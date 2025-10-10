Γεωργιάδης για τα Τέμπη: Το ΚΚΕ βλέπει συγκάλυψη από την Ευρωπαϊκή Αρχή Σιδηροδρόμων

Μια νέα διάσταση στην υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών, παρουσίασε, σύμφωνα με όσα ανέφερε σε ανάρτησή του ο, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΚΚΕ,, κατά την κοινή παρουσία και των δύο σε τηλεοπτική εκπομπή.Με βάση όσα αναφέρει ο υπουργός Υγείας, ο κ. Καραθανασόπουλος κατήγγειλε, εκ μέρους του ΚΚΕ, πως υπήρξε πράγματα συγκάλυψη στην υπόθεση των Τεμπών, αλλά όχι από την Κυβέρνηση για το ξυλόλιο, αλλά από την Ευρωπαϊκή Αρχή Σιδηροδρόμων, η οποία «κατηύθυνε επίτηδες την έρευνα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ προς το ξυλόλιο (άρα και προς την Κυβέρνηση) για να συγκαλύψει το αληθινό αίτιο της εκρήξεως στα Τέμπη που ήταν τα έλαια σιλικόνης της επιβατικής αμαξοστοιχίας». Και αυτό έγινε, σύμφωνα με τα λεγόμενα του κ. Καραθανασόπουλου, που επικαλείται ο κ. Γεωργιάδης, επειδή «τα συμφέροντα των εταιριών παραγωγής (ελαίων σιλικόνης) και των τρένων στην Ευρώπη είναι τεράστια και θα έχαναν πολλά λεφτά».«Αναρωτιέμαι πώς θα αντιδράσει τώρα η Κοινή μας Γνώμη σε αυτή την συνταρακτική αποκάλυψη;» επισημαίνει ο υπουργός Υγείας.«Αυτό το βίντεο δεν υπάρχει!!!Επί 1,5 έτος από την ώρα που ο Κυριάκος Βελόπουλος ξεκίνησε την ιστορία με το ξυλόλιο την οποία συνέχισε η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατάφεραν με την σύμπραξη, δυστυχώς, του ΠΑΣΟΚ που κατάπιε αμάσητα τα παραμύθια αυτά, να πείσουν το 80% του ελληνικού λαού ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσωπικά μέσω του νεκρού μηχανοδηγού της εμπορικής αμαξοστοιχίας, ο οποίος στα νιάτα του ήταν εθελοντής στο γραφείο του, οργάνωσαν το «μπάζωμα» για να καλύψουν έναν κάποιον λαθρέμπορο φίλο του Μητσοτάκη που μετέφερε παράνομο φορτίο στην εμπορική αμαξοστοιχία. Εκατομμύρια κόσμου κατέβηκαν στους δρόμους επειδή πίστευαν σε αυτό το σενάριο συνωμοσίας και συγκάλυψης από την Κυβέρνηση.Έρχεται χθες στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, ο κ. Καραθανασόπουλος, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΚΚΕ και καταγγέλλει εκ μέρους του Κομμουνιστικού Κόμματος ότι τελικά υπήρχε συγκάλυψη και συνωμοσία αλλά όχι από την Κυβέρνηση για το ξυλόλιο, αλλά από τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Αρχής Σιδηροδρόμων, ο οποίος επίτηδες κατηύθυνε την έρευνα του ΕΟΔΑΣΑΜ προς το ξυλόλιο και άρα προς την Κυβέρνηση, έτσι ώστε να συγκαλύψει το αληθινό αίτιο της εκρήξεως στα Τέμπη που ήταν τα έλαια σιλικόνης της επιβατικής αμαξοστοιχίας, διότι τα συμφέροντα των εταιριών παραγωγής τους και των τρένων στην Ευρώπη είναι τεράστια και θα έχαναν πολλά λεφτά….Καταλαβαίνετε τώρα τί σας λέω; Σύμφωνα με το ΚΚΕ όχι μόνον η Κυβέρνηση δεν έκανε καμία συγκάλυψη αλλά αντιθέτως έχουμε πέσει θύμα οργανωμένης συγκάλυψης χωρίς να αποκλείεται και τα ΜΜΕ και οι πολιτικοί που ενεπλάκησαν και ακόμη υποστηρίζουν αυτή την ιστορία, να είναι ενεχόμενοι σε αυτήν και να έχουν και οικονομικά συμφέροντα αφού εδώ παίζονται κατά το ΚΚΕ τεράστια συμφέροντα.Αναρωτιέμαι πώς θα αντιδράσει τώρα η Κοινή μας Γνώμη σε αυτή την συνταρακτική αποκάλυψη;»«Ο κ. Γεωργιάδης με τις γνωστές του προβοκάτσιες και λαθροχειρίες προσπαθεί να παρουσιάσει τις μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις για το έγκλημα των Τεμπών ως προϊόν θεωριών συνωμοσίας. Κάνει πως δεν καταλαβαίνει ότι ο λαός και η νεολαία αγωνίστηκαν και εξακολουθούν να το κάνουν, για να έρθουν στο φως όλες οι πτυχές του εγκλήματος, για να αποκαλυφθούν οι αιτίες της σύγκρουσης και του θανάτου των 57 ανθρώπων, αλλά και για να τιμωρηθούν όλοι οι ένοχοι όσο ψηλά κι αν βρίσκονται, ενάντια στους φανερούς και αθέατους μηχανισμούς συγκάλυψης που έχει στήσει η κυβέρνηση, με αποκορύφωμα την προστασία των υπουργών της» αναφέρει το ΚΚΕ σε σχόλιό του και επισημαίνει καταλήγοντας: «Οι σκοπιμότητες στα διάφορα πορίσματα κρατικών και ευρωενωσιακών θεσμών, όχι απλά δεν απαλλάσσουν την κυβέρνηση, αλλά υπογραμμίζουν ακόμη περισσότερο τις ευθύνες της».