Το ΠΑΣΟΚ από τη διαγραφή του Κωνσταντινόπουλου, στην απώλεια της δεύτερης θέσης και στις δηλώσεις Δούκα
Το ΠΑΣΟΚ από τη διαγραφή του Κωνσταντινόπουλου, στην απώλεια της δεύτερης θέσης και στις δηλώσεις Δούκα
Ανεβάζει ταχύτητα για τις «μεταγραφές» και ανακοινώνει δύο μήνες μετά το Συνέδριο τη «σκιώδη κυβέρνηση» - Αύριο η κρίσιμη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου
Μπροστά σε νέες «περιπέτειες» βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ, ενώ συνεχίζονται οι αναταράξεις στο εσωτερικό από τη δυσάρεστη αλλαγή πίστας στις δημοσκοπήσεις.
Η απώλεια της δεύτερης θέσης στον πολιτικό χάρτη επιβαρύνει περαιτέρω την εσωκομματική ατμόσφαιρα και ενισχύει την άποψη αρκετών στο κόμμα ότι μόνο με «ευανάγνωστη» στρατηγική απέναντι στους πολιτικούς αντιπάλους του μπορεί το ΠΑΣΟΚ να φτάσει με ευνοϊκότερους όρους στις κάλπες. Οι δηλώσεις Δούκα περί των μετεκλογικών συνεργασιών και με το κόμμα Τσίπρα θόλωσαν το μήνυμα και η μη αντίδραση αρχικά από τη Χαριλάου Τρικούπη ήρθε να θυμίσει τη δυσεξήγητη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, όταν λίγο καιρό πριν, ο τότε αντιπρόεδρος της βουλής απλώς έστελνε προειδοποιητικά σήματα για την πορεία του ΠΑΣΟΚ στο δύσκολο προεκλογικό περιβάλλον. «Εάν το ΠΑΣΟΚ σήμερα ήταν στο 20% δεν θα μπαίναμε σε συζήτηση για τον κ. Πελεγρίνη ή τον κ. Κορακάκη αλλά μπαίνουμε σε αυτή τη συζήτηση γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί με αυτές τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει όλο αυτό το διάστημα να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της συγκυρίας και να αυξήσει τα ποσοστά του», έλεγε στις 11 Μαρτίου ο κ. Κωνσταντινόπουλος σχολιάζοντας τα της διεύρυνσης του κόμματος και προκαλώντας την οργή της Χαριλάου Τρικούπη μαζί με τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ο ίδιος παρέδωσε την έδρα και αποχώρησε, ενώ το ΠΑΣΟΚ δεν είχε ακόμη απολέσει τη δεύτερη θέση και ο Αλέξης Τσίπρας δεν είχε κάνει την επίσημη εμφάνισή του με τη δημιουργία νέου κόμματος. Στο Συνέδριο που ακολούθησε στο τέλος του Μαρτίου το ΠΑΣΟΚ πήρε απόφαση να πει «όχι» στη συνεργασία με τη ΝΔ, σύμφωνα με την πρόταση του Χάρη Δούκα, αλλά δεν κατάφερε, όπως αποδεικνύεται, να «στρώσει» έκτοτε τη λειτουργία του, να επιταχύνει ρυθμούς και κυρίως να απευθύνεται με ενιαίο καθαρό λόγο στο κεντροαριστερό κοινό.
Σήμερα- δύο μήνες μετά από το Συνέδριο- το ΠΑΣΟΚ αναζητεί «σκιώδη κυβέρνηση», την οποία εκτός απροόπτου θα ανακοινώσει αύριο, με αφορμή τη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στη συνεδρίαση θα γίνει αναπόδραστα αναλυτική συζήτηση για τη «γραμμή» γύρω από τα μετεκλογικά διλήμματα, παρόντος του Χάρη Δούκα, ενώ δεν αποκλείονται και «αιφνιδιασμοί», παρότι κορυφαία στελέχη, όπως ο Παύλος Γερουλάνος προτιμούν σε αυτήν τη φάση τους χαμηλούς τόνους.
Την ίδια ώρα εξουσιοδοτημένα από την ηγεσία στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη να αναζητήσουν τις «μεταγραφές» εν’ όψει της προεκλογικής περιόδου, «αφήνουν» στον πρόεδρο του κόμματος την ευθύνη της ένταξης στο ΠΑΣΟΚ νυν βουλευτών, τα ονόματα των οποίων ακούγονται όλο και πιο έντονα στα «πράσινα» γραφεία. Για παράδειγμα λέγεται ότι πυκνώνουν οι συζητήσεις για την ένταξη στο ΠΑΣΟΚ, της Νίνας Κασιμάτη και της Θεοδώρας Τζάκρη. Η κυρία Κασιμάτη εκλέγεται στη Β’ Πειραιά με τον ΣΥΡΙΖΑ, όπου ωστόσο αναμένονται ραγδαίες εξελίξεις, ίσως και αποχωρήσεις βουλευτών, μετά και από την Κεντρική Επιτροπή του κόμματος που θα συνεδριάσει το Σάββατο. Η κυρία Τζάκρη εκλέγεται από το 2004 στην Πέλλα, όπου και θα είναι εκ νέου υποψήφια, όπως δήλωσε πρόσφατα. Και οι δύο κυρίες προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ αλλά εντάχθηκαν προ ετών στο ΣΥΡΙΖΑ. Η Θεοδώρα Τζάκρη είναι αντιπρόεδρος στο κόμμα Κασσελάκη, το οποίο με ανακοίνωσή του διαψεύδει δημοσιεύματα για το ενδεχόμενο σύμπραξης με το ΠΑΣΟΚ. Προς το ΠΑΣΟΚ λέγεται ότι κινείται και ο άλλοτε στενός συνεργάτης του Στέφανου Κασσελάκη, και σήμερα ανεξάρτητος βουλευτής, Ευάγγελος Αποστολάκης.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι στελέχη του ΠΑΣΟΚ έχουν ανοίξει διαύλους επικοινωνίας και με άλλους βουλευτές (νυν και πρώην), ωστόσο ο Γραμματέας του κόμματος, Γιάννης Βαρδακαστάνης υπογραμμίζει ότι η προσχώρηση στο ΠΑΣΟΚ βουλευτών «είναι στην ευθύνη του προέδρου». Αναφερόμενος δε μιλώντας χθες στον ΑΝΤ1 για τη στρατηγική της πολιτικής διεύρυνσης, ο κ. Βαρδακαστάνης τόνισε ότι: «Εμείς μελετάμε, ετοιμαζόμαστε, έχουμε συνέχεια κύμα διεύρυνσης. Ολοκληρώνουμε σε μεγάλο βαθμό τα ψηφοδέλτιά μας. Η διεύρυνση περιλαμβάνει οποιονδήποτε θέλει να συμπαραταχθεί με το ΠΑΣΟΚ και τη Δημοκρατική Συμπαράταξη για να φέρει στη χώρα την πολιτική αλλαγή».
Ο Γραμματέας του ΠΑΣΟΚ μίλησε με επιθετικά λόγια για τον Αλέξη Τσίπρα από το 2015 μέχρι σήμερα: «Η διαδρομή του πρώην πρωθυπουργού είναι άξια μελέτης. Εκρίθη ως πρωθυπουργός, εκρίθη ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο λαός του έδωσε πάλι την εντολή να είναι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Παραμέρισε, όμως δεν παραιτήθηκε, θυμάστε πως είπε ότι "παραμένω ζωντανός". Έγινε ό,τι έγινε στον ΣΥΡΙΖΑ, διασπάστηκε σε όσα κομμάτια διασπάστηκε και τώρα οδηγείται σε εξαΰλωση». Στη συνέχεια ο κ. Βαρδακαστάνης περιέγραψε με δηκτικό ύφος τους όρους που θέτει ο Αλέξης Τσίπρας για την ένταξη στην ΕΛΑΣ βουλευτών από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά: «Τώρα ο κ. Τσίπρας λέει ότι "εγώ δεν θέλω κανέναν βουλευτή, πρώτα να παραιτηθεί και θα δούμε". Από τον Ιούλιο που εξελέγη το 2023 μέχρι τον Οκτώβριο που παραιτήθηκε το '25, δεν θυμάμαι να έκανε και καμία κοινοβουλευτική παρέμβαση».
Η απώλεια της δεύτερης θέσης στον πολιτικό χάρτη επιβαρύνει περαιτέρω την εσωκομματική ατμόσφαιρα και ενισχύει την άποψη αρκετών στο κόμμα ότι μόνο με «ευανάγνωστη» στρατηγική απέναντι στους πολιτικούς αντιπάλους του μπορεί το ΠΑΣΟΚ να φτάσει με ευνοϊκότερους όρους στις κάλπες. Οι δηλώσεις Δούκα περί των μετεκλογικών συνεργασιών και με το κόμμα Τσίπρα θόλωσαν το μήνυμα και η μη αντίδραση αρχικά από τη Χαριλάου Τρικούπη ήρθε να θυμίσει τη δυσεξήγητη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, όταν λίγο καιρό πριν, ο τότε αντιπρόεδρος της βουλής απλώς έστελνε προειδοποιητικά σήματα για την πορεία του ΠΑΣΟΚ στο δύσκολο προεκλογικό περιβάλλον. «Εάν το ΠΑΣΟΚ σήμερα ήταν στο 20% δεν θα μπαίναμε σε συζήτηση για τον κ. Πελεγρίνη ή τον κ. Κορακάκη αλλά μπαίνουμε σε αυτή τη συζήτηση γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί με αυτές τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει όλο αυτό το διάστημα να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της συγκυρίας και να αυξήσει τα ποσοστά του», έλεγε στις 11 Μαρτίου ο κ. Κωνσταντινόπουλος σχολιάζοντας τα της διεύρυνσης του κόμματος και προκαλώντας την οργή της Χαριλάου Τρικούπη μαζί με τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ο ίδιος παρέδωσε την έδρα και αποχώρησε, ενώ το ΠΑΣΟΚ δεν είχε ακόμη απολέσει τη δεύτερη θέση και ο Αλέξης Τσίπρας δεν είχε κάνει την επίσημη εμφάνισή του με τη δημιουργία νέου κόμματος. Στο Συνέδριο που ακολούθησε στο τέλος του Μαρτίου το ΠΑΣΟΚ πήρε απόφαση να πει «όχι» στη συνεργασία με τη ΝΔ, σύμφωνα με την πρόταση του Χάρη Δούκα, αλλά δεν κατάφερε, όπως αποδεικνύεται, να «στρώσει» έκτοτε τη λειτουργία του, να επιταχύνει ρυθμούς και κυρίως να απευθύνεται με ενιαίο καθαρό λόγο στο κεντροαριστερό κοινό.
Σήμερα- δύο μήνες μετά από το Συνέδριο- το ΠΑΣΟΚ αναζητεί «σκιώδη κυβέρνηση», την οποία εκτός απροόπτου θα ανακοινώσει αύριο, με αφορμή τη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στη συνεδρίαση θα γίνει αναπόδραστα αναλυτική συζήτηση για τη «γραμμή» γύρω από τα μετεκλογικά διλήμματα, παρόντος του Χάρη Δούκα, ενώ δεν αποκλείονται και «αιφνιδιασμοί», παρότι κορυφαία στελέχη, όπως ο Παύλος Γερουλάνος προτιμούν σε αυτήν τη φάση τους χαμηλούς τόνους.
Την ίδια ώρα εξουσιοδοτημένα από την ηγεσία στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη να αναζητήσουν τις «μεταγραφές» εν’ όψει της προεκλογικής περιόδου, «αφήνουν» στον πρόεδρο του κόμματος την ευθύνη της ένταξης στο ΠΑΣΟΚ νυν βουλευτών, τα ονόματα των οποίων ακούγονται όλο και πιο έντονα στα «πράσινα» γραφεία. Για παράδειγμα λέγεται ότι πυκνώνουν οι συζητήσεις για την ένταξη στο ΠΑΣΟΚ, της Νίνας Κασιμάτη και της Θεοδώρας Τζάκρη. Η κυρία Κασιμάτη εκλέγεται στη Β’ Πειραιά με τον ΣΥΡΙΖΑ, όπου ωστόσο αναμένονται ραγδαίες εξελίξεις, ίσως και αποχωρήσεις βουλευτών, μετά και από την Κεντρική Επιτροπή του κόμματος που θα συνεδριάσει το Σάββατο. Η κυρία Τζάκρη εκλέγεται από το 2004 στην Πέλλα, όπου και θα είναι εκ νέου υποψήφια, όπως δήλωσε πρόσφατα. Και οι δύο κυρίες προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ αλλά εντάχθηκαν προ ετών στο ΣΥΡΙΖΑ. Η Θεοδώρα Τζάκρη είναι αντιπρόεδρος στο κόμμα Κασσελάκη, το οποίο με ανακοίνωσή του διαψεύδει δημοσιεύματα για το ενδεχόμενο σύμπραξης με το ΠΑΣΟΚ. Προς το ΠΑΣΟΚ λέγεται ότι κινείται και ο άλλοτε στενός συνεργάτης του Στέφανου Κασσελάκη, και σήμερα ανεξάρτητος βουλευτής, Ευάγγελος Αποστολάκης.
Σαλμάς στο protothema: Δεν θα απέκλεια συνεργασία με ΠΑΣΟΚ, μου έχουν πει ότι με θέλουνΣύμφωνα με πληροφορίες του protothema στελέχη του ΠΑΣΟΚ έχουν προσεγγίσει και τον Μάριο Σαλμά, τον βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας που διεγράφη από τη ΝΔ και έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να ενταχθεί στο πλαίσιο της διεύρυνσης. Το protothema μίλησε με τον κ. Σαλμά ο οποίος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο, επιβεβαιώνοντας ότι έχει συνομιλήσει στη Βουλή με στελέχη του ΠΑΣΟΚ που έχουν υψηλόβαθμες θέσεις- ωστόσο δεν έχει συναντηθεί με τον Νίκο Ανδρουλάκη ούτε με άλλον πολιτικό αρχηγό. «Δεν έχω κάνει συνάντηση με Ανδρουλάκη. Αλλά έχω κάνει συναντήσεις με άτομα που έχουν υπεύθυνες θέσεις στο ΠΑΣΟΚ στη Βουλή που μου είπαν "σε θέλουμε στο ΠΑΣΟΚ"» λέει ο κ. Σαλμάς και προσθέτει: «Δεν θα το απέκλεια, σκέφτομαι να παραμείνω στην πολιτική αν και μέχρι πριν λίγο καιρό έλεγα να επιστρέψω στην ιατρική κάνοντας μια ομιλία αποχώρησης στη Βουλή». Όπως αναφέρει «οι επιλογές δεν είναι πολλές: Ή αυτόνομη πορεία ή με ΠΑΣΟΚ ή με Σαμαρά. Δεν κάνεις κάθε μέρα μεταγραφές στη ζωή σου, εγώ μία θα κάνω και θα τελειώσω και θέλω να έχει στρατηγική». Υποστηρίζει επίσης ότι του έχουν γίνει κρούσεις από τα περιβάλλοντα τόσο του Αντώνη Σαμαρά όσο και του Αλέξη Τσίπρα. Οριστικές απαντήσεις θα δώσει στα μέσα Ιουνίου καθώς αυτή την περίοδο καταγράφει τις διαθέσεις της κοινής γνώμης. Το βέβαιο είναι πως δεν θα ξανακατέβει στην Αιτωλοακαρνανία.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι στελέχη του ΠΑΣΟΚ έχουν ανοίξει διαύλους επικοινωνίας και με άλλους βουλευτές (νυν και πρώην), ωστόσο ο Γραμματέας του κόμματος, Γιάννης Βαρδακαστάνης υπογραμμίζει ότι η προσχώρηση στο ΠΑΣΟΚ βουλευτών «είναι στην ευθύνη του προέδρου». Αναφερόμενος δε μιλώντας χθες στον ΑΝΤ1 για τη στρατηγική της πολιτικής διεύρυνσης, ο κ. Βαρδακαστάνης τόνισε ότι: «Εμείς μελετάμε, ετοιμαζόμαστε, έχουμε συνέχεια κύμα διεύρυνσης. Ολοκληρώνουμε σε μεγάλο βαθμό τα ψηφοδέλτιά μας. Η διεύρυνση περιλαμβάνει οποιονδήποτε θέλει να συμπαραταχθεί με το ΠΑΣΟΚ και τη Δημοκρατική Συμπαράταξη για να φέρει στη χώρα την πολιτική αλλαγή».
Ο Γραμματέας του ΠΑΣΟΚ μίλησε με επιθετικά λόγια για τον Αλέξη Τσίπρα από το 2015 μέχρι σήμερα: «Η διαδρομή του πρώην πρωθυπουργού είναι άξια μελέτης. Εκρίθη ως πρωθυπουργός, εκρίθη ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο λαός του έδωσε πάλι την εντολή να είναι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Παραμέρισε, όμως δεν παραιτήθηκε, θυμάστε πως είπε ότι "παραμένω ζωντανός". Έγινε ό,τι έγινε στον ΣΥΡΙΖΑ, διασπάστηκε σε όσα κομμάτια διασπάστηκε και τώρα οδηγείται σε εξαΰλωση». Στη συνέχεια ο κ. Βαρδακαστάνης περιέγραψε με δηκτικό ύφος τους όρους που θέτει ο Αλέξης Τσίπρας για την ένταξη στην ΕΛΑΣ βουλευτών από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά: «Τώρα ο κ. Τσίπρας λέει ότι "εγώ δεν θέλω κανέναν βουλευτή, πρώτα να παραιτηθεί και θα δούμε". Από τον Ιούλιο που εξελέγη το 2023 μέχρι τον Οκτώβριο που παραιτήθηκε το '25, δεν θυμάμαι να έκανε και καμία κοινοβουλευτική παρέμβαση».
Αιχμηρός και για ΔούκαΣχολιάζοντας τις δηλώσεις του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα, ο Γραμματέας της ΚΠΕ τόνισε ότι «εάν ο κ. Δούκας ενδιαφερόταν να κάνει πρόταση εντός του ΠΑΣΟΚ, θα την είχε κάνει είτε στο συνέδριο είτε στο Πολιτικό Συμβούλιο, που είναι προγραμματισμένο αυτή την εβδομάδα. Επομένως δεν την έκανε, και δεν είναι πρόταση προς το ΠΑΣΟΚ. Ρωτήστε τον κ. Δούκα προς ποιον είναι». Ερωτηθείς αν ο κ. Δούκας τοποθετείται εκτός κομματικής γραμμής, ο κ. Βαρδακαστάνης ανέφερε ότι: «Προφανώς. Εγώ είμαι από αυτούς που λένε ότι δεν υπήρχε κανένας λόγος ο κ. Δούκας να προβεί στη δήλωση που έκανε. Αν ο ίδιος κρίνει ότι υπάρχει λόγος, οφείλει να τον εξηγήσει. Βεβαίως και δεν υπήρχε λόγος. Το ΠΑΣΟΚ βγήκε από το συνέδριό του πριν από δύο μήνες με καθαρές πολιτικές θέσεις, με τη διακήρυξή του».
Καρφιά για τα γκάλοπΑναφορικά με τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις, ο κ. Βαρδακαστάνης υπογράμμισε ότι: «Τις μελετάμε προσεκτικά. Και τις δημοσκοπήσεις που είναι σε εθνικό επίπεδο και τις δημοσκοπήσεις που είναι σε περιφερειακό επίπεδο. Σε όλη την Κρήτη είχαμε θετικό αποτέλεσμα, σε δύο νομούς πρώτο κόμμα κ.λπ. Τις μελετάμε προσεκτικά και τα ποσοτικά και τα ποιοτικά στοιχεία». Θέλοντας πάντως να «διευκρινίσει» τη θέση του ΠΑΣΟΚ ως προς τις δημοσκοπήσεις υποστήριξε ότι: «Είπα ότι τις μελετάμε προσεκτικά, δεν είπα αν είναι αξιόπιστες ή δεν είναι. Τις μελετάμε προσεκτικά και ως προς τα ποσοτικά και ως προς τα ποιοτικά».
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