Ο Ζελένσκι χτύπησε τον Πούτιν εκεί που πονούσε: Οι επιθέσεις των ουκρανικών drones χάλασαν τη φιέστα στην Αγία Πετρούπολη

Την ώρα που η Ρωσία επιδίωκε να προβάλλει μια εικόνα ισχύος, η Ουκρανία υπενθύμιζε στη Μόσχα και τον πρόεδρο της Ρωσίας ότι ακόμη μπορεί να χτυπά σε πολύ μεγάλο βάθος στόχους κρίσιμης σημασίας

Το Κίεβο πιέζει πολύ προς αυτή την κατεύθυνση: Ο διοικητής των Ουκρανικών Δυνάμεων Μη Επανδρωμένων Συστημάτων, Ρόμπερτ Μπρόβντι, δήλωσε εξάλλου ότι οι δυνάμεις του έχουν πλήξει 20 ρωσικά πετρελαϊκές εγκαταστάσεις τους τελευταίους 33 ημέρες.



Λόγω των επιθέσεων το βασικό αεροδρόμιο της Αγίας Πετρούπολης ανέστειλε τη λειτουργία του για αρκετές ώρες στη διάρκεια της νύχτας.



Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχνε ουκρανικά drone καθώς πετούσαν πάνω από την πόλη, ενώ στο βάθος φαινόταν να μαίνεται πυρκαγιά στον τερματικό σταθμό εξαγωγής καυσίμων. Ακούγονταν ήχοι που έμοιαζαν με πυρά αντιαεροπορικών, ενώ ένα drone συνέχιζε να πετάει ανεμπόδιστο.



Επλήγη ακόμη η ρωσική κορβέτα Boykiy του Στόλου της Βαλτικής που βρισκόταν σε προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης στα ναυπηγεία της Κρονστάνδης.







Ο Ζελένσκι έσπευσε να αναφέρει στα κοινωνικά δίκτυα ότι οι ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες σχεδίασαν και εκτέλεσαν τον χτύπημα, το οποίο είχε μάλιστα «πολύ καλά αποτελέσματα».





Η ρωσική πλευρά, δια του κυβερνήτη, παραδέχτηκε ότι «αρκετές υποδομές υπέστησαν ζημιές», χωρίς αναφορά για το ποιες ήταν ή πόσο σοβαρές ήταν οι ζημιές, ενώ επισήμανε ότι δεν υπήρξαν και νεκροί. Μιλούσε ακόμη για την κατάρριψη 59 ουκρανικών drone. Λίγες ώρες νωρίτερα ο ίδιος κυβερνήτης διαβεβαίωνε ότι τα μέτρα ασφαλείας για το Φόρουμ «ήταν εκτεταμένα».



Τα χτυπήματα έγιναν την επομένη σειράς πληγμάτων με ρωσικούς πυραύλους και drones, που προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 23 ανθρώπων σε όλη την Ουκρανία.



Η επίθεση εντάσσεται σε μια εκστρατεία που το Κίεβο χαρακτηρίζει «κυρώσεις μεγάλου βεληνεκούς», ένα σχέδιο που, κατά το Κίεβο, «εφαρμόζεται ακριβώς όπως χρειάζεται για να φέρει πιο κοντά την ειρήνη».



Η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις της σε στόχους εντός της Ρωσίας θα επιτρέψουν στο Κίεβο να διαπραγματευθεί για τον τερματισμό του πολέμου επί ίσοις όροις, δήλωσε σήμερα Τετάρτη ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοτνίμιρ Ζελένσκι.



Μιλώντας σε δημοσιογράφους έχοντας δίπλα του τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε στο Κίεβο, ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι είναι μόνο θέμα χρόνου για την Ουκρανία να αυξήσει την κλίμακα παρόμοιων επιθέσεων.