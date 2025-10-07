Ο Ευάγγελος Αποστολάκης υποδέχθηκε χθες τον γιο του στο αεροδρόμιο - Ήταν στους 27 συλληφθέντες στο Ισραήλ

Ο πρώην υπουργός Άμυνας είπε ότι επικροτεί κινήσεις όπως αυτές με τον στολίσκο - Στο Ελ. Βενιζέλος βρέθηκαν επίσης ο Ευκλείδης Τσακαλώτος και η Ζωή Κωνσταντοπούλου