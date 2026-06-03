Ο Ζελένσκι χτύπησε τον Πούτιν εκεί που πονούσε: Οι επιθέσεις των ουκρανικών drones χάλασαν τη φιέστα στην Αγία Πετρούπολη
ΚΟΣΜΟΣ
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Ο Ζελένσκι χτύπησε τον Πούτιν εκεί που πονούσε: Οι επιθέσεις των ουκρανικών drones χάλασαν τη φιέστα στην Αγία Πετρούπολη

Την ώρα που η Ρωσία επιδίωκε να προβάλλει μια εικόνα ισχύος, η Ουκρανία υπενθύμιζε στη Μόσχα και τον πρόεδρο της Ρωσίας ότι ακόμη μπορεί να χτυπά σε πολύ μεγάλο βάθος στόχους κρίσιμης σημασίας

Ο Ζελένσκι χτύπησε τον Πούτιν εκεί που πονούσε: Οι επιθέσεις των ουκρανικών drones χάλασαν τη φιέστα στην Αγία Πετρούπολη
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Το ουκρανικό χτύπημα με drone τα ξημερώματα της Τετάρτης σε εγκαταστάσεις στην ευρύτερη περιοχή της Αγίας Πετρούπολης ήταν πολλαπλά συμβολικό πέρα από την τακτική του χρησιμότητα.

Την ημέρα που ξεκινούσε το επονομαζόμενο και «ρωσικό Νταβός» σε απόσταση 15 χιλιομέτρων από το σημείο των επιθέσεων, ο ουρανός στην γενέτειρα του Βλαντίμιρ Πούτιν είχε στήλες καπνού από πλήγματα σε διυλιστήριο αλλά και σε ένα πολεμικό πλοίο στα ναυπηγεία της Κρονστάνδης.

Δεν είναι, φυσικά, η πρώτη φορά που η Ουκρανία χτυπά πολύ βαθιά στο έδαφος της Ρωσίας – η σημερινή επίθεση έγινε πάνω από 1.000 χιλιόμετρα από τα σύνορα. Δεδομένης της σημασίας της εκδήλωσης για τη Μόσχα, όπως υπογραμμίζει το Reuters, η ουκρανική επίθεση πιθανό εγείρει ερωτήματα εντός της Ρωσίας σχετικά με την αποτελεσματικότητα των δικών της δυνατοτήτων αεροπορικής άμυνας, ένα πρόβλημα με το οποίο παλεύει και η Ουκρανία.

Η απειλή των ουκρανικών drone περιόρισε σημαντικά την ετήσια στρατιωτική παρέλαση της 9ης Μαΐου στην Κόκκινη Πλατεία της Μόσχας, για τον εορτασμό της σοβιετικής νίκης επί της ναζιστικής Γερμανίας. Η Ρωσία αποφάσισε να μην επιδείξει στρατιωτικό εξοπλισμό στην παρέλαση για πρώτη φορά εδώ και χρόνια, επικαλούμενη την ουκρανική απειλή.

Για το Φόρουμ, που κάποτε, όχι πολλά χρόνια πριν, ήταν η πύλη της Ρωσίας είχαν καταφτάσει περίπου 20.000 προσκεκλημένοι από 130 χώρες.

Στο ετερόκλητο πλήθος των προσκεκλημένων υπάρχουν από τον πρώην καγκελάριο της Γερμανίας Γκέρχαρντ Σρέντερ στους αδελφούς Άντριου και Τρίσταν Τέιτ – ο πρώτος είναι ο μισογύνης influencer με τα εκατομμύρια των οπαδών – και τον ηθοποιό Στίβεν Σίγκαλ. Εκπρόσωπο έστειλε και ο Ντόναλντ Τραμπ, τον άνθρωπο που επιβλέπει την αίθουσα χορού στον Λευκό Οίκο.

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Την Παρασκευή είναι προγραμματισμένη η ομιλία του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Στο στόχαστρο της Ουκρανίας μπήκε ο τερματικός σταθμός πετρελαίου της Αγίας Πετρούπολης, στρατιωτικοί στόχοι στη Κρονστάνδη, αλλά μια επιχείρηση στην περιφέρεια Ταμπόφ που σχετίζεται με την παραγωγή όπλων και βρίσκεται σε απόσταση περίπου 600 χιλιομέτρων από τη γραμμή του μετώπου.

Η επίθεση στον τερματικό σταθμό που αποτελεί έναν από τους βασικούς ενεργειακούς κόμβους εξαγωγής της Ρωσίας και τροφοδοτεί τη μηχανή του πολέμου του Πούτιν, είναι από τις μεγαλύτερες τους τελευταίους μήνες οι οποίες έχουν προκαλέσει απώλειες σε έσοδα που φτάνουν το ένα δισ. δολάρια.

Το Κίεβο πιέζει πολύ προς αυτή την κατεύθυνση: Ο διοικητής των Ουκρανικών Δυνάμεων Μη Επανδρωμένων Συστημάτων, Ρόμπερτ Μπρόβντι, δήλωσε εξάλλου ότι οι δυνάμεις του έχουν πλήξει 20 ρωσικά πετρελαϊκές εγκαταστάσεις τους τελευταίους 33 ημέρες.

Λόγω των επιθέσεων το βασικό αεροδρόμιο της Αγίας Πετρούπολης ανέστειλε τη λειτουργία του για αρκετές ώρες στη διάρκεια της νύχτας.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχνε ουκρανικά drone  καθώς πετούσαν πάνω από την πόλη, ενώ στο βάθος φαινόταν να μαίνεται πυρκαγιά στον τερματικό σταθμό εξαγωγής καυσίμων. Ακούγονταν ήχοι που έμοιαζαν με πυρά αντιαεροπορικών, ενώ ένα drone συνέχιζε να πετάει ανεμπόδιστο.

Επλήγη ακόμη η ρωσική κορβέτα Boykiy του Στόλου της Βαλτικής που βρισκόταν σε προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης στα ναυπηγεία της Κρονστάνδης.



Ο Ζελένσκι έσπευσε να αναφέρει στα κοινωνικά δίκτυα ότι οι ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες σχεδίασαν και εκτέλεσαν τον χτύπημα, το οποίο είχε μάλιστα «πολύ καλά αποτελέσματα».


Η ρωσική πλευρά, δια του κυβερνήτη, παραδέχτηκε ότι «αρκετές υποδομές υπέστησαν ζημιές», χωρίς αναφορά για το ποιες ήταν ή πόσο σοβαρές ήταν οι ζημιές, ενώ επισήμανε ότι δεν υπήρξαν και νεκροί. Μιλούσε ακόμη για την κατάρριψη 59 ουκρανικών drone. Λίγες ώρες νωρίτερα ο ίδιος κυβερνήτης διαβεβαίωνε ότι τα μέτρα ασφαλείας για το Φόρουμ «ήταν εκτεταμένα».

Τα χτυπήματα έγιναν την επομένη σειράς πληγμάτων με ρωσικούς πυραύλους και drones, που προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 23 ανθρώπων σε όλη την Ουκρανία.

Η επίθεση εντάσσεται σε μια εκστρατεία που το Κίεβο χαρακτηρίζει «κυρώσεις μεγάλου βεληνεκούς», ένα σχέδιο που, κατά το Κίεβο, «εφαρμόζεται ακριβώς όπως χρειάζεται για να φέρει πιο κοντά την ειρήνη».

Η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις της σε στόχους εντός της Ρωσίας θα επιτρέψουν στο Κίεβο να διαπραγματευθεί για τον τερματισμό του πολέμου επί ίσοις όροις, δήλωσε σήμερα Τετάρτη ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοτνίμιρ Ζελένσκι.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους έχοντας δίπλα του τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε στο Κίεβο, ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι είναι μόνο θέμα χρόνου για την Ουκρανία να αυξήσει την κλίμακα παρόμοιων επιθέσεων.
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