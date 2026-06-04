Ιωάννα Τούνη για την εμφάνισή της στις Κάννες: Σκάστε και βράστε στο ζουμί σας, μπορεί να έχω λεφτά αλλά δεν έδωσα ευρώ για να πάω

❗️ Σε όσους σχολίασαν την πρόσφατη εμφάνισή της στο Φεστιβάλ των Καννών αναφέρθηκε η Ιωάννα Τούνη με έντονο τρόπο, ενώ παράλληλα αποκάλυψε πως αν και έχει την οικονομική δυνατότητα, δεν πλήρωσε για να βρεθεί στη διοργάνωση, όπως πολλοί είχαν υποστηρίξει. ◾️ Η influencer δημοσίευσε την Τετάρτη 3 Ιουνίου ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok εξηγώντας το παρασκήνιο πίσω από την εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί, ενώ παράλληλα μοιράστηκε την ιστορία για την αγορά της μπλε τουαλέτας που έβαλε. #protothema #greektiktok #tiktokgreece #news