Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στη Μαρίσσα Λεμού στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών
Συντετριμμένοι οι γονείς Διαμαντής και η Μπέσσυ Λεμού και μέλη της οικογένειας αποχαιρέτησαν τη νεαρή κοπέλα
Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης πραγματοποιήθηκε αυτή την ώρα σε κλειστό οικογενειακό κύκλο η κηδεία της Μαρίσσας Λεμού στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.
Υπενθυμίζεται ότι η 30χρονη Μαρίσσα Λαιμού, της γνωστής εφοπλιστικής οικογένειας βρέθηκε νεκρή από την οικονόμο της στο διαμέρισμά της στο Λονδίνο στις 11 Σεπτεμβρίου.
Το Σάββατο 4 Οκτωβρίου είχε πραγματοποιηθεί η νεκρώσιμη ακολουθία στον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σοφίας στο Λoνδίνο.
