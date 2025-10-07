Πώς διαβάζουν στο Μαξίμου την ολική επαναφορά Τσίπρα - Η εσωκομματική κινητικότητα και οι δύο παρουσιάσεις βιβλίων

Η κυβέρνηση παρακολουθεί χωρίς αιφνιδιασμό τις κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού, αποφεύγοντας την αναβίωση του παλιού διπόλου - Νέες ισορροπίες και αντιθέσεις στο εσωτερικό της ΝΔ