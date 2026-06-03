Συνάντηση Μακρόν - Πιερρακάκη στο Μέγαρο των Ηλυσίων: Συζήτησαν για ανταγωνιστικότητα και επενδύσεις σε άμυνα και τεχνολογία
Συνάντηση Μακρόν - Πιερρακάκη στο Μέγαρο των Ηλυσίων: Συζήτησαν για ανταγωνιστικότητα και επενδύσεις σε άμυνα και τεχνολογία
Επί τάπητος και οι προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης της ελληνογαλλικής οικονομικής συνεργασίας
Ο πρόεδρος του Eurogroup και Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, είχε σύντομη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας, Emmanuel Macron, στο Μέγαρο των Ηλυσίων, στο περιθώριο των επαφών του με τον Γενικό Γραμματέα της Γαλλικής Προεδρίας, Pierre-André Imbert.
Στο επίκεντρο των συζητήσεων στο Ελιζέ βρέθηκαν οι μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη, με έμφαση στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας, τη χρηματοδότηση της άμυνας, την προσέλκυση επενδύσεων, την επιτάχυνση της τεχνολογικής μετάβασης, καθώς και οι προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης της ελληνογαλλικής οικονομικής συνεργασίας.
Ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι η Ευρώπη καλείται να κινηθεί με μεγαλύτερη ταχύτητα, φιλοδοξία και ενότητα, ώστε να ενισχύσει την οικονομική της ισχύ, να διασφαλίσει τη στρατηγική της αυτονομία και να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις προκλήσεις της νέας εποχής.
Κατά τη συνάντηση με τον κ. Imbert, επιβεβαιώθηκε το εξαιρετικό επίπεδο της ελληνογαλλικής στρατηγικής σχέσης και η σημασία της στενής συνεργασίας Ελλάδας και Γαλλίας για την προώθηση των ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων.
Στο επίκεντρο των συζητήσεων στο Ελιζέ βρέθηκαν οι μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη, με έμφαση στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας, τη χρηματοδότηση της άμυνας, την προσέλκυση επενδύσεων, την επιτάχυνση της τεχνολογικής μετάβασης, καθώς και οι προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης της ελληνογαλλικής οικονομικής συνεργασίας.
Ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι η Ευρώπη καλείται να κινηθεί με μεγαλύτερη ταχύτητα, φιλοδοξία και ενότητα, ώστε να ενισχύσει την οικονομική της ισχύ, να διασφαλίσει τη στρατηγική της αυτονομία και να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις προκλήσεις της νέας εποχής.
Κατά τη συνάντηση με τον κ. Imbert, επιβεβαιώθηκε το εξαιρετικό επίπεδο της ελληνογαλλικής στρατηγικής σχέσης και η σημασία της στενής συνεργασίας Ελλάδας και Γαλλίας για την προώθηση των ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα