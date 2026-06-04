Εκρηκτικό κλίμα στον ΣΥΡΙΖΑ με μήνυμα Παππά προς Φάμελλο: Τα 3 σενάρια και η διάθεση «μεγάλου ξεκαθαρίσματος» στην Κεντρική Επιτροπή

Τυχόν αναστολή του κόμματος ισούται με παραίτηση του Φάμελλου, δήλωσε ο Νίκος Παππάς - Εκλογικό χάρτη ζητούν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ





Την ίδια στιγμή, «εμείς πιστεύουμε πραγματικά στην ενότητα και την ανασύνθεση του χώρου και το έχουμε εκφράσει με όλους τους τρόπους τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, με πρώτο τον Σωκράτη Φάμελλο, ο οποίος πριν από πολύ καιρό είχε πει ότι στην καρέκλα του επικεφαλής θα καθίσει η ενότητα. Αυτό υπηρετούμε και πιστεύω ότι αυτό θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε και μετά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής» ανέφερε χθες η Αναπληρώτρια Γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Αναστασία Σαπουνά, επισημαίνοντας με νόημα πως «όπως ζητείται από τον ΣΥΡΙΖΑ να εξηγήσει την πρόθεση του χώρου να προχωρήσουμε σε μία νέα σύνθεση, σε μία νέα ενότητα, υποθέτω ότι, κάποια στιγμή, εάν επιμείνει και η πλευρά της ΕΛΑΣ, θα πρέπει να αιτιολογήσει τους λόγους για τους οποίους δεν θα θέλει αυτή τη συνεννόηση».



Αλεξιάδης: Πολιτική αθλιότητα Εν τω μεταξύ, μιλώντας χθες στον RealFM 97.8, «ως ΣΥΡΙΖΑ, δεν διαλυόμαστε, δεν πάμε σε κάποιο άλλο κόμμα, δεν οδηγούμε το κόμμα σε αναστολή, δεν υλοποιούμε τις προβλέψεις κάποιων που εδώ και πάρα πολύ καιρό έλεγαν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ "τελείωσε"», υποστήριξε ο Τρύφωνας Αλεξιάδης, πρώην Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, εξαπολύοντας φίλια πυρά προς συντρόφους του.



«Δεν μπορώ να διανοηθώ το άθλιο υπονοούμενο που λένε κάποιοι, πως όλοι αυτοί οι βουλευτές που έβγαιναν και έλεγαν πως ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ "έκλεισε", τώρα που δημιουργήθηκε το καινούργιο κόμμα δεν παραδίδουν τις έδρες τους, και ότι το κάνουν για να εξασφαλίσουν λίγους μήνες μισθό ακόμα. Εάν το κάνουν, είναι πολιτική αθλιότητα» υποστήριξε ο κ. Αλεξιάδης, για να καταλήξει πως «ο ΣΥΡΙΖΑ θα παραμείνει στην απόφαση που πήραμε τον Μάρτιο: πως θέλουμε να ενώσουμε. Μόνο αν ενωθούμε μπορούμε να νικήσουμε».



Οδικός χάρτης Σε αυτό το σκηνικό και με ανοιχτό το ενδεχόμενο της αμφισβήτησης ως προς την νομιμοποίηση της ηγεσίας Φάμελλου, κορυφαία στελέχη του κόμματος αναμένεται να ζητήσουν από τον σημερινό πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ συγκεκριμένο εκλογικό χάρτη ως προς την προεκλογική ετοιμότητα του κόμματος, με τη βουλευτή, Ρένα Δούρου να εξηγεί από πλευράς της χθες πως «δεν τίθεται με κανέναν τρόπο θέμα αυτοδιάλυσης. Δεν θέλω καν να χαρακτηρίσω αυτό που ακούστηκε. Είναι εκτός πραγματικότητας. Θα είναι επίσης και μια εθνική και παγκόσμια πρωτοτυπία. Ένα αντιπαράδειγμα», ενώ σημείωσε ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να κάνει οτιδήποτε οφείλει με αίσθηση ευθύνης απέναντι στους δημοκρατικούς πολίτες που την πιστεύουν. Οφείλει να προετοιμαστεί και για τις εκλογές, να εξετάσει σε τι οφείλεται η δημοσκοπική υποχώρηση. Διότι από το σχεδόν 10% αυτή τη στιγμή είμαστε στο 2.5%. Να δούμε η πολιτική που αποφασίσαμε στην Κεντρική Επιτροπή τον Μάρτιο και δεν έχει γίνει κάτι ακόμα, εκτός αν έχει γίνει και δεν το γνωρίζω, γιατί δεν έχει φέρει αποτελέσματα; Έχουν γίνει επικοινωνίες, έχουν γίνει διαβουλεύσεις;»