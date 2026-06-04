Συγγενείς και συνάδελφοι στις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο: Δήλωναν εκτάσεις του Δημοσίου, πώς έκρυβαν τα ίχνη τους

Η έρευνα στις τράπεζες και τους λογαριασμούς των ατόμων που εμπλέκονται στην υπόθεση αποκάλυψε, επίσης, ότι σε τουλάχιστον έξι περιπτώσεις οι παράνομα καταβληθείσες ενισχύσεις πιστώνονταν σε τραπεζικούς λογαριασμούς στους οποίους ο αρχηγός του κυκλώματος εμφανιζόταν ως συνδικαιούχος. Μέσα από τις κινήσεις που ερευνήθηκαν προέκυψε ότι είτε ο ίδιος έκανε ανάληψη των χρημάτων, είτε μετέφερε τα χρήματα σε άλλους λογαριασμούς που συνδέονταν με τον ίδιο, στοιχείο που καταδεικνύει τον κεντρικό του ρόλο στη διαχείριση των παράνομων επιδοτήσεων.Συνολικά από τις έρευνες που διενεργήθηκαν σε σπίται, οχήματα, νομικά πρόσωπα και Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων, με τη συνδρομή αστυνομικών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κοζάνης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων:-16.820- ευρώ,-5- χρυσές λίρες,πλήθος σχετιζόμενων εγγράφων,πλήθος τραπεζικών καρτών,κινητά τηλέφωνα,εξωτερική φορητή μονάδα αποθήκευσης (usb),χειρόγραφες σημειώσεις,σφραγίδες μεταξύ των οποίων και μία πλαστή με ανύπαρκτο Α.Φ.Μ.,βιβλιάρια τραπέζης και-2- κυνηγετικά τυφέκια.Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν επίσης:-14- δενδρύλλια κάνναβης,κάνναβη συνολικού μεικτού βάρους -147,3- γραμμαρίων,βάζο περιέχον ακατέργαστη κάνναβη καθαρού βάρους -60,1- γραμμαρίων καιμεταλλικός τρίφτης περιέχων υπολείμματα κάνναβης.Για τα ναρκωτικά συνελήφθη συγγενικό πρόσωπο ενός εκ των συλληφθέντων και σε βάρος του σχηματίστηκε αυτοτελής δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.