Ιωάννα Τούνη για την εμφάνισή της στις Κάννες: Σκάστε και βράστε στο ζουμί σας, μπορεί να έχω λεφτά αλλά δεν έδωσα ευρώ για να πάω
Δεν χρειάστηκε να έχω κάποιον χορηγό ή κάποια εταιρεία γιατί με κάλεσαν από τις Κάννες, ξεκαθάρισε η influencer
Η influencer δημοσίευσε την Τετάρτη 3 Ιουνίου ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok εξηγώντας το παρασκήνιο πίσω από την εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί, ενώ παράλληλα μοιράστηκε την ιστορία για την αγορά της μπλε τουαλέτας που έβαλε.
@protothema.gr
❗️ Σε όσους σχολίασαν την πρόσφατη εμφάνισή της στο Φεστιβάλ των Καννών αναφέρθηκε η Ιωάννα Τούνη με έντονο τρόπο, ενώ παράλληλα αποκάλυψε πως αν και έχει την οικονομική δυνατότητα, δεν πλήρωσε για να βρεθεί στη διοργάνωση, όπως πολλοί είχαν υποστηρίξει. ◾️ Η influencer δημοσίευσε την Τετάρτη 3 Ιουνίου ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok εξηγώντας το παρασκήνιο πίσω από την εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί, ενώ παράλληλα μοιράστηκε την ιστορία για την αγορά της μπλε τουαλέτας που έβαλε. #protothema #greektiktok #tiktokgreece #news♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr
Αρχικά, η Ιωάννα Τούνη ξεκαθάρισε ότι τα μόνα έξοδα που κάλυψε η ίδια ήταν για τα αεροπορικά της εισιτήρια και όχι για να βρεθεί στο κινηματογραφικό φεστιβάλ: «Μου πετάγονται βίντεο που ο κόσμος σχολιάζει με βεβαιότητα ότι εγώ πήγα στις Κάννες και πλήρωσα. Δεν έχω δώσει ευρώ να πάω στις Κάννες. Για την ακρίβεια έχω δώσει για να πάω στο αεροδρόμιο στη Νίκαια. Φυσικά ήθελα να πάω και πολλοί θα ήθελαν. Ήμουν το χειμώνα στο Λονδίνο μαζί με το αγόρι μου και πίναμε καφεδάκι μαζί με τον φίλο μου τον Άλεξ, ο οποίος τα τελευταία πολλά χρόνια μένει, σπουδάζει, δραστηριοποιείται πλέον μόνιμα στο Λονδίνο και του έλεγα τα δικά μου τα τρελά. Πριν κάτι μήνες είχα παντρέψει την κολλητή μου τη Στέλλα και στους οίκους που πηγαίναμε και ψάχναμε φορέματα είχα δει αυτή τη φορεματάρα την τεράστια την μπλε και λέω “αυτό το φόρεμα θα το πάρω”».
Στη συνέχεια, πρόσθεσε ότι είχε φανταστεί ότι θα ταξιδέψει στις Κάννες, πριν προκύψει η πρόταση: «Μου λέει “που θα το βάλεις;”. Λέω “άκου Στέλλα, αγόρασε το φόρεμα και η περίσταση θα ακολουθήσει. Θα πάω στις Κάννες”. Με μούντζωσε. Πήρε η Στέλλα τις νυφικάρες της και πήρα εγώ το φόρεμα αυτό το τεράστιο που πλήρωσα στο τελωνείο της Παναγιάς τα μάτια γιατί δεν χωρούσε προφανώς να το κουβαλήσω κάπως. Έλεγα την ιστορία και γελούσα στον φίλο μου τον Άλεξ. Του έλεγα έχω τώρα μια δίφυλλη ντουλάπα με ένα τεράστιο φόρεμα, ε εντάξει κάποια στιγμή λέω μπορεί να πάω στις Κάννες και να το βάλω».
Δείτε το βίντεο
@j.touni
Σορρυ που θα σου το χαλάσω❤️🥹 εντωμεταξύ κάθε χρόνο πηγαίνουν δεκάδες έλληνες ΠΑΝΤΕΛΩΣ ΑΣΧΕΤΟΙ με τον χώρο του κινηματογράφου και δεν είδα κανέναν να θορυβείται τόσο! Πήγα εγώ και ξαφνικά «πως», «τι» και «γιατί»… λες να θιχτήκανε όλοι ξαφνικά εκ μέρους του θεσμού… ή μήπως είναι κάτι άλλο;🤔🤔🤔 #cannesfilmfestival #jtouni #storytime #μπεςφοργιου♬ original sound - Ioanna Touni
Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Ιωάννα Τούνη έγραψε για τα σχόλια που δέχτηκε μετά την εμφάνισή της στις Κάννες: «Σόρρυ που θα σου το χαλάσω,🥹εντωμεταξύ κάθε χρόνο πηγαίνουν δεκάδες Έλληνες παντελώς άσχετοι με τον χώρο του κινηματογράφου και δεν είδα κανέναν να θορυβείται τόσο. Πήγα εγώ και ξαφνικά "πως", "τι" και "γιατί" λες να θιχτήκανε όλοι ξαφνικά εκ μέρους του θεσμού… ή μήπως είναι κάτι άλλο;».
«Είμαι ένα κορίτσι που ζει τη χολιγουντιανή στιγμή του, ακόμη δεν το πιστεύω»
Μετά την εμφάνισή της, η influencer εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για την παρουσία της στο Φεστιβάλ των Καννών, περιγράφοντας την εμπειρία της ως μια «χολιγουντιανή στιγμή» που, όπως είπε, δεν μπορούσε να πιστέψει. Σε βίντεο που δημοσίευσε την Παρασκευή 22 Μαΐου στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, εμφανίστηκε να ποζάρει στο κόκκινο χαλί, σημειώνοντας στη λεζάντα: «Είμαι απλώς ένα κορίτσι που ζει τη χολιγουντιανή στιγμή του» και πρόσθεσε: «Ακόμη δεν το πιστεύω».
@j.touni
ΑΚΟΜΗ ΔΕΝ ΤΟ ΠΙΣΤΕΥΩ 🥹 #cannes #cannesfilmfestival #φοργιου #βαιραλ♬ original sound - Poviolinist
Σε άλλη ανάρτησή της, η Ιωάννα Τούνη αναφέρθηκε σε ένα περιστατικό που σημειώθηκε κατά τη μετάβασή της προς την κινηματογραφική αίθουσα για την προβολή ταινίας, όταν μια γυναίκα της έκανε παρατήρηση για τον όγκο του φορέματός της, θεωρώντας ότι δυσκόλευε τη διέλευση των παρευρισκομένων.
Το περιστατικό περιέγραψε μέσα από βίντεο στο Instagram, λέγοντας: «Μόλις μου έκανε παρατήρηση μια κυρία ότι το φόρεμά μου δημιουργεί κίνηση στις Κάννες και έχει δίκιο. Της είπα “έχετε απόλυτο δίκιο, προκαλείται κυκλοφοριακή συμφόρηση εξαιτίας του φορέματός μου”».
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