Ο Γεωργιάδης εγκαινίασε νέα ΤΕΠ και μονάδα άνοιας στο Κιλκίς, προανήγγειλε και νέο νοσοκομείο
Οι παρεμβάσεις αυτές εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό αναβάθμισης των υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας
Ο υπουργός εγκαινίασε το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του νοσοκομείου Κιλκίς, ενώ προανήγγειλε και τη δρομολόγηση της κατασκευής νέου νοσοκομείου στην περιοχή, χωρίς να δώσει περαιτέρω χρονοδιάγραμμα.
Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια νέας μονάδας φροντίδας για άτομα τρίτης ηλικίας με άνοια και Alzheimer, στο πλαίσιο της ευρύτερης ψυχιατρικής μεταρρύθμισης. Σύμφωνα με τον υπουργό, ήδη λειτουργούν επτά Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας σε όλη τη χώρα, με διευρυμένο ωράριο έως τις 21:30, καθώς και κινητές μονάδες και συνεργασίες με τοπικούς φορείς και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.
Ένα από τα σημαντικότερα πράγματα που έχουμε κάνει τα τελευταία δύο χρόνια στο Υπουργείο Υγείας είναι η ψυχιατρική μεταρρύθμιση. Πολλοί μπορεί να φώναζαν τότε αλλά τώρα αρχίζουν να βλέπουν την διαφορά. Μέσω αυτής λοιπόν ιδρύσαμε ήδη 7 Κέντρα Ημερήσιας φροντίδας για ασθενείς με… pic.twitter.com/DdQNnfisYx— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) June 3, 2026
Ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι η συγκεκριμένη δομή στο Κιλκίς υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και την Εκκλησία, μέσω της ΑΜΚΕ «Ίασις», σημειώνοντας ότι οι πρώτες αξιολογήσεις από τους ωφελούμενους είναι θετικές.
Πριν λίγο με τον Αντιπρόεδρο της Βουλής και βουλευτή Κιλκίς @georgantasgr και τον βουλευτή Β´ Θεσσαλονίκης @TheoKaraoglou εγκαινιάσαμε τα νέα ΤΕΠ, την ανακαινισμένη κλινική Ορθοπεδικής και το Ακτινολογικό του Γ.Ν. Κιλκίς. Είμαι υπερήφανος που όταν θα έχω ολοκληρώσει την θητεία… pic.twitter.com/0DEAfLwcG1— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) June 3, 2026
Παρουσία του Υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη τα εγκαίνια στο Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς και στο Κέντρο Υγείας Θέρμηςhttps://t.co/CBcnxlmv79 pic.twitter.com/9waSEJr1bQ— Υπουργείο Υγείας (@YpYgGR) June 3, 2026
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