Δημήτρης Ρομπέρτο Σπυριδωνίδης: Ποιος είναι ο νέος της σύντροφος της Ιωάννας Τούνη

Σε άλλο σημείο, αναφέρει για εκείνον: «Οπότε είμαι με έναν άνθρωπο και αν με ρωτάτε αν είμαι σοβαρά, νιώθω ότι ναι είμαστε από κοινού σοβαρά και βαδίζουμε κάπου. Αν με ρωτάς, η ζωή είναι απρόβλεπτη και στα φέρνει έτσι. Όταν έκανα παιδί με τον πρώην μου δεν περίμενα ότι θα τελείωνε με αυτόν τον τρόπο, αλλά να είμαστε σε αυτό τον καναπέ και μιλάμε για κάτι άλλο. Μακάρι να εξελιχθεί όπως τα βλέπω και τα σκέφτομαι - είμαι λες και μιλάω στο μικρό κρυφό μου ημερολόγιο. Σίγουρα ο Ρόμπι είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζω, ξέρω το ποιόν του, ξέρω τις παρέες μου, έχουμε κοινούς κολλητούς. Δεν ξέρω... θέλω να πιστεύω... ναι αυτά... Μπορούμε να ηρεμήσουμε τώρα; Οπότε ναι έχω σχέση, είμαστε σοβαρά αν αυτό σας κάνει καλύτερα, ναι τον έχει γνωρίσει το παιδί μου όπως ξέρει τους φίλους μου και όχι ως ο γκόμενος της μαμάς αλλά εξαιτίας σας κάποια στιγμή θα ξέρει ότι έκανα date με κάποιον γιατί έχετε κάνει χίλια δημοσιεύματα με διάφορους τίτλους... Οπότε good job».