φόρων που σχεδιάζονται για τη ΔΕΘ.
Στην ίδια εξίσωση εντάσσονται και οι παρεμβάσεις στην καθημερινότητα: κοινωνική κατοικία σε τέσσερα ανενεργά στρατόπεδα, κοινωνική αντιπαροχή στα πρώτα 10 δημόσια ακίνητα, επέκταση του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» σε τουλάχιστον 214 σχολικές μονάδες, αλλά και ολοκλήρωση ειδικών χωροταξικών πλαισίων για ΑΠΕ, βιομηχανία και τουρισμό. Παράλληλα, η κυβέρνηση επιχειρεί να αναδείξει και μια δεύτερη διάσταση: ότι δεν περιορίστηκε μόνο στην οικονομία, αλλά επιχείρησε να αλλάξει δομικά το κράτος.
Ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η αναμόρφωση του Κληρονομικού Δικαίου, η πλήρης επιχειρησιακή λειτουργία της Δικαστικής Αστυνομίας, τα νέα συστήματα αξιολόγησης στο Δημόσιο και στη Δικαιοσύνη, αλλά και η απλούστευση της αδειοδότησης οικονομικών δραστηριοτήτων εντάσσονται σε αυτή τη λογική.
Το ατού
Κυβερνητικοί αξιωματούχοι μιλώντας στο «ΘΕΜΑ» εκτιμούν ότι τα χιλιόμετρα που έχει γράψει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο κοντέρ της διακυβέρνησης τον βάζουν σε μια ζυγαριά με διαφορετικό πολιτικό ζύγι από εκείνους που ανταγωνίζονται με το «αντισυστημικός» ή «νέος».
«Δεν κοιτάμε αφ’ υψηλού κανέναν αντίπαλο, αλλά αυτό είναι είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα», λέει στέλεχος που θεωρεί ότι στην πρώτη γραμμή της εκλογικής μάχης μπαίνουν τα χαρακτηριστικά του κ. Μητσοτάκη ως «ένας αποτελεσματικός και αξιόπιστος πρωθυπουργός». Και αυτό ακριβώς θεωρούν ότι αποτελεί το ατού του πρωθυπουργού απέναντι στους πολιτικούς του αντιπάλους. Στην πραγματικότητα, το νέο πολιτικό δίλημμα που θέλει να επιβάλει το Μαξίμου είναι σαφές: «Κανείς δεν μπορεί να ακυρώσει τη συνέπεια, το σχέδιο και το αποτέλεσμα. Οι άλλοι τι ακριβώς εγγυώνται;».
Ακόμη και η αναγνώριση λαθών εντάσσεται πλέον σε αυτή τη στρατηγική. Κυβερνητικά στελέχη θεωρούν ότι τμήμα της κοινής γνώμης αναγνωρίζει αστοχίες και καθυστερήσεις, ωστόσο πιστεύουν ότι πολιτικά λειτουργεί υπέρ τους η εικόνα μιας κυβέρνησης που αναγνωρίζει προβλήματα και προσπαθεί να τα διορθώσει και όχι μιας αντιπολίτευσης που επενδύει αποκλειστικά στην καταγγελία. Γι’ αυτό και η λέξη που θα κυριαρχήσει στην επόμενη εκλογική καμπάνια της Ν.Δ. αναμένεται να είναι μία: συνέπεια.
Συνέπεια στις δεσμεύσεις. Συνέπεια στα χρονοδιαγράμματα. Συνέπεια στα παραδοτέα. Και όπως λέει πλέον σταθερά ο Κυριάκος Μητσοτάκης στους συνομιλητές του, «στο τέλος της ημέρας οι πολίτες δεν ψηφίζουν συνθήματα. Ψηφίζουν αυτόν που εμπιστεύονται ότι μπορεί να φέρει αποτέλεσμα». Αυτή δείχνει ότι θα είναι και η φράση που θα μπει πάνω στο προεκλογικό λάβαρο της Νέας Δημοκρατίας.
Οι 7 μεγάλοι στόχοι για το 2026
1. Διατήρηση ισχυρής ανάπτυξης και προσέλκυση νέων επενδύσεων
2. Περαιτέρω ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών
3. Διεύρυνση κοινωνικής συνοχής
4. Ενίσχυση κράτους δικαίου και επιπλέον πρωτοβουλίες ενάντια
στο βαθύ κράτος
5. Περαιτέρω ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της χώρας
6. Προώθηση και ολοκλήρωση έργων υποδομής σε όλη τη χώρα
7. Νέα βήματα στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του κράτους, με αξιοποίηση
και της Τεχνητής Νοημοσύνης
Η πορεία 30+10 μεταρρυθμίσεων και έργων το 2026
Ολοκληρωμένες
1. Ψηφιακός μετασχηματισμός
- Νομοθετικό πλαίσιο για τη μετάβαση σε δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας
- Διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας
- Μετάβαση στην τεχνολογία 5G
- Απλούστευση διαδικασιών
- Ολοκλήρωση κτηματογράφησης σε ποσοστό 91%
2. Θεσμοί & Δημόσια Διοίκηση
- Πλήρης επιχειρησιακή λειτουργία της Δικαστικής Αστυνομίας
- Νέο σύστημα αξιολόγησης απόδοσης για δικαστικούς λειτουργούς
- Νέο σύστημα επιβράβευσης για τους δημοσίους υπαλλήλους
3. Μετασχηματισμός της οικονομίας
- Ψηφιακός μετασχηματισμός των φορολογικών ελέγχων
- Κωδικοποίηση και απλοποίηση της φορολογικής νομοθεσίας
- Κανονιστικό πλαίσιο για τα βιομηχανικά επιχειρηματικά πάρκα
- Αναμόρφωση πλαισίου δημόσιων συμβάσεων
- Κίνητρα για την αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών
- Διασύνδεση ταμειακών μηχανών και συστημάτων POS με τις φορολογικές αρχές (>400.000)
4. Απασχόληση, δεξιότητες και κοινωνική συνοχή
- Απλούστευση της εργατικής νομοθεσίας (σύστημα «Eργάνη», εντοπισμός της αδήλωτης και της υποδηλωμένης εργασίας, ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής)
- Παθητικές πολιτικές για τη στήριξη της μετάβασης στην απασχόληση (εξορθολογισμός των επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων, κατάργηση των αντικινήτρων για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων/επανεκπαίδευση)
- Εθνική στρατηγική για τη διά βίου μάθηση (σύσταση του Εθνικού Συμβουλίου
- Δεξιοτήτων ως κεντρικού εποπτικού οργάνου, δημιουργία λογαριασμών διά βίου
- κατάρτισης, εθνικού καταλόγου επιλέξιμων φορέων κατάρτισης και πίνακα αποτελεσμάτων, καθώς και μηχανισμού διάγνωσης της αγοράς εργασίας)
- Προσωπικός Ιατρός
5. Πράσινη μετάβαση
- Θεσμικό πλαίσιο για την εγκατάσταση και λειτουργία
- υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων
- Νομοθεσία διαχείρισης αποβλήτων για την εφαρμογή βιώσιμης υγειονομικής ταφής
- και ανακύκλωσης
- Απλοποίηση του αδειοδοτικού πλαισίου για τις ΑΠΕ
- Νομοθεσία για την παραγωγή ανανεώσιμου υδρογόνου και βιώσιμου βιομεθανίου
- Σύσταση νέας Ρυθμιστικής Αρχής για το νερό και τα λύματα
Σε εξέλιξη
- Ενα κράτος πιο φιλικό στους πολίτες και την οικονομική δραστηριότητα
- Δημοσιεύτηκε ο ν. 5293/2026
- Νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης Σε δημόσια διαβούλευση έως 4/6/2026
- Αναμόρφωση Κληρονομικού Δικαίου Το νομοσχέδιο ψηφίστηκε 19/5/2026
- Κοινωνική Συμφωνία για την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας
- Δημοσιεύτηκε ο ν. 5278/2026
- Νέα αύξηση του κατώτατου μισθού 6η συνεχόμενη αύξηση στα 920€
- Κτηματογράφηση πλήρης ολοκλήρωση Ποσοστό ανάρτησης δικαιωμάτων 98,83%
- Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε-65: Τρίκαλα - Εγνατία Οδός
- Υλοποίηση άνω του 95%
- Μετρό Θεσσαλονίκης: Επέκταση προς Καλαμαριά
- Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό και για τις ΑΠΕ
- Σε δημόσια διαβούλευση και τα δύο σχέδια
- Κοινωνική Αντιπαροχή & Κοινωνική Κατοικία (αξιοποίηση στρατοπέδων)
- Εθνικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας
- Επέκταση προγράμματος ανακαίνισης σχολικών μονάδων «Μαριέττα Γιαννάκου» (υπογράφτηκε η προγραμματική συμφωνία για τη Β’ φάση)
Ανάγκη για επιτάχυνση
- Θεσμοθέτηση Εθνικού Οργανισμού Κτηματολογίου και Ελέγχου Δόμησης
- Ψηφιακός φάκελος δικογραφίας
- Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία
- Αποκατάσταση σιδηροδρομικού δικτύου από τις κακοκαιρίες «Daniel» και «Elias»,
- Υποέργο 4 Λάρισα - Βόλος
- Σιδηροδρομική σύνδεση του 6ου Προβλήτα Λιμένα Θεσσαλονίκης & κατασκευή Προαστιακού Δυτικής Θεσσαλονίκης
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: EUROKINISSI
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