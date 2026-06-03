Ο Ζελένσκι χτύπησε τον Πούτιν εκεί που πονούσε: Οι επιθέσεις των ουκρανικών drones χάλασαν τη φιέστα στην Αγία Πετρούπολη
Την ώρα που η Ρωσία επιδίωκε να προβάλλει μια εικόνα ισχύος, η Ουκρανία υπενθύμιζε στη Μόσχα και τον πρόεδρο της Ρωσίας ότι ακόμη μπορεί να χτυπά σε πολύ μεγάλο βάθος στόχους κρίσιμης σημασίας
Την ημέρα που ξεκινούσε το επονομαζόμενο και «ρωσικό Νταβός» σε απόσταση 15 χιλιομέτρων από το σημείο των επιθέσεων, ο ουρανός στην γενέτειρα του Βλαντίμιρ Πούτιν είχε στήλες καπνού από πλήγματα σε διυλιστήριο αλλά και σε ένα πολεμικό πλοίο στα ναυπηγεία της Κρονστάνδης.
Δεν είναι, φυσικά, η πρώτη φορά που η Ουκρανία χτυπά πολύ βαθιά στο έδαφος της Ρωσίας – η σημερινή επίθεση έγινε πάνω από 1.000 χιλιόμετρα από τα σύνορα. Δεδομένης της σημασίας της εκδήλωσης για τη Μόσχα, όπως υπογραμμίζει το Reuters, η ουκρανική επίθεση πιθανό εγείρει ερωτήματα εντός της Ρωσίας σχετικά με την αποτελεσματικότητα των δικών της δυνατοτήτων αεροπορικής άμυνας, ένα πρόβλημα με το οποίο παλεύει και η Ουκρανία.
The moment a Ukrainian drone strikes the oil terminal in St. Petersburg pic.twitter.com/uwDPF3ftG9— Visegrád 24 (@visegrad24) June 3, 2026
Absolutely embarrassing morning for Russian President Vladimir Putin. As Ukrainian one-way attack drones fly nearly unimpeded over St. Petersburg - over 500 miles from Ukraine - several slamming into a major oil terminal in the city, starting massive fires and creating pillars of… pic.twitter.com/wenz5gIu6f— OSINTdefender (@sentdefender) June 3, 2026
Για το Φόρουμ, που κάποτε, όχι πολλά χρόνια πριν, ήταν η πύλη της Ρωσίας είχαν καταφτάσει περίπου 20.000 προσκεκλημένοι από 130 χώρες.
Στο ετερόκλητο πλήθος των προσκεκλημένων υπάρχουν από τον πρώην καγκελάριο της Γερμανίας Γκέρχαρντ Σρέντερ στους αδελφούς Άντριου και Τρίσταν Τέιτ – ο πρώτος είναι ο μισογύνης influencer με τα εκατομμύρια των οπαδών – και τον ηθοποιό Στίβεν Σίγκαλ. Εκπρόσωπο έστειλε και ο Ντόναλντ Τραμπ, τον άνθρωπο που επιβλέπει την αίθουσα χορού στον Λευκό Οίκο.
Την Παρασκευή είναι προγραμματισμένη η ομιλία του Βλαντίμιρ Πούτιν.
Στο στόχαστρο της Ουκρανίας μπήκε ο τερματικός σταθμός πετρελαίου της Αγίας Πετρούπολης, στρατιωτικοί στόχοι στη Κρονστάνδη, αλλά μια επιχείρηση στην περιφέρεια Ταμπόφ που σχετίζεται με την παραγωγή όπλων και βρίσκεται σε απόσταση περίπου 600 χιλιομέτρων από τη γραμμή του μετώπου.
A major fire has broken out at the St. Petersburg oil terminal following a Ukrainian drone strike.— Visegrád 24 (@visegrad24) June 3, 2026
The facility is the largest oil transshipment complex in northwestern Russia.
This comes as the St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) is taking place in the city,… pic.twitter.com/C8FaYDNO7E
Λόγω των επιθέσεων το βασικό αεροδρόμιο της Αγίας Πετρούπολης ανέστειλε τη λειτουργία του για αρκετές ώρες στη διάρκεια της νύχτας.
Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχνε ουκρανικά drone καθώς πετούσαν πάνω από την πόλη, ενώ στο βάθος φαινόταν να μαίνεται πυρκαγιά στον τερματικό σταθμό εξαγωγής καυσίμων. Ακούγονταν ήχοι που έμοιαζαν με πυρά αντιαεροπορικών, ενώ ένα drone συνέχιζε να πετάει ανεμπόδιστο.
Επλήγη ακόμη η ρωσική κορβέτα Boykiy του Στόλου της Βαλτικής που βρισκόταν σε προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης στα ναυπηγεία της Κρονστάνδης.
Ukrainian forces reportedly struck the Russian missile corvette Boykiy in St. Petersburg. pic.twitter.com/n9Q9DQeLUL— Clash Report (@clashreport) June 3, 2026
Ukrainian attack drones successfully attacked Russia's Kronstadt naval base this morning, hitting and heavily damaging the Steregushchy-class corvette Boikiy in drydock.— OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 3, 2026
The Boikiy was one of the most capable surface combatants in the Russian Navy's Baltic Fleet. pic.twitter.com/8K1nH0OTWd
A rare occurrence: even the low-resolution Sentinel satellite image clearly confirms damage to the Russian corvette Boikiy in Kronstadt, St. Petersburg, Russia, following an overnight Ukrainian strike. It seems that drone was carrying quite a substantial payload. https://t.co/qOv3lgKc6F pic.twitter.com/LISGZ8yAcJ— Mark Krutov (@kromark) June 3, 2026
Russian missile ship 'Boykiy' destroyed near St. Petersburg: it was the very ship escorting vessels of Russia’s shadow fleet. pic.twitter.com/oIo64ynmkZ— Slava 🇺🇦 (@Heroiam_Slava) June 3, 2026
Ο Ζελένσκι έσπευσε να αναφέρει στα κοινωνικά δίκτυα ότι οι ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες σχεδίασαν και εκτέλεσαν τον χτύπημα, το οποίο είχε μάλιστα «πολύ καλά αποτελέσματα».
Our long-range sanctions carried out by the warriors of the Security Service of Ukraine, the Unmanned Systems Forces, the Special Operations Forces, the Defense Intelligence of Ukraine, and the State Border Guard Service of Ukraine have yielded good results. Important facilities… pic.twitter.com/esxYMexU8d— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 3, 2026
Η ρωσική πλευρά, δια του κυβερνήτη, παραδέχτηκε ότι «αρκετές υποδομές υπέστησαν ζημιές», χωρίς αναφορά για το ποιες ήταν ή πόσο σοβαρές ήταν οι ζημιές, ενώ επισήμανε ότι δεν υπήρξαν και νεκροί. Μιλούσε ακόμη για την κατάρριψη 59 ουκρανικών drone. Λίγες ώρες νωρίτερα ο ίδιος κυβερνήτης διαβεβαίωνε ότι τα μέτρα ασφαλείας για το Φόρουμ «ήταν εκτεταμένα».
Τα χτυπήματα έγιναν την επομένη σειράς πληγμάτων με ρωσικούς πυραύλους και drones, που προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 23 ανθρώπων σε όλη την Ουκρανία.
Η επίθεση εντάσσεται σε μια εκστρατεία που το Κίεβο χαρακτηρίζει «κυρώσεις μεγάλου βεληνεκούς», ένα σχέδιο που, κατά το Κίεβο, «εφαρμόζεται ακριβώς όπως χρειάζεται για να φέρει πιο κοντά την ειρήνη».
Η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις της σε στόχους εντός της Ρωσίας θα επιτρέψουν στο Κίεβο να διαπραγματευθεί για τον τερματισμό του πολέμου επί ίσοις όροις, δήλωσε σήμερα Τετάρτη ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοτνίμιρ Ζελένσκι.
Μιλώντας σε δημοσιογράφους έχοντας δίπλα του τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε στο Κίεβο, ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι είναι μόνο θέμα χρόνου για την Ουκρανία να αυξήσει την κλίμακα παρόμοιων επιθέσεων.
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