Θα αγοράσω τη γόβα Τσίπρα αν πάμε για shopping μαζί με τον Φάμελλο, λέει η Ακρίτα

Τι απάντησε όταν ρωτήθηκε για το αν θα συνεργαζόταν με ένα κόμμα από τον Αλέξη Τσίπρα - « Η αρχική στάση Φάμελλου και Τσίπρα είναι ότι δεν είμαστε αντίθετοι»