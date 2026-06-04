Σακελλαρίδης: Επανάληψη του 2023 όσα λέει ο Τσίπρας, αντιμετωπίζει ως περιτύλιγμα σε δώρο όσους έφυγαν από τη Νέα Αριστερά
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Γαβριήλ Σακελλαρίδης Αλέξης Τσίπρας Νέα Αριστερά ΕΛΑΣ

Σακελλαρίδης: Επανάληψη του 2023 όσα λέει ο Τσίπρας, αντιμετωπίζει ως περιτύλιγμα σε δώρο όσους έφυγαν από τη Νέα Αριστερά

«Το περιεχόμενο το ψάχνουμε όλοι στον κ. Τσίπρα, μέχρι τώρα ακούμε γενικές διακηρύξεις και εύκολα λόγια»

Σακελλαρίδης: Επανάληψη του 2023 όσα λέει ο Τσίπρας, αντιμετωπίζει ως περιτύλιγμα σε δώρο όσους έφυγαν από τη Νέα Αριστερά
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Κριτική και στον Αλέξη Τσίπρα για τον οποίο είπε ότι «όσα είπε στο Θησείο είναι επανάληψη του 2023» αλλά και για τους συντρόφους του στη Νέα Αριστερά που αποχώρησαν για τους οποίους αναρωτήθηκε «πώς θα συμπορευθούν με μια κεντρική κατεύθυνση που θα τους αντιμετωπίζει ως περιτύλιγμα σαν δώρο» άσκησε ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

Όπως είπε στον ΣΚΑΪ για τον πρώην πρωθυπουργό «το περιεχόμενο το ψάχνουμε όλοι στον κ. Τσίπρα, μέχρι τώρα ακούμε γενικές διακηρύξεις και εύκολα λόγια. Θεωρώ ότι όσα είπε στο Θησείο είναι επανάληψη του 2023. Άκουσα την ομιλία και ήταν σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα».



Σύμφωνα με τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη «για να μπορέσει να υπάρξει ελπίδα για τον κόσμο και την κοινωνία που αντιμετωπίζει μεγάλη δυσκολία χρειάζονται απαντήσεις πολιτικές που εμπεριέχουν και ρήξεις και μια άλλη οπτική και να μην προσπαθούμε να τσαλαβουτούμε δεξιά και αριστερά για να τα έχουμε καλά και με τα σαλόνια και με όσους δυσκολεύονται».

«Φορολογική δικαιοσύνη έχει πει ο κ. Τσίπρας. Άκουσα την κυρία Κουφονικολάκου στο ΘΕΜΑ για την πατριωτική εισφορά ότι είναι βραχύβια που θα μπορούσε να δημιουργήσει κάποιο απόθεμα. Έτσι αντιλαμβανόμαστε τη δικαιοσύνη; Δεν βγάζει λογαριασμό σε καμία περίπτωση. Ακούγεται ωραίο και σε αυτούς από τους οποίους τα παίρνει και σε αυτούς που τα δίνει. δεν υπάρχει αξιοπιστία, εκεί έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2023 εκεί χάνει και σήμερα, δεν βοηθάει αυτή η μεταγραφολογία» πρόσθεσε ο γραμματέας της ΝΕΑΡ.

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Καταλήγοντας, δε, είπε «ο κ. Τσίπρας δεν είναι ένας τυχαίος άνθρωπος στην πολιτική, έχει επικοινωνιακό χάρισμα αλλά αμφισβητώ αν αρκεί αυτό για να προκαλέσει την αλλαγή που χρειάζεται η κοινωνία ή αν αντιθέτως εγκλωβίζεται ένας κόσμος προοδευτικός σε μια κατεύθυνση που παγιδεύει».
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