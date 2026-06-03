Ο Γεωργιάδης εγκαινίασε νέα ΤΕΠ και μονάδα άνοιας στο Κιλκίς, προανήγγειλε και νέο νοσοκομείο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Άδωνις Γεωργιάδης Κιλκίς ΕΣΥ

Ο Γεωργιάδης εγκαινίασε νέα ΤΕΠ και μονάδα άνοιας στο Κιλκίς, προανήγγειλε και νέο νοσοκομείο

Οι παρεμβάσεις αυτές εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό αναβάθμισης των υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας

Ο Γεωργιάδης εγκαινίασε νέα ΤΕΠ και μονάδα άνοιας στο Κιλκίς, προανήγγειλε και νέο νοσοκομείο
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Σε σημαντικές ανακοινώσεις για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας προχώρησε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, κατά την επίσκεψή του στο Κιλκίς, στο πλαίσιο των εγκαινίων έργων αναβάθμισης υγειονομικών μονάδων.

Ο υπουργός εγκαινίασε το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του νοσοκομείου Κιλκίς, ενώ προανήγγειλε και τη δρομολόγηση της κατασκευής νέου νοσοκομείου στην περιοχή, χωρίς να δώσει περαιτέρω χρονοδιάγραμμα.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια νέας μονάδας φροντίδας για άτομα τρίτης ηλικίας με άνοια και Alzheimer, στο πλαίσιο της ευρύτερης ψυχιατρικής μεταρρύθμισης. Σύμφωνα με τον υπουργό, ήδη λειτουργούν επτά Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας σε όλη τη χώρα, με διευρυμένο ωράριο έως τις 21:30, καθώς και κινητές μονάδες και συνεργασίες με τοπικούς φορείς και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.



Ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι η συγκεκριμένη δομή στο Κιλκίς υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και την Εκκλησία, μέσω της ΑΜΚΕ «Ίασις», σημειώνοντας ότι οι πρώτες αξιολογήσεις από τους ωφελούμενους είναι θετικές.

Οι παρεμβάσεις αυτές εντάσσονται, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, στον ευρύτερο σχεδιασμό αναβάθμισης των υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας, με έμφαση στην περιφέρεια και στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

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