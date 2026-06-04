Τσακαλώτος για Τσίπρα: Συμπαράταξη δεν κάνεις με τον εαυτό σου, το πρόγραμμά του δεν μου φαίνεται πολύ διαφορετικό από το 2019 και το 2023
Τσακαλώτος για Τσίπρα: Συμπαράταξη δεν κάνεις με τον εαυτό σου, το πρόγραμμά του δεν μου φαίνεται πολύ διαφορετικό από το 2019 και το 2023
Δεν είναι αξιοπρεπές να λέει εγώ είμαι και όποιος θέλει να έρθει πρέπει να παραιτηθεί από βουλευτής, έχει επηρεαστεί πολύ από τον Ανδρέα Παπανδρέου και στην τεχνική κατάρτιση και στην αισθητική παρουσίαση
Αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα και το νέο του κόμμα ΕΛΑΣ άφησε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος το βράδυ της Τετάρτης λέγοντας, μεταξύ άλλων, «συμπαράταξη δεν κάνεις με τον εαυτό σου αλλά με κάποιον που έχει διαφορετική άποψη».
«Δεν μου αρέσουν τα αρχηγικά κόμματα. Θεωρώ ότι αν επαγγέλλεσαι μια κοινωνία που είναι πιο συμμετοχή, πιο δημοκρατική δεν μπορείς να έχει ένας κόμμα που δεν έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Ένα χαρακτηριστικό που λέει "εγώ είμαι και όποιος θέλει να έρθει πρέπει να παραιτηθεί από την έδρα του", δεν το θεωρώ πολύ αξιοπρεπές αυτό» πρόσθεσε μιλώντας στο ΟΝΕ Channel.
Διερωτήθηκε, μάλιστα, «τι τον εμποδίσαμε το 2019; Είχε το 75% του συνεδρίου, άλλαξε σε μια νύχτα την ΚΕ, έβαλε τον Γκλέτσο και τον Αντώναρο».
Όπως είπε «το πρόγραμμα Τσίπρα δεν μου φαίνεται πολύ διαφορετικό από το 2019 και το 2023» προσθέτοντας ότι «το 2019 ο Τσίπρας είπε ότι θα τα αλλάξει όλα και θα κάνει στροφή προς το κέντρο. Πήρες ένα 31,5% μετά από Μνημόνιο, πες ένα ευχαριστώ στο κόμμα που σε στήριξε και βοήθησε».
Σχολίασε, επίσης, «όταν τον άκουσα στη Θεσσαλονίκη στον Economist ήταν σαν τον Σημίτη, τώρα έχει αλλάξει πάλι, νομίζω ότι έχει επηρεαστεί πολύ από τον Ανδρέα Παπανδρέου και στην τεχνική κατάρτιση και στην αισθητική παρουσίαση».
Κατά τον κ. Τσακαλώτο «το κόμμα του Τσίπρα με το ένα Λ και το ΠΑΣΟΚ λένε ότι έχουν όραμα αλλά δεν τους πιστεύει κανείς, ξέρουν ότι είναι κόμματα που θέλουν αν κάνουν βελτιώσεις εντός του συστήματος. Η Νέα Αριστέα προσπαθεί να λέει ότι πρέπει να έχουμε ένα πρόγραμμα που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολλών αλλά και συγχρόνως κάνει πιο δομικές αλλαγές για να δει ο κόσμος πιο μόνιμες βελτιώσεις».
Όσον αφορά, τέλος, την αποχώρηση των 7 βουλευτών και των συνολικά 150 στελεχών της Νέας Αριστέρας, ο Ευκλείδης Τακαλώτος χρησιμοποίησε τη φράση του Όσκαρ Ουάιλντ «το πρώτο διαζύγιο είναι δυστύχημα, το δεύτερο είναι απροσεξία» για να παρατηρήσει πως «η ΝΕΑΡ ήταν το κόμμα που μιλούσε περισσότερο για συμμαχίες και τώρα κάποιοι φεύγουν για να πάνε στον Τσίπρα σε ένα κόμμα που λέει ότι δεν θέλει συνεργασίες και δεν με ενδιαφέρει το λαϊκό μέτωπο».
«Δεν μου αρέσουν τα αρχηγικά κόμματα. Θεωρώ ότι αν επαγγέλλεσαι μια κοινωνία που είναι πιο συμμετοχή, πιο δημοκρατική δεν μπορείς να έχει ένας κόμμα που δεν έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Ένα χαρακτηριστικό που λέει "εγώ είμαι και όποιος θέλει να έρθει πρέπει να παραιτηθεί από την έδρα του", δεν το θεωρώ πολύ αξιοπρεπές αυτό» πρόσθεσε μιλώντας στο ΟΝΕ Channel.
Διερωτήθηκε, μάλιστα, «τι τον εμποδίσαμε το 2019; Είχε το 75% του συνεδρίου, άλλαξε σε μια νύχτα την ΚΕ, έβαλε τον Γκλέτσο και τον Αντώναρο».
Όπως είπε «το πρόγραμμα Τσίπρα δεν μου φαίνεται πολύ διαφορετικό από το 2019 και το 2023» προσθέτοντας ότι «το 2019 ο Τσίπρας είπε ότι θα τα αλλάξει όλα και θα κάνει στροφή προς το κέντρο. Πήρες ένα 31,5% μετά από Μνημόνιο, πες ένα ευχαριστώ στο κόμμα που σε στήριξε και βοήθησε».
Σχολίασε, επίσης, «όταν τον άκουσα στη Θεσσαλονίκη στον Economist ήταν σαν τον Σημίτη, τώρα έχει αλλάξει πάλι, νομίζω ότι έχει επηρεαστεί πολύ από τον Ανδρέα Παπανδρέου και στην τεχνική κατάρτιση και στην αισθητική παρουσίαση».
Κατά τον κ. Τσακαλώτο «το κόμμα του Τσίπρα με το ένα Λ και το ΠΑΣΟΚ λένε ότι έχουν όραμα αλλά δεν τους πιστεύει κανείς, ξέρουν ότι είναι κόμματα που θέλουν αν κάνουν βελτιώσεις εντός του συστήματος. Η Νέα Αριστέα προσπαθεί να λέει ότι πρέπει να έχουμε ένα πρόγραμμα που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολλών αλλά και συγχρόνως κάνει πιο δομικές αλλαγές για να δει ο κόσμος πιο μόνιμες βελτιώσεις».
Όσον αφορά, τέλος, την αποχώρηση των 7 βουλευτών και των συνολικά 150 στελεχών της Νέας Αριστέρας, ο Ευκλείδης Τακαλώτος χρησιμοποίησε τη φράση του Όσκαρ Ουάιλντ «το πρώτο διαζύγιο είναι δυστύχημα, το δεύτερο είναι απροσεξία» για να παρατηρήσει πως «η ΝΕΑΡ ήταν το κόμμα που μιλούσε περισσότερο για συμμαχίες και τώρα κάποιοι φεύγουν για να πάνε στον Τσίπρα σε ένα κόμμα που λέει ότι δεν θέλει συνεργασίες και δεν με ενδιαφέρει το λαϊκό μέτωπο».
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