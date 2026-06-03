«Ποτέ ξανά»: Το μήνυμα Σκέρτσου μετά την έξοδο της Ελλάδας από τις Μακροοικονομικές Ανισορροπίες
«Ποτέ ξανά»: Το μήνυμα Σκέρτσου μετά την έξοδο της Ελλάδας από τις Μακροοικονομικές Ανισορροπίες
«Η εμπιστοσύνη επιστρέφει με τα πόδια αλλά μπορεί να φύγει καλπάζοντας, αν ξανακάνουμε τα ίδια λάθη», σημείωσε χαρακτηριστικά
Τη σημασία της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αφαιρέσει την Ελλάδα από τον κατάλογο των χωρών με Μακροοικονομικές Ανισορροπίες ανέδειξε με ανάρτησή του ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, κάνοντας λόγο για το οριστικό κλείσιμο του τελευταίου κεφαλαίου της οικονομικής κρίσης που σημάδεψε τη χώρα για περισσότερο από μία δεκαετία.
Με κεντρικό μήνυμα το «Ποτέ ξανά», ο υπουργός Επικρατείας συνέδεσε την ιστορική απόφαση της Κομισιόν με την ανάγκη να διαφυλαχθούν τα κεκτημένα της οικονομικής σταθερότητας και να μην επαναληφθούν τα λάθη που οδήγησαν τη χώρα στη βαθύτερη κρίση της μεταπολίτευσης.
«Η εμπιστοσύνη επιστρέφει με τα πόδια αλλά μπορεί να φύγει καλπάζοντας, αν ξανακάνουμε τα ίδια λάθη», σημείωσε χαρακτηριστικά, δίνοντας το στίγμα της παρέμβασής του.
Ο Άκης Σκέρτσος υπογράμμισε ότι τα 16 χρόνια που μεσολάβησαν από το ξέσπασμα της κρίσης ήταν μια μακρά και επώδυνη περίοδος για τη χώρα και ιδιαίτερα για τη νέα γενιά, η οποία βρέθηκε αντιμέτωπη με πρωτόγνωρες δυσκολίες, οικονομική ανασφάλεια και περιορισμένες προοπτικές.
«16 χρόνια είναι σίγουρα πολλά, όμως σήμερα έκλεισε και το τελευταίο κεφάλαιο της επώδυνης οικονομικής κρίσης που άνοιξε το 2010 και στέρησε, λόγω του λαϊκισμού και της τοξικότητας, τα όνειρα μιας ολόκληρης γενιάς. Ποτέ ξανά», ανέφερε στην ανάρτησή του.
Ο υπουργός Επικρατείας στάθηκε ιδιαίτερα και στη σημασία της συλλογικής μνήμης, τονίζοντας ότι η εμπειρία της κρίσης δεν πρέπει να ξεχαστεί, καθώς αποτελεί πολύτιμο οδηγό για το μέλλον.
«Ο αγώνας για τη μνήμη είναι η καθημερινή μάχη που πρέπει να δίνει κάθε δημοκρατία για να μπορεί να εγγυηθεί ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά της», σημείωσε.
Η παρέμβαση του κ. Σκέρτσου έρχεται λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την οποία η Ελλάδα αφαιρείται από τον κατάλογο των χωρών με Μακροοικονομικές Ανισορροπίες, μια εξέλιξη που η κυβέρνηση χαρακτηρίζει ιστορικό ορόσημο για την ελληνική οικονομία.
Η απόφαση σηματοδοτεί την πλήρη επιστροφή της χώρας στην ευρωπαϊκή κανονικότητα, κλείνοντας έναν κύκλο που ξεκίνησε με την κρίση χρέους, συνεχίστηκε με τα μνημόνια και ακολούθησε η περίοδος της ενισχυμένης μεταμνημονιακής εποπτείας.
Στο κυβερνητικό επιτελείο εκτιμούν ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί ισχυρή ευρωπαϊκή αναγνώριση της προόδου που έχει καταγράψει η ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια, αλλά ταυτόχρονα και υπενθύμιση ότι η εμπιστοσύνη των πολιτών, των αγορών και των ευρωπαϊκών θεσμών κατακτάται δύσκολα και απαιτεί συνέπεια, μεταρρυθμίσεις και διαρκή προσήλωση στη δημοσιονομική σταθερότητα.
Με κεντρικό μήνυμα το «Ποτέ ξανά», ο υπουργός Επικρατείας συνέδεσε την ιστορική απόφαση της Κομισιόν με την ανάγκη να διαφυλαχθούν τα κεκτημένα της οικονομικής σταθερότητας και να μην επαναληφθούν τα λάθη που οδήγησαν τη χώρα στη βαθύτερη κρίση της μεταπολίτευσης.
«Η εμπιστοσύνη επιστρέφει με τα πόδια αλλά μπορεί να φύγει καλπάζοντας, αν ξανακάνουμε τα ίδια λάθη», σημείωσε χαρακτηριστικά, δίνοντας το στίγμα της παρέμβασής του.
Ο Άκης Σκέρτσος υπογράμμισε ότι τα 16 χρόνια που μεσολάβησαν από το ξέσπασμα της κρίσης ήταν μια μακρά και επώδυνη περίοδος για τη χώρα και ιδιαίτερα για τη νέα γενιά, η οποία βρέθηκε αντιμέτωπη με πρωτόγνωρες δυσκολίες, οικονομική ανασφάλεια και περιορισμένες προοπτικές.
«16 χρόνια είναι σίγουρα πολλά, όμως σήμερα έκλεισε και το τελευταίο κεφάλαιο της επώδυνης οικονομικής κρίσης που άνοιξε το 2010 και στέρησε, λόγω του λαϊκισμού και της τοξικότητας, τα όνειρα μιας ολόκληρης γενιάς. Ποτέ ξανά», ανέφερε στην ανάρτησή του.
Ο υπουργός Επικρατείας στάθηκε ιδιαίτερα και στη σημασία της συλλογικής μνήμης, τονίζοντας ότι η εμπειρία της κρίσης δεν πρέπει να ξεχαστεί, καθώς αποτελεί πολύτιμο οδηγό για το μέλλον.
«Ο αγώνας για τη μνήμη είναι η καθημερινή μάχη που πρέπει να δίνει κάθε δημοκρατία για να μπορεί να εγγυηθεί ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά της», σημείωσε.
Η παρέμβαση του κ. Σκέρτσου έρχεται λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την οποία η Ελλάδα αφαιρείται από τον κατάλογο των χωρών με Μακροοικονομικές Ανισορροπίες, μια εξέλιξη που η κυβέρνηση χαρακτηρίζει ιστορικό ορόσημο για την ελληνική οικονομία.
Η απόφαση σηματοδοτεί την πλήρη επιστροφή της χώρας στην ευρωπαϊκή κανονικότητα, κλείνοντας έναν κύκλο που ξεκίνησε με την κρίση χρέους, συνεχίστηκε με τα μνημόνια και ακολούθησε η περίοδος της ενισχυμένης μεταμνημονιακής εποπτείας.
Στο κυβερνητικό επιτελείο εκτιμούν ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί ισχυρή ευρωπαϊκή αναγνώριση της προόδου που έχει καταγράψει η ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια, αλλά ταυτόχρονα και υπενθύμιση ότι η εμπιστοσύνη των πολιτών, των αγορών και των ευρωπαϊκών θεσμών κατακτάται δύσκολα και απαιτεί συνέπεια, μεταρρυθμίσεις και διαρκή προσήλωση στη δημοσιονομική σταθερότητα.
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