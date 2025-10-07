Θα αγοράσω τη γόβα Τσίπρα αν πάμε για shopping μαζί με τον Φάμελλο, λέει η Ακρίτα
Θα αγοράσω τη γόβα Τσίπρα αν πάμε για shopping μαζί με τον Φάμελλο, λέει η Ακρίτα
Τι απάντησε όταν ρωτήθηκε για το αν θα συνεργαζόταν με ένα κόμμα από τον Αλέξη Τσίπρα - «Η αρχική στάση Φάμελλου και Τσίπρα είναι ότι δεν είμαστε αντίθετοι»
Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένας έντιμος, καθαρός πολιτικός, αλλά δεν συμφωνώ με αυτό που έγινε, είπε σε συνέντευξή της η Έλενα Ακρίτα για την παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού από τη θέση του βουλευτή.
«Αν τον γυρίσεις ανάποδα δεν πέφτει ούτε ένα ευρώ από τον Τσίπρα. Δεν συμφωνώ με αυτό που έγινε τώρα. Θα ήθελα να τον έχω ακούσει στα Τέμπη, στον ΟΠΕΚΕΠΕ» δήλωσε χαρακτηριστικά η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ μιλώντας στο OPEN.
Παράλληλα, όταν ρωτήθηκε για το αν θα συνεργαζόταν με ένα κόμμα από τον Αλέξη Τσίπρα, απάντησε λέγοντας: «Τη γόβα δεν θα την φορέσω αν δεν την βάλω στο πόδι μου». Ειδικότερα, σχολίασε χαρακτηριστικά: «Αν περνάμε από μία βιτρίνα και βλέπουμε ένα ωραίο ζευγάρι παπούτσια, αν δεν το δοκιμάσουμε, δεν μπορούμε να το πάρουμε. Τη γόβα του Τσίπρα εάν είναι μαζί μου στο shopping και ο αρχηγός του κόμματος που λέγεται Σωκράτης Φάμελλος, ναι, θα την βάλω. Η αρχική στάση και του Φάμελλου και του Τσίπρα είναι ότι δεν είμαστε αντίθετοι».
Δείτε βίντεο από τις δηλώσεις της κυρίας Ακρίτα:
«Δεν ξέρω ποιος θα είναι ο τελευταίος που θα κλείσει την πόρτα στον ΣΥΡΙΖΑ και αν θα κλείσει. Δεν ξέρω γιατί πρέπει να μπούμε σε μία φάση ενδοσκόπησης και βαθύτατου πεσιμισμού» είπε η κυρία Ακρίτα σε άλλο σημείο και συμπλήρωσε: «Είμαι στον ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτής Επικρατείας. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πρόεδρο τον Σωκράτη Φάμελλο. Θα μείνω στον ΣΥΡΙΖΑ και ειδικά τώρα που περνάει τόσο δύσκολες στιγμές, είναι τόσο τραυματισμένος από τις διασπάσεις, θα σηκώσω τα μανίκια και θα είμαι δίπλα στον πρόεδρο και στο κόμμα».
Η Έλενα Ακρίτα υπογράμμισε ότι «αύριο κιόλας πρέπει να γίνει η σύγκλιση του ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Αριστερά. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να κάτσουμε να περιμένουμε ακινητοποιημένοι. Δεν πρέπει να λειτουργήσουμε έτσι, πρέπει να αντιδράσουμε άμεσα και δυναμικά».
«Αν τον γυρίσεις ανάποδα δεν πέφτει ούτε ένα ευρώ από τον Τσίπρα. Δεν συμφωνώ με αυτό που έγινε τώρα. Θα ήθελα να τον έχω ακούσει στα Τέμπη, στον ΟΠΕΚΕΠΕ» δήλωσε χαρακτηριστικά η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ μιλώντας στο OPEN.
Παράλληλα, όταν ρωτήθηκε για το αν θα συνεργαζόταν με ένα κόμμα από τον Αλέξη Τσίπρα, απάντησε λέγοντας: «Τη γόβα δεν θα την φορέσω αν δεν την βάλω στο πόδι μου». Ειδικότερα, σχολίασε χαρακτηριστικά: «Αν περνάμε από μία βιτρίνα και βλέπουμε ένα ωραίο ζευγάρι παπούτσια, αν δεν το δοκιμάσουμε, δεν μπορούμε να το πάρουμε. Τη γόβα του Τσίπρα εάν είναι μαζί μου στο shopping και ο αρχηγός του κόμματος που λέγεται Σωκράτης Φάμελλος, ναι, θα την βάλω. Η αρχική στάση και του Φάμελλου και του Τσίπρα είναι ότι δεν είμαστε αντίθετοι».
Δείτε βίντεο από τις δηλώσεις της κυρίας Ακρίτα:
«Δεν ξέρω ποιος θα είναι ο τελευταίος που θα κλείσει την πόρτα στον ΣΥΡΙΖΑ και αν θα κλείσει. Δεν ξέρω γιατί πρέπει να μπούμε σε μία φάση ενδοσκόπησης και βαθύτατου πεσιμισμού» είπε η κυρία Ακρίτα σε άλλο σημείο και συμπλήρωσε: «Είμαι στον ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτής Επικρατείας. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πρόεδρο τον Σωκράτη Φάμελλο. Θα μείνω στον ΣΥΡΙΖΑ και ειδικά τώρα που περνάει τόσο δύσκολες στιγμές, είναι τόσο τραυματισμένος από τις διασπάσεις, θα σηκώσω τα μανίκια και θα είμαι δίπλα στον πρόεδρο και στο κόμμα».
Η Έλενα Ακρίτα υπογράμμισε ότι «αύριο κιόλας πρέπει να γίνει η σύγκλιση του ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Αριστερά. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να κάτσουμε να περιμένουμε ακινητοποιημένοι. Δεν πρέπει να λειτουργήσουμε έτσι, πρέπει να αντιδράσουμε άμεσα και δυναμικά».
Ειδήσεις σήμερα:
Μπροστά στα μάτια του ανιψιού του ιδιοκτήτη έγινε το έγκλημα στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα - Το δρομολόγιο διαφυγής του δράστη
Σίδνεϊ: Για 25 αδικήματα διώκεται ο ομογενής Αρτέμιος Μίντζας μετά την επίθεση με 50 πυροβολισμούς στο Κρόιντον Παρκ
Νοσηλεύτριες στο «Αττικόν» έδωσαν λάθος αντιβιοτικό σε 22χρονη και της προκάλεσαν αλλεργικό επεισόδιο
Μπροστά στα μάτια του ανιψιού του ιδιοκτήτη έγινε το έγκλημα στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα - Το δρομολόγιο διαφυγής του δράστη
Σίδνεϊ: Για 25 αδικήματα διώκεται ο ομογενής Αρτέμιος Μίντζας μετά την επίθεση με 50 πυροβολισμούς στο Κρόιντον Παρκ
Νοσηλεύτριες στο «Αττικόν» έδωσαν λάθος αντιβιοτικό σε 22χρονη και της προκάλεσαν αλλεργικό επεισόδιο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα