Συγγενείς και συνάδελφοι στις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο: Δήλωναν εκτάσεις του Δημοσίου, πώς έκρυβαν τα ίχνη τους
Συγγενείς και συνάδελφοι στις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο: Δήλωναν εκτάσεις του Δημοσίου, πώς έκρυβαν τα ίχνη τους
14 οι συλληφθέντες, ανάμεσά τους ο αρχηγός και ο «εκτελεστικός συντονιστής» - Ο ρόλος των ΚΥΔ και των συνεταιρισμών που εμπλέκονται
Τις λεπτομέρειες της δράσης του κυκλώματος που εισέπραττε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο αποκαλύπτει ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για την νέα επιχείρηση στο πλαίσιο του σχεδίου «Θερισμός» που διεξήχθη χθες, Τετάρτη.
Συνολικά συνελήφθησαν 14 άτομα, ανάμεσα στα οποία ο αρχηγός και εκτελεστικός συντονιστής της εγκληματικής οργάνωσης, τα οποία κατηγορούνται ότι εισέπραξαν παράνομα 2,5 εκατ. ευρώ από επιδοτήσεις, με τον έλεγχο να αποκαλύπτει και φορολογικές παραβάσεις 2,7 εκατ. ευρώ.
Στη δικογραφία περιλαμβάνονται, επίσης, άλλα 23 άτομα αλλά και τέσσερα νομικά πρόσωπα.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας «για να πετύχουν τον σκοπό τους τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης δρούσαν με κοινό γεωγραφικό πυρήνα, είχαν μεταξύ τους συγγενικές και επαγγελματικές σχέσεις, επέλεγαν κοινά – συνδεόμενα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.), κατέθεταν αιτήσεις τα δεδομένα των οποίων ταυτίζονταν (ημερομηνίες υποβολής, κοινά Κ.Υ.Δ., φερόμενοι εκμισθωτές κ.α.), συμμετείχαν σε νομικά πρόσωπα με διαχειριστή – νόμιμο εκπρόσωπο τον συντονιστή, ενώ μεταξύ τους υπήρχε και αμφίδρομη δηλωτική σχέση προσχηματικών εκμισθωτών».
Σημειώνεται ότι η δικογραφία σχηματίσθηκε για -κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση, απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και περί υπεύθυνης δήλωσης, καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
Ωστόσο, από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι μεγάλο μέρος των δηλωθέντων εκτάσεων δεν ανήκε στα μέλη του κυκλώματος αλλά αντίθετα ανήκαν ανήκαν σε δημόσιους φορείς, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, υπηρεσίες του ελληνικού Δημοσίου, εταιρείες διαχείρισης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ιδιωτικές επιχειρήσεις και λοιπούς φορείς.
Παράλληλα, όπως διευκρινίζεται από την αστυνομία, μέλη της οργάνωσης εμφανίζονταν εικονικά ως εκμισθωτές αγροτεμαχίων προς τρίτους αιτούντες, ενώ οι εκτάσεις αυτές δεν τους ανήκαν.
Με την ίδια λογική χρησιμοποιούσαν πρόσωπα που συνδέονταν με Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων, με το κύκλωμα να χρησιμοποιεί περισσότερα του ενός ΚΥΔ «επιλέγοντας εναλλακτικά τη χρήση τους ανά έτος» ώστε να γίνεται πιο δύσκολο να εντοπιστεί η κοινή προέλευση των παράνομων και ψευδών αιτήσεων.
Παράλληλα χρησιμοποιώντας τα 4 νομικά πρόσωπα και συνεταιρισμούς, η οργάνωση στρατολογούσε νέα μέλη, έψαχνε δικαιούχους και έκρυβε την πραγματική έκταση του κυκλώματος δημιουργώντας ένα νομιμοφανές επιχειρηματικό περιβάλλον γύρω από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.
Συνολικά συνελήφθησαν 14 άτομα, ανάμεσα στα οποία ο αρχηγός και εκτελεστικός συντονιστής της εγκληματικής οργάνωσης, τα οποία κατηγορούνται ότι εισέπραξαν παράνομα 2,5 εκατ. ευρώ από επιδοτήσεις, με τον έλεγχο να αποκαλύπτει και φορολογικές παραβάσεις 2,7 εκατ. ευρώ.
Στη δικογραφία περιλαμβάνονται, επίσης, άλλα 23 άτομα αλλά και τέσσερα νομικά πρόσωπα.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας «για να πετύχουν τον σκοπό τους τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης δρούσαν με κοινό γεωγραφικό πυρήνα, είχαν μεταξύ τους συγγενικές και επαγγελματικές σχέσεις, επέλεγαν κοινά – συνδεόμενα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.), κατέθεταν αιτήσεις τα δεδομένα των οποίων ταυτίζονταν (ημερομηνίες υποβολής, κοινά Κ.Υ.Δ., φερόμενοι εκμισθωτές κ.α.), συμμετείχαν σε νομικά πρόσωπα με διαχειριστή – νόμιμο εκπρόσωπο τον συντονιστή, ενώ μεταξύ τους υπήρχε και αμφίδρομη δηλωτική σχέση προσχηματικών εκμισθωτών».
Σημειώνεται ότι η δικογραφία σχηματίσθηκε για -κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση, απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και περί υπεύθυνης δήλωσης, καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
Δήλωναν εκτάσεις του ΔημοσίουΗ δράση της οργάνωσης ξεκίνησε το 2019 και συνεχίστηκε έως τουλάχιστον το 2024 ενώ βασικό «εργαλείο» ήταν οι ψευδείς δηλώσεις ότι καλλιεργούσαν ή εκμεταλλεύονταν εκτάσεις και αγροτεμάχια ως ιδιόκτητα ή μισθωμένα.
Ωστόσο, από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι μεγάλο μέρος των δηλωθέντων εκτάσεων δεν ανήκε στα μέλη του κυκλώματος αλλά αντίθετα ανήκαν ανήκαν σε δημόσιους φορείς, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, υπηρεσίες του ελληνικού Δημοσίου, εταιρείες διαχείρισης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ιδιωτικές επιχειρήσεις και λοιπούς φορείς.
Παράλληλα, όπως διευκρινίζεται από την αστυνομία, μέλη της οργάνωσης εμφανίζονταν εικονικά ως εκμισθωτές αγροτεμαχίων προς τρίτους αιτούντες, ενώ οι εκτάσεις αυτές δεν τους ανήκαν.
Πώς έκρυβαν τα ίχνη τουςΤην ίδια ώρα τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης φρόντιζαν οι παράνομα δηλωθείσες εκτάσεις να κατανέμονται σε μεγάλο αριθμό προσώπων και να υποβάλλονται διαφορετικές αιτήσεις ώστε και να αυξάνουν στο μέγιστο δυνατό τα παράνομα κέρδη τους αλλά και να κάνουν πιο δύσκολο το έργο των αρχών.
Με την ίδια λογική χρησιμοποιούσαν πρόσωπα που συνδέονταν με Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων, με το κύκλωμα να χρησιμοποιεί περισσότερα του ενός ΚΥΔ «επιλέγοντας εναλλακτικά τη χρήση τους ανά έτος» ώστε να γίνεται πιο δύσκολο να εντοπιστεί η κοινή προέλευση των παράνομων και ψευδών αιτήσεων.
Τα ΚΥΔ και οι συνεταιρισμοίΌπως προέκυψε, επιτελικό ρόλο είχαν δύο υπάλληλοι σε ΚΥΔ, οι οποίοι παράλληλα υπέβαλλαν και δικές τους ψευδείς αιτήσεις προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Παράλληλα χρησιμοποιώντας τα 4 νομικά πρόσωπα και συνεταιρισμούς, η οργάνωση στρατολογούσε νέα μέλη, έψαχνε δικαιούχους και έκρυβε την πραγματική έκταση του κυκλώματος δημιουργώντας ένα νομιμοφανές επιχειρηματικό περιβάλλον γύρω από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.
Η έρευνα στις τράπεζες και τους λογαριασμούς των ατόμων που εμπλέκονται στην υπόθεση αποκάλυψε, επίσης, ότι σε τουλάχιστον έξι περιπτώσεις οι παράνομα καταβληθείσες ενισχύσεις πιστώνονταν σε τραπεζικούς λογαριασμούς στους οποίους ο αρχηγός του κυκλώματος εμφανιζόταν ως συνδικαιούχος. Μέσα από τις κινήσεις που ερευνήθηκαν προέκυψε ότι είτε ο ίδιος έκανε ανάληψη των χρημάτων, είτε μετέφερε τα χρήματα σε άλλους λογαριασμούς που συνδέονταν με τον ίδιο, στοιχείο που καταδεικνύει τον κεντρικό του ρόλο στη διαχείριση των παράνομων επιδοτήσεων.
Συνολικά από τις έρευνες που διενεργήθηκαν σε σπίται, οχήματα, νομικά πρόσωπα και Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων, με τη συνδρομή αστυνομικών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κοζάνης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων:
-16.820- ευρώ,
-5- χρυσές λίρες,
πλήθος σχετιζόμενων εγγράφων,
πλήθος τραπεζικών καρτών,
κινητά τηλέφωνα,
εξωτερική φορητή μονάδα αποθήκευσης (usb),
χειρόγραφες σημειώσεις,
σφραγίδες μεταξύ των οποίων και μία πλαστή με ανύπαρκτο Α.Φ.Μ.,
βιβλιάρια τραπέζης και
-2- κυνηγετικά τυφέκια.
Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν επίσης:
-14- δενδρύλλια κάνναβης,
κάνναβη συνολικού μεικτού βάρους -147,3- γραμμαρίων,
βάζο περιέχον ακατέργαστη κάνναβη καθαρού βάρους -60,1- γραμμαρίων και
μεταλλικός τρίφτης περιέχων υπολείμματα κάνναβης.
Για τα ναρκωτικά συνελήφθη συγγενικό πρόσωπο ενός εκ των συλληφθέντων και σε βάρος του σχηματίστηκε αυτοτελής δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.
Συνολικά από τις έρευνες που διενεργήθηκαν σε σπίται, οχήματα, νομικά πρόσωπα και Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων, με τη συνδρομή αστυνομικών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κοζάνης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων:
-16.820- ευρώ,
-5- χρυσές λίρες,
πλήθος σχετιζόμενων εγγράφων,
πλήθος τραπεζικών καρτών,
κινητά τηλέφωνα,
εξωτερική φορητή μονάδα αποθήκευσης (usb),
χειρόγραφες σημειώσεις,
σφραγίδες μεταξύ των οποίων και μία πλαστή με ανύπαρκτο Α.Φ.Μ.,
βιβλιάρια τραπέζης και
-2- κυνηγετικά τυφέκια.
Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν επίσης:
-14- δενδρύλλια κάνναβης,
κάνναβη συνολικού μεικτού βάρους -147,3- γραμμαρίων,
βάζο περιέχον ακατέργαστη κάνναβη καθαρού βάρους -60,1- γραμμαρίων και
μεταλλικός τρίφτης περιέχων υπολείμματα κάνναβης.
Για τα ναρκωτικά συνελήφθη συγγενικό πρόσωπο ενός εκ των συλληφθέντων και σε βάρος του σχηματίστηκε αυτοτελής δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.
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