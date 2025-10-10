Δημήτρης Ρομπέρτο Σπυριδωνίδης: Ποιος είναι ο νέος της σύντροφος της Ιωάννας Τούνη
Δημήτρης Ρομπέρτο Σπυριδωνίδης: Ποιος είναι ο νέος της σύντροφος της Ιωάννας Τούνη
Η γνωστή Instagrammer είναι σε σχέση με τον επιχειρηματία τους τελευταίους μήνες - «Ήταν ο εφηβικός μου έρωτας» αποκάλυψε
Τουλάχιστον τρεις μήνες μετρούν μαζί η Ιωάννα Τούνη και ο Δημήτρης Ρομπέρτο Σπυριδωνίδης, που πλέον δεν κρύβουν τη σχέση τους. Το ζευγάρι έκανε την πρώτη του επίσημη δημόσια εμφάνιση το περασμένο Σαββατοκύριακο στη Μύκονο, με αφορμή τα βαφτίσια του παιδιού στενής φίλης της Ιωάννας.
Η 32χρονη και ο Θεσσαλονικιός επιχειρηματίας έχουν έρθει πολύ κοντά, ενώ κοινό τους χαρακτηριστικό είναι η αγάπη για τα ταξίδια. Ο ίδιος διατηρεί χαμηλό προφίλ αποφεύγοντας να δημοσιεύσει συχνά υλικό από τη ζωή του στα social media.
Ο Δημήτρης Σπυριδωνίδης έχει ταξιδέψει σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, αλλά και πιο εξωτικούς προορισμούς, όπως η Ταϊλάνδη, η Βραζιλία και το Μαρόκο, ενώ πρόσφατα βρέθηκε με την Ιωάννα Τούνη στο εξωτερικό για τα γενέθλιά της χωρίς ωστόσο, να ανεβάσουν φωτογραφίες τους.
Αθλητικός τύπος, ο 31χρονος σύντροφος της Ιωάννας Τούνη συμμετέχει στο πρωτάθλημα mini football με την ομάδα Cometas, ενώ διατηρεί στενούς δεσμούς με την οικογένειά του και τα μικρότερα αδέρφια του. Παράλληλα, εργάζεται ασταμάτητα, καθώς είναι μέτοχος σε τρία καταστήματα εστίασης στη Θεσσαλονίκη, τα Mone, Hype Society Toumba και Hype Society Limani, καθώς και στο beach bar Moa στη Χαλκιδική.
Σύμφωνα με πληροφορίες, εκεί ήταν που οι δυο τους ήρθαν πιο κοντά και η φιλία τους εξελίχθηκε σε σχέση. Οπως αποκάλυψε και η Ιωάννα Τούνη σε stories που ανάρτησε στο Instagram το βράδυ της Πέμπτης 9 Οκτωβρίου, είναι ο εφηβικός της έρωτας, ενώ γνωρίζει και τη μητέρα του.
«Είμαι με κάποιον τους τελευταίους μήνες, είμαι πολύ καλά και πολύ χαρούμενη, περνάω πολύ όμορφα. Είναι ένας άνθρωπος που είναι εφηβικός έρωτας. Ήμασταν μαζί πριν από 10+ χρόνια. Είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζω πολύ καλά, ξέρει την μαμά μου, έχω γνωρίσει τη μαμά του, ξέρει εμένα, την Ιωάννα πριν γίνω διάσημη πλούσια ή ό,τι σκ@@@ έχω γίνει και μου αρέσει πάρα πολύ να περιτριγυρίζομαι από ανθρώπους που βλέπουν μόνο Ιωάννα και όχι jtouni και ό,τι αυτό συνεπάγεται» λέει στα βίντεο η Ιωάννα Τούνη.
Η 32χρονη και ο Θεσσαλονικιός επιχειρηματίας έχουν έρθει πολύ κοντά, ενώ κοινό τους χαρακτηριστικό είναι η αγάπη για τα ταξίδια. Ο ίδιος διατηρεί χαμηλό προφίλ αποφεύγοντας να δημοσιεύσει συχνά υλικό από τη ζωή του στα social media.
Ο Δημήτρης Σπυριδωνίδης έχει ταξιδέψει σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, αλλά και πιο εξωτικούς προορισμούς, όπως η Ταϊλάνδη, η Βραζιλία και το Μαρόκο, ενώ πρόσφατα βρέθηκε με την Ιωάννα Τούνη στο εξωτερικό για τα γενέθλιά της χωρίς ωστόσο, να ανεβάσουν φωτογραφίες τους.
Αθλητικός τύπος, ο 31χρονος σύντροφος της Ιωάννας Τούνη συμμετέχει στο πρωτάθλημα mini football με την ομάδα Cometas, ενώ διατηρεί στενούς δεσμούς με την οικογένειά του και τα μικρότερα αδέρφια του. Παράλληλα, εργάζεται ασταμάτητα, καθώς είναι μέτοχος σε τρία καταστήματα εστίασης στη Θεσσαλονίκη, τα Mone, Hype Society Toumba και Hype Society Limani, καθώς και στο beach bar Moa στη Χαλκιδική.
Σύμφωνα με πληροφορίες, εκεί ήταν που οι δυο τους ήρθαν πιο κοντά και η φιλία τους εξελίχθηκε σε σχέση. Οπως αποκάλυψε και η Ιωάννα Τούνη σε stories που ανάρτησε στο Instagram το βράδυ της Πέμπτης 9 Οκτωβρίου, είναι ο εφηβικός της έρωτας, ενώ γνωρίζει και τη μητέρα του.
«Είμαι με κάποιον τους τελευταίους μήνες, είμαι πολύ καλά και πολύ χαρούμενη, περνάω πολύ όμορφα. Είναι ένας άνθρωπος που είναι εφηβικός έρωτας. Ήμασταν μαζί πριν από 10+ χρόνια. Είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζω πολύ καλά, ξέρει την μαμά μου, έχω γνωρίσει τη μαμά του, ξέρει εμένα, την Ιωάννα πριν γίνω διάσημη πλούσια ή ό,τι σκ@@@ έχω γίνει και μου αρέσει πάρα πολύ να περιτριγυρίζομαι από ανθρώπους που βλέπουν μόνο Ιωάννα και όχι jtouni και ό,τι αυτό συνεπάγεται» λέει στα βίντεο η Ιωάννα Τούνη.
Σε άλλο σημείο, αναφέρει για εκείνον: «Οπότε είμαι με έναν άνθρωπο και αν με ρωτάτε αν είμαι σοβαρά, νιώθω ότι ναι είμαστε από κοινού σοβαρά και βαδίζουμε κάπου. Αν με ρωτάς, η ζωή είναι απρόβλεπτη και στα φέρνει έτσι. Όταν έκανα παιδί με τον πρώην μου δεν περίμενα ότι θα τελείωνε με αυτόν τον τρόπο, αλλά να είμαστε σε αυτό τον καναπέ και μιλάμε για κάτι άλλο. Μακάρι να εξελιχθεί όπως τα βλέπω και τα σκέφτομαι - είμαι λες και μιλάω στο μικρό κρυφό μου ημερολόγιο. Σίγουρα ο Ρόμπι είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζω, ξέρω το ποιόν του, ξέρω τις παρέες μου, έχουμε κοινούς κολλητούς. Δεν ξέρω... θέλω να πιστεύω... ναι αυτά... Μπορούμε να ηρεμήσουμε τώρα; Οπότε ναι έχω σχέση, είμαστε σοβαρά αν αυτό σας κάνει καλύτερα, ναι τον έχει γνωρίσει το παιδί μου όπως ξέρει τους φίλους μου και όχι ως ο γκόμενος της μαμάς αλλά εξαιτίας σας κάποια στιγμή θα ξέρει ότι έκανα date με κάποιον γιατί έχετε κάνει χίλια δημοσιεύματα με διάφορους τίτλους... Οπότε good job».
Δείτε το βίντεο
@j.touni
Αφήνω αυτό εδω & πάω για ύπνο να ξεκουραστώ λίγο γιατί θα με ρημάξουν στην γλωσσοφαγιά τα πρωινάδικα αύριο… 🥲🫠 #φοργιου #μπεσφοργιου #βαιραλ Αντίο!!♬ original sound - Ioanna Touni
Ειδήσεις σήμερα:
«Δώρο» οι φόροι 3 ετών σε όσους ανοίξουν σπίτια για ενοικίαση - Τι αλλάζει για σπίτια άνω των 120 τμ που έμεναν κλειστά
Βαρύ το ποινικό παρελθόν του Γεωργιανού που κακοποίησε με πιρούνι την έγκυο σύζυγό του - Είχε συλληφθεί 12 φορές σε 13 χρόνια
Εφιάλτης για μητέρα και κόρη στη Θεσσαλονίκη: Ο σύζυγος και πατέρας τις απείλησε ότι θα τις βγάλει στην «πιάτσα» αλλιώς θα τις σκότωνε
«Δώρο» οι φόροι 3 ετών σε όσους ανοίξουν σπίτια για ενοικίαση - Τι αλλάζει για σπίτια άνω των 120 τμ που έμεναν κλειστά
Βαρύ το ποινικό παρελθόν του Γεωργιανού που κακοποίησε με πιρούνι την έγκυο σύζυγό του - Είχε συλληφθεί 12 φορές σε 13 χρόνια
Εφιάλτης για μητέρα και κόρη στη Θεσσαλονίκη: Ο σύζυγος και πατέρας τις απείλησε ότι θα τις βγάλει στην «πιάτσα» αλλιώς θα τις σκότωνε
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα