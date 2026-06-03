Ο Νίκος Μωραΐτης απαντά αν θα πάει ο Κασσελάκης στο ΠΑΣΟΚ: Ανήκει στα ασπόνδυλα και στο ΚΚΕ θα πήγαινε

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Ένα αιχμηρό σχόλιο στα όσα ακούγονται ως φήμες, ότι υπάρχει δίαυλος επικοινωνίας του Στέφανου Κασσελάκη με το ΠΑΣΟΚ έκανε ο στιχουργός Νίκος Μωραΐτης.Ο κ. Μωραΐτης, ήταν κοντά με τον Αλέξη Τσίπρα, στη συνέχεια είχε στηρίξει ως πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ τον Κασσελάκη ωστόσο πλέον έχει γίνει απηνής επικριτής του και στηρίζει ξανά τον πρώην πρωθυπουργό στο εγχείρημα της ΕΛ.Α.Σ.Με ανάρτησή του στο X ο στιχουργός υπενθυμίζει ότι αρχικά ο κ. Κασσελάκης «πούλησε πολιτική φιλία στον Ανδρουλάκη» καθώς έχει υποστηρίξει δημόσια ότι μία εβδομάδα πριν τις ευρωεκλογές του 2024, ο Τσίπρας, του είχε μιλήσει για σχέδιο ανατροπής Ανδρουλάκη από πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ώστε ο διάδοχός του να το εντάξει σε έναν καινούργιο κεντροαριστερό φορέα. «Τρικυμία εν αστακοκάραβω!» σχολιάσε δηκτικά ο Νίκος Μωραΐτης.Στη συνέχεια υποστηρίζει ότι ο Κασσελάκης παρακαλάει να πάει στο ΠΑΣΟΚ και απαντά στο ερώτημα αν θα πάει τελικά: «Η απάντηση είναι: θα πάει όπου να ‘ναι, αρκεί να του εξασφαλίσουν κάποιο πολιτικό μέλλον. Άλλωστε και στον ΣΥΡΙΖΑ τι διαφορετικό έκανε; Δεξιός, νεοφιλελεύθερος, είδε αριστερό κόμμα να πωλείται στις μικρές αγγελίες, πήγε και το πήρε. Ο Κασσελάκης ανήκει πολιτικώς στα ασπόνδυλα. Αν για να γίνει υπουργός έπρεπε να πάει στο ΚΚΕ, αύριο θα ασπαζόταν τον κομμουνισμό» γράφει ο κ. Μωραΐτης.«Θα πάει ο Κασσελάκης στο ΠΑΣΟΚ;Πρώτα απ’ όλα, ο Κασσελάκης πούλησε πολιτική φιλία στον Ανδρουλάκη, βγάζοντας (από το κεφάλι του) το σχέδιο: Ο Τσίπρας, χωρίς κόμμα, τάχα μου ήθελε να φάει τον Ανδρουλάκη κάνοντας αντιπρόεδρο τον Στέφανο, τον οποίο όμως ήθελε και να τον φάει ταυτόχρονα γι’ αυτό τον υπονόμευε στις Ευρωεκλογές πηγαίνοντας στις συγκεντρώσεις του.Τρικυμία εν αστακοκάραβω!Κι αφού έκανε αυτό το (υποτιθέμενο) καλό στον Ανδρουλάκη, τώρα τον παρακαλάει να πάει στο κόμμα του. Όπως παρακαλούσε να του ανοίξει την πόρτα η ΝΔ, τότε που έβγαινε σε κάθε του συνέντευξη και μιλούσε για συγκυβέρνηση μαζί της.Θα πάει στο ΠΑΣΟΚ τελικά;Η απάντηση είναι: θα πάει όπου να ‘ναι, αρκεί να του εξασφαλίσουν κάποιο πολιτικό μέλλον.Άλλωστε και στον ΣΥΡΙΖΑ τι διαφορετικό έκανε; Δεξιός, νεοφιλελεύθερος, είδε αριστερό κόμμα να πωλείται στις μικρές αγγελίες, πήγε και το πήρε.