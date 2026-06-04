Εκρηκτικό κλίμα στον ΣΥΡΙΖΑ με μήνυμα Παππά προς Φάμελλο: Τα 3 σενάρια και η διάθεση «μεγάλου ξεκαθαρίσματος» στην Κεντρική Επιτροπή
Εκρηκτικό κλίμα στον ΣΥΡΙΖΑ με μήνυμα Παππά προς Φάμελλο: Τα 3 σενάρια και η διάθεση «μεγάλου ξεκαθαρίσματος» στην Κεντρική Επιτροπή
Τυχόν αναστολή του κόμματος ισούται με παραίτηση του Φάμελλου, δήλωσε ο Νίκος Παππάς - Εκλογικό χάρτη ζητούν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ
Κάτι περισσότερο από τεταμένη είναι η εσωκομματική ατμόσφαιρα στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στον απόηχο της επανόδου του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό προσκήνιο, αλλά και της διάλυσης της Νέας Αριστεράς.
Ήδη, με διάθεση «μεγάλου ξεκαθαρίσματος» αναμένεται να προσέλθουν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ στην συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου, η οποία καλείται να τοποθετηθεί συντεταγμένα απέναντι στα νέα δεδομένα, δηλαδή την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.
Από πλευράς της ηγετικής ομάδας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος θα ανοίξει τα χαρτιά του αύριο το μεσημέρι, οπότε συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία του κόμματος, αν και «η Πολιτική Γραμματεία άρχισε» διαμηνύουν κορυφαία στελέχη, δηλώνοντας αποφασισμένα να φέρουν τον κ. Φάμελλο προ των ευθυνών του.
Σύμφωνα με κορυφαία στελέχη του κόμματος, αν ο Σωκράτης Φάμελλος παραμείνει στο πνεύμα της τελευταίας απόφασης του κομματικού οργάνου τον περασμένο Μάρτιο, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ είχε επαναλάβει το προσκλητήριο για την συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλία προς την κατεύθυνση συνεννόησης με τον Αλέξη Τσίπρα, τότε η κριτική μερίδας στελεχών θα κυμανθεί σε χαμηλά επίπεδα.
Απεναντίας, σε περίπτωση που ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ επανέλθει στην τελευταία τοποθέτησή του περί «μεγάλου ενωτικού σχήματος» στις επόμενες εθνικές εκλογές, τότε εκτιμάται πως θα εισπράξει ισχυρά κύματα εσωκομματικής κριτικής.
Τα πράγματα, ωστόσο, δεν αποκλείεται να εκλάβουν ανεξέλεγκτη τροπή, αν τεθεί θέμα «αναστολής» του κόμματος, οπότε όλα τα ενδεχόμενα είναι στο τραπέζι, ανάμεσα στα οποία και το ζήτημα νομιμοποίησης της ηγεσίας Φάμελλου.
Ήδη, δίνοντας τον τόνο από χθες, ο πρώην υπουργός, Νίκος Παππάς διαμήνυσε πως στην περίπτωση μη καθόδου του κόμματος στην εκλογική κούρσα λόγω αναστολής της λειτουργίας του, τότε αυτή η εκδοχή θα ισοδυναμεί με παραίτηση του κ. Φάμελλου από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, γνωρίζοντας μετωπικά την προσωπική του αμφισβήτηση.
«Ποια αναστολή; Θα παραδώσει την εντολή ο Φάμελλος;» διερωτήθηκε σχετικά χθες ο κ. Παππάς, προσθέτοντας πως «όποιος πιστεύει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να απαντήσει στις ανάγκες της κοινωνίας, παραδίδει την έδρα και φεύγει».
Ήδη, με διάθεση «μεγάλου ξεκαθαρίσματος» αναμένεται να προσέλθουν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ στην συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου, η οποία καλείται να τοποθετηθεί συντεταγμένα απέναντι στα νέα δεδομένα, δηλαδή την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.
Από πλευράς της ηγετικής ομάδας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος θα ανοίξει τα χαρτιά του αύριο το μεσημέρι, οπότε συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία του κόμματος, αν και «η Πολιτική Γραμματεία άρχισε» διαμηνύουν κορυφαία στελέχη, δηλώνοντας αποφασισμένα να φέρουν τον κ. Φάμελλο προ των ευθυνών του.
Τα 3 σενάριαΑν ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ θα διασπαστεί, διαλυθεί ή κατέλθει αυτόνομα στις επόμενες εθνικές εκλογές, όλα δείχνουν πως θα κριθεί στην μεθαυριανή συνεδρίαση, με την έκβασή της να περιγράφεται μέσα από 3 σενάρια.
Σύμφωνα με κορυφαία στελέχη του κόμματος, αν ο Σωκράτης Φάμελλος παραμείνει στο πνεύμα της τελευταίας απόφασης του κομματικού οργάνου τον περασμένο Μάρτιο, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ είχε επαναλάβει το προσκλητήριο για την συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλία προς την κατεύθυνση συνεννόησης με τον Αλέξη Τσίπρα, τότε η κριτική μερίδας στελεχών θα κυμανθεί σε χαμηλά επίπεδα.
Απεναντίας, σε περίπτωση που ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ επανέλθει στην τελευταία τοποθέτησή του περί «μεγάλου ενωτικού σχήματος» στις επόμενες εθνικές εκλογές, τότε εκτιμάται πως θα εισπράξει ισχυρά κύματα εσωκομματικής κριτικής.
Τα πράγματα, ωστόσο, δεν αποκλείεται να εκλάβουν ανεξέλεγκτη τροπή, αν τεθεί θέμα «αναστολής» του κόμματος, οπότε όλα τα ενδεχόμενα είναι στο τραπέζι, ανάμεσα στα οποία και το ζήτημα νομιμοποίησης της ηγεσίας Φάμελλου.
Ήδη, δίνοντας τον τόνο από χθες, ο πρώην υπουργός, Νίκος Παππάς διαμήνυσε πως στην περίπτωση μη καθόδου του κόμματος στην εκλογική κούρσα λόγω αναστολής της λειτουργίας του, τότε αυτή η εκδοχή θα ισοδυναμεί με παραίτηση του κ. Φάμελλου από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, γνωρίζοντας μετωπικά την προσωπική του αμφισβήτηση.
«Ποια αναστολή; Θα παραδώσει την εντολή ο Φάμελλος;» διερωτήθηκε σχετικά χθες ο κ. Παππάς, προσθέτοντας πως «όποιος πιστεύει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να απαντήσει στις ανάγκες της κοινωνίας, παραδίδει την έδρα και φεύγει».
Παρών ο ΠολάκηςΣε υψηλούς τόνους κατά του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ κυμάνθηκε χθες και ο ανεξάρτητος βουλευτής, Παύλος Πολάκης, ο οποίος αναπαρήγαγε στα κοινωνικά δίκτυα ανάρτηση του Χριστόφορου Βερναρδάκη, πρώην υπουργού Επικρατείας της κυβέρνησης Τσίπρα. Κάνοντας λόγο για «κόμμα τράνζιτ», ο κ. Βερναρδάκης περιέγραψε πως «η ηγεσία και ένα μέρος των βουλευτών και στελεχών του κόμματος δεν λειτουργούν με ορίζοντα τον πολιτικό του αυτοπροσδιορισμό, αλλά με ορίζοντα την επόμενη μεταστέγαση», συμπληρώνοντας ότι «ο πρωτοφανής αυτός τραγέλαφος έχει επιτραπεί από την ηγεσία Φάμελλου, η οποία κατέχει ίσως το παγκόσμιο αποκλειστικό προνόμιο να υπονομεύει αντικειμενικά τον ίδιο τον οργανισμό του οποίου προΐσταται. Αν δεν πρόκειται για μνημειώδη ανεπάρκεια, τότε πρόκειται για συνειδητό παρασκηνιακό σχέδιο με σαφή στόχευση. Ας ελπίσουμε, για την αξιοπρέπεια και μόνο του Σωκράτη Φάμελλου, ότι ισχύει το πρώτο».
Την ίδια στιγμή, «εμείς πιστεύουμε πραγματικά στην ενότητα και την ανασύνθεση του χώρου και το έχουμε εκφράσει με όλους τους τρόπους τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, με πρώτο τον Σωκράτη Φάμελλο, ο οποίος πριν από πολύ καιρό είχε πει ότι στην καρέκλα του επικεφαλής θα καθίσει η ενότητα. Αυτό υπηρετούμε και πιστεύω ότι αυτό θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε και μετά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής» ανέφερε χθες η Αναπληρώτρια Γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Αναστασία Σαπουνά, επισημαίνοντας με νόημα πως «όπως ζητείται από τον ΣΥΡΙΖΑ να εξηγήσει την πρόθεση του χώρου να προχωρήσουμε σε μία νέα σύνθεση, σε μία νέα ενότητα, υποθέτω ότι, κάποια στιγμή, εάν επιμείνει και η πλευρά της ΕΛΑΣ, θα πρέπει να αιτιολογήσει τους λόγους για τους οποίους δεν θα θέλει αυτή τη συνεννόηση».
Αλεξιάδης: Πολιτική αθλιότηταΕν τω μεταξύ, μιλώντας χθες στον RealFM 97.8, «ως ΣΥΡΙΖΑ, δεν διαλυόμαστε, δεν πάμε σε κάποιο άλλο κόμμα, δεν οδηγούμε το κόμμα σε αναστολή, δεν υλοποιούμε τις προβλέψεις κάποιων που εδώ και πάρα πολύ καιρό έλεγαν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ "τελείωσε"», υποστήριξε ο Τρύφωνας Αλεξιάδης, πρώην Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, εξαπολύοντας φίλια πυρά προς συντρόφους του.
«Δεν μπορώ να διανοηθώ το άθλιο υπονοούμενο που λένε κάποιοι, πως όλοι αυτοί οι βουλευτές που έβγαιναν και έλεγαν πως ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ "έκλεισε", τώρα που δημιουργήθηκε το καινούργιο κόμμα δεν παραδίδουν τις έδρες τους, και ότι το κάνουν για να εξασφαλίσουν λίγους μήνες μισθό ακόμα. Εάν το κάνουν, είναι πολιτική αθλιότητα» υποστήριξε ο κ. Αλεξιάδης, για να καταλήξει πως «ο ΣΥΡΙΖΑ θα παραμείνει στην απόφαση που πήραμε τον Μάρτιο: πως θέλουμε να ενώσουμε. Μόνο αν ενωθούμε μπορούμε να νικήσουμε».
Οδικός χάρτηςΣε αυτό το σκηνικό και με ανοιχτό το ενδεχόμενο της αμφισβήτησης ως προς την νομιμοποίηση της ηγεσίας Φάμελλου, κορυφαία στελέχη του κόμματος αναμένεται να ζητήσουν από τον σημερινό πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ συγκεκριμένο εκλογικό χάρτη ως προς την προεκλογική ετοιμότητα του κόμματος, με τη βουλευτή, Ρένα Δούρου να εξηγεί από πλευράς της χθες πως «δεν τίθεται με κανέναν τρόπο θέμα αυτοδιάλυσης. Δεν θέλω καν να χαρακτηρίσω αυτό που ακούστηκε. Είναι εκτός πραγματικότητας. Θα είναι επίσης και μια εθνική και παγκόσμια πρωτοτυπία. Ένα αντιπαράδειγμα», ενώ σημείωσε ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να κάνει οτιδήποτε οφείλει με αίσθηση ευθύνης απέναντι στους δημοκρατικούς πολίτες που την πιστεύουν. Οφείλει να προετοιμαστεί και για τις εκλογές, να εξετάσει σε τι οφείλεται η δημοσκοπική υποχώρηση. Διότι από το σχεδόν 10% αυτή τη στιγμή είμαστε στο 2.5%. Να δούμε η πολιτική που αποφασίσαμε στην Κεντρική Επιτροπή τον Μάρτιο και δεν έχει γίνει κάτι ακόμα, εκτός αν έχει γίνει και δεν το γνωρίζω, γιατί δεν έχει φέρει αποτελέσματα; Έχουν γίνει επικοινωνίες, έχουν γίνει διαβουλεύσεις;»
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